Взрыв газа в жилом доме под Ельцом: двое погибли, шестеро ранены
По меньшей мере два человека погибли в результате частичного обрушения жилого дома Липецкой области. Причиной обрушения называют взрыв бытового газа.
Спасатели ведут поиск еще двух человек, которые могут находиться под завалами разрушенного дома. Сообщается также о шести пострадавших.
Взрыв произошел в ночь на субботу в двухэтажном доме в поселке Солидарность под Ельцом. Разрушен один из двух подъездов дома 1970 года постройки. Всего в доме 16 квартир, по данным МЧС, там проживали 30 человек.
На данный момент известно о двух погибших - женщине 1971 года рождения и 11-летнем ребенке, а также о шести пострадавших - пятеро из них госпитализированы, одного забрали родственники.
Как сообщили Интерфаксу в администрации Липецкой области, дом, где произошел взрыв газа, проверяли на состояние газового оборудования. По словам представителя администрации, здание не относится к ветхому фонду.
Областной Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
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