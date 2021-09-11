Победительницей US Open стала британская сенсация Эмма Радукану
В финале турнира Открытого чемпионата США по теннису победила Эмма Радукану, выступающая за Британию. Ей противостояла канадка Лейла Фернандес.
Радукану выиграла со счетом 6:4, 6:3.
Обе девушки, которым нет и 20, стали сенсацией этого турнира. Финал между номерами 150 и 73 вряд ли кто-то мог предсказать.
19-летняя Фернандес обошла таких опытных соперниц, как Наоми Осака, Элина Свитолина и Анжелик Кербер. На всем протяжении турнира она не отдала соперницам ни одного сета.
Долгий путь
История 18-летней Радукану кажется сказочной. Она находилась так низко в мировом рейтинге теннисисток, что ей пришлось начинать борьбу на US Open с квалификационных раундов. Эмма все их выиграла и стала первой в истории женщиной, вышедшей в финал турнира Большого шлема таким путем.
Радукану родилась в Канаде в семье румына и китаянки, но выросла в Великобритании. Она стала первой британкой, вышедшей в финал крупного турнира за последние 44 года.
Соцсети и СМИ Британии полны поддержки в адрес Радукану. Пожелания удачи ей отправили, в частности, принц Уильям и герцогиня Кембриджская Кейт, бывшая первая ракетка Британии Тим Хенман, футболист "Манчестер Юнайтед" Маркус Рашфорд и рок-музыкант из бывшей группы Oasis Лиам Галлахер.
Британские СМИ прочат Эмме большое будущее не только на корте, но и за его пределами.
Ее представляет спортивный менеджер Макс Айзенбад, работавший, в том числе, с Марией Шараповой. Британские таблоид Daily Mirror пишет, что Айзенбад планирует помочь ей стать самой высокооплачиваемой спортсменкой Британии со своими брендами одежды и парфюма.
18-летняя британская теннисистка Эмма Радукану вышла в финал US Open
150-я ракетка мира, 18-летняя британка Радукану, вышла в финал теннисного турнира US Open, обыграв гречанку Марию Саккари. Это ее второй в жизни турнир Большого шлема.
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