Победительницей US Open стала британская сенсация Эмма Радукану

час назад

Автор фото, Getty Images

В финале турнира Открытого чемпионата США по теннису победила Эмма Радукану, выступающая за Британию. Ей противостояла канадка Лейла Фернандес.

Радукану выиграла со счетом 6:4, 6:3.

Обе девушки, которым нет и 20, стали сенсацией этого турнира. Финал между номерами 150 и 73 вряд ли кто-то мог предсказать.

19-летняя Фернандес обошла таких опытных соперниц, как Наоми Осака, Элина Свитолина и Анжелик Кербер. На всем протяжении турнира она не отдала соперницам ни одного сета.

Долгий путь

История 18-летней Радукану кажется сказочной. Она находилась так низко в мировом рейтинге теннисисток, что ей пришлось начинать борьбу на US Open с квалификационных раундов. Эмма все их выиграла и стала первой в истории женщиной, вышедшей в финал турнира Большого шлема таким путем.

Радукану родилась в Канаде в семье румына и китаянки, но выросла в Великобритании. Она стала первой британкой, вышедшей в финал крупного турнира за последние 44 года.

Автор фото, Getty Images

Соцсети и СМИ Британии полны поддержки в адрес Радукану. Пожелания удачи ей отправили, в частности, принц Уильям и герцогиня Кембриджская Кейт, бывшая первая ракетка Британии Тим Хенман, футболист "Манчестер Юнайтед" Маркус Рашфорд и рок-музыкант из бывшей группы Oasis Лиам Галлахер.

Британские СМИ прочат Эмме большое будущее не только на корте, но и за его пределами.