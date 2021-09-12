ФБР рассекретило часть файлов расследования терактов 9/11. Этого требовали родственники погибших

час назад

Автор фото, EPA Подпись к фото, В субботу в США прошли памятные мероприятия к честь 20 годовщины трагедии 9/11

В субботу по личному распоряжению президента США Джо Байдена ФБР начало рассекречивать материалы, связанные с расследованием терактов в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. На этом многие годы настаивали родственники погибших.

В первом обнародованном 16-страничном файле содержится информация о связях организаторов и исполнителей нападений с гражданами Саудовской Аравии. Однако доказательств причастности к терактам непосредственно саудовских властей нет.

О причастности Эр-Рияда к трагедии 9/11 заговорили, когда стало известно, что почти все исполнители терактов были саудовцами - 15 из 19 человек.

По оценкам Рейтер, семьи примерно 2500 погибших, а также около 20 тысяч пострадавших людей, компаний и страховых организаций подали иски против королевства на миллиарды долларов. Они убеждены, что саудовские власти, как минимум, знали о готовящихся нападениях, но не воспрепятствовали им.

В рамках процесса в августе этого года под присягой были допрошены несколько высокопоставленных саудовских чиновников, к этому времени уже покинувших свои посты.

По мнению адвоката родственников жертв Джима Крейндлера, давшего комментарий агентству Ассошиэйтед пресс, обнародованный документ как раз подтверждает аргументы относительно ответственности правительства Саудовской Аравии.

Власти Саудовской Аравии всегда называли версию о своей причастности абсурдной.

В официальном заявлении посольства страны в Вашингтоне, сделанном незадолго до даты публикации материалов ФБР, саудовские дипломаты заверили, что Саудовская Аравия приветствует этот шаг, так как всегда выступала за прозрачность следствия.

Что установлено?

Как следует из рассекреченных материалов, доказать связь правительства Саудовской Аравии с "Аль-Каидой" американским спецслужбам на данном этапе не удалось.

При этом результаты расследования не исключают, что отдельные высокопоставленные представители страны могли играть роль в организации нападений.

Представленный общественности документ сильно отредактирован. Имена источников по-прежнему засекречены.

На основании их информации установлено, например, что двое из смертников - Наваф аль-Хазми и Халид аль-Мидхар, въехавшие в США в 2000 году в статусе студентов, находились в тесном контакте с неким Омаром аль-Байоми - саудовцем по происхождению, проживавшем в Соединенных Штатах.

Автор фото, FBI

По данным источников, аль-Байоми часто посещал консульство Саудовской Аравии в Лос-Анджелесе и имел там высокий статус, несмотря на то, что официально числился студентом.

Как следует из материалов ФБР, он оказывал Хазми и Мидхару материально-техническую поддержку, включая переводы документов и оплату проезда и проживания в США.

Двое других смертников тесно общались с имамом мечети Короля Фахада в Лос-Аджелесе Фахадом аль-Тумайри, который, по данным ФБР, исповедовал крайне радикальные взгляды, граничащие с экстремизмом.

Аль-Байоми и аль-Тумайри покинули США за несколько недель до теракта.

Вскоре ожидается публикация других файлов расследования.

Давление на Байдена

Автор фото, EPA Подпись к фото, Администрация Джо Байден подверглась давлению со стороны родственников погибших, которые уже много лет добиваются обнародования результатов расследования

Родственники погибших и пострадавших всегда настаивали на своем праве знать подробности расследования. Однако администрации Джорджа Буша, Барака Обамы и Дональда Трампа отказывались рассекретить документы, ссылаясь на соображения национальной безопасности.

За четыре года своего правления Трамп укрепил отношения с Саудовской Аравией, однако нынешний президент Джо Байден еще во время предвыборной гонки давал понять, что с его приходом в Белый дом это изменится.