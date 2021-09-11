"Башни света" и "Волны флагов". Как США поминают жертв терактов 11 сентября

23 минуты назад

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В США в субботу проходит ряд памятных мероприятий, чтобы почтить память погибших в теракте 11 сентября 20 лет назад.

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В мемориальном музее 11 сентября, расположенном на месте разрушенных башен-близнецов, с 08:46 по местному времени (15:46 мск), после минуты молчания начали вслух зачитывать имена жертв. В это время 20 лет назад первый самолет врезался во Всемирный торговый центр.

Чтение будет еще пять раз останавливаться для минуты молчания: в 9.03 (16:03 мск), когда второй захваченный самолет врезался в южную башню ВТЦ; в 9.37, когда третий самолет врезался в крыло Пентагона в Вашингтоне; в 9.59, когда обрушился первый небоскреб; в 10.03, когда в штате Пенсильвания упал четвертый самолет, и в 10.28, когда обрушилась вторая башня Всемирного торгового центра.

Всего в результате терактов, произошедших 11 сентября, погибли 2977 человек.

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В Пенсильвании люди приходят к Стене имен, созданной в память о погибших пассажирах рейса 93, которым удалось предотвратить использование самолета для еще одного теракта.

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В Малибу в Калифорнии уже в 14-й раз проходит акция "Волны флагов". Флаги США поднимаются за каждого погибшего американца, национальные флаги - за погибших иностранных граждан.

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Еще 125 человек погибли на самолете рейса 77, который врезался в Пентагон. В память о них над штаб-квартирой ведомства появилась "Башня света", также как и на месте падения небоскребов в Нью-Йорке.

В траурных мероприятиях принимают участие президент США Джо Байден с женой Джилл, они посетят все три места, где 11 сентября погибли люди.