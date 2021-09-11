Взрыв газа в жилом доме под Ельцом: двое погибли, шестеро ранены

27 минут назад

Автор фото, Sledcom.ru Подпись к фото, На месте обрушения дома работают следователи и криминалисты

По меньшей мере два человека погибли в результате частичного обрушения жилого дома Липецкой области. Причиной обрушения называют взрыв бытового газа.

Спасатели ведут поиск еще двух человек, которые могут находиться под завалами разрушенного дома. Сообщается также о шести пострадавших.

Взрыв произошел в ночь на субботу в двухэтажном доме в поселке Солидарность под Ельцом. Разрушен один из двух подъездов дома 1970 года постройки. Всего в доме 16 квартир, по данным МЧС, там проживали 30 человек.

На данный момент известно о двух погибших - женщине 1971 года рождения и 11-летнем ребенке, а также о шести пострадавших - пятеро из них госпитализированы, одного забрали родственники.

Как сообщили Интерфаксу в администрации Липецкой области, дом, где произошел взрыв газа, проверяли на состояние газового оборудования. По словам представителя администрации, здание не относится к ветхому фонду.