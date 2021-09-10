Как хоронили погибшего министра Евгения Зиничева. Фоторепортаж

Анна Пушкарская

Би-би-си, Петербург

час назад

Автор фото, Alexander Demianchuk/TASS Подпись к фото, Члены семьи погибшего министра шли во главе процессии

В Петербурге на Северном кладбище с воинскими почестями похоронили главу МЧС России Евгения Зиничева. Президент Владимир Путин на похороны не приехал, он простился со своим бывшим адъютантом на церемонии в Москве. На кладбище были два других бывших охранника президента - теперь они губернаторы, а также бизнесмен Евгений Пригожин. Прощание сопровождалось не только ружейными залпами, но и прощальными сиренами пожарных машин.

Министр по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Евгений Зиничев погиб 8 сентября в Красноярском крае. Согласно заявлению МЧС, это произошло при попытке спасти кинорежиссера Александра Мельника. Путин посмертно присвоил Зиничеву звание Героя России, а в телеграмме семье назвал погибшего "верным другом", а его смерть - "невосполнимой личной утратой".

Еще накануне похорон стало известно, что в Петербург, где родился Зиничев, Путин не приедет. Он простился с бывшим соратником во время гражданской панихиды в Москве.

На кладбище проводить Зиничева в последний путь пришли два бывших охранника президента - коллеги Зиничева по ФСО, а ныне губернаторы - Дмитрий Миронов (Ярославская область) и Алексей Дюмин (Тульская область).

Присутствовал на похоронной процессии и глава Росгвардии Виктор Золотов, также работавший телохранителем Путина. Проводить генерала пришел и его бывший начальник по ФСО, экс-глава службы Евгений Муров.

Подпись к фото, В колонне похоронной процессии - десятки машин, многие со спецсигналами

На похоронах присутствовали десятки офицеров МЧС и военной полиции. Рядом с бывшими охранниками Путина был бизнесмен Пригожин - он тоже пришел проститься с Зиничевым.

Первым из высокопоставленных лиц приехал губернатор Петербурга Александр Беглов. Охрана пыталась не подпустить к нему корреспондента Би-би-си. Губернатор остановил подчиненных, но был немногословен: "Президент все сказал. Хороший мужик был, настоящий ленинградец. Погиб на учениях, спасая товарища".

Подпись к фото, Слева - венок от ФСО, где служил Зиничев и был адъютантом Путина

Приехали на похороны и другие губернаторы Северо-Западного федерального округа - в том числе глава Калининградской области Антон Алиханов, где Зиничев недолгое время был губернатором, а Алиханов был его заместителем.

Венок на могилу прислало и управление ФСБ Калининградской области. Венки на обочине аллеи возле могилы заняли сотни метров, был венок и от митрополита Тихона, и от главы ОСК и бывшего генерала ФСБ Георгия Полтавченко, от СПбГУ, ЧОП "Стрелец", "Газпрома", Сбербанка и лично его главы Германа Грефа, минфина, других органов власти и друзей.

В Петербурге на перекрестках по пути из города на Северное кладбище, которое находится возле кольцевой автодороги, траурный кортеж несколько часов ожидали сотрудники ГИБДД в желтых жилетах, чтобы вовремя перекрыть трассу.

Подпись к фото, Спикер петербургского заксобрания Вячеслав Макаров

Журналистам, звонившим в МЧС с вопросом, можно ли присутствовать на церемонии, не рекомендовали приезжать на кладбище. Однако кладбищенские ворота были открыты, и обычный пейзаж нарушала только шеренга из более десятка красных пожарных машин, приехавших, чтобы проводить главного спасателя страны прощальной сиреной.

Ожидали траурного кортежа и жители Петербурга. Две женщины и мужчина рассказали Би-би-си, что "приехали к своим", но теперь ждут, когда "привезут министра": "У нас здесь родня. Мы и не знали, что здесь будет, но вчера по телевизору говорили, что Зиничева похоронят в Петербурге. Нас никто не выгонял, кладбище общее для всех, мы спросили, нам сказали, что через полчаса приедут".

Подпись к фото, Проститься с Зиничевым пришли петербургский бизнесмен Евгений Пригожин (слева) и бывший телохранитель Путина, губернатор Тульской области Алексей Дюмин

На территории кладбища дорогу к могиле главы МЧС найти было не сложно. Вдоль всего пути по обе стороны аллеи стояли курсанты МЧС в оранжевых беретах. Стоять им пришлось несколько часов.

Уже на подходе к могиле журналистам и простым петербуржцам вежливо преградили дорогу сотрудники военной полиции и спецслужб. Рядом с ними стояли дирижер и духовой оркестр. Они играли "Коль славен", "Работа у нас такая" и гимн России. Почетный караул пронес к могиле знамена.

Подпись к фото, Бывший охранник Путина, коллега Зиничева по ФСО, а ныне губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов (слева на переднем плане)

Погребение сопровождали ружейные залпы и прощальная сирена. Сотрудники в черной униформе и противоковидных масках пронесли подносы с рюмками и закуской.

После похорон высокопоставленные лица прошли к подъехавшим ближе к месту погребения машинам. Среди них были депутаты Госдумы и заксобрания города. Некоторых узнавали и горожане: "[Депутат Александр] Хинштейн пошел - вы что, мало телевизор смотрите, не узнали?"

Подпись к фото, Венки к могиле министра везли на грузовике

"Это человечище. Тяжелейшая утрата, никто не может в это поверить. Это огромная потеря. Огромной души и порядочности человек, с которым работалось легко. А ответственность была только в том, чтобы не подвести, это честно", - сказал после похорон глава петербургского управления МЧС Алексей Аникин.

На вопрос, давно ли он был знаком с Зиничевым, спасатель ответил, что сначала "должность не позволяла быть с ним знакомым", но были заочно знакомы, "встречались, здоровались", а "когда уже я достиг определенной должности, мы познакомились с Евгением Николаевичем".

Автор фото, Alexander Demianchuk/TASS Подпись к фото, Похоронную процессию перед кладбищем встречали автомобили МЧС - в 16:00 по московскому времени они включили сирены в память о министре

Автор фото, Alexander Demianchuk/TASS Подпись к фото, Гроб с погибшим министром везли на катафалке Aurus - специальной версии президентского лимузина

На вопрос Би-би-си, понятно ли, что все же произошло в момент гибели его руководителя, генерал Аникин отвечать не стал.