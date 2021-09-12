Медведев обыграл Джоковича в финале US Open. Это его первая победа в турнире Большого шлема

час назад

Автор фото, Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев выиграл свой первый турнир Большого шлема в карьере. Он обыграл серба Новака Джоковича в финале Открытого чемпионата США (US Open) в трех сетах.

Медведев не дал Джоковичу стать первым с 1969 года теннисистом, сумевшим в течение одного года стать чемпионом всех четырех главных теннисных чемпионатов в мужском одиночном разряде.

Ранее Открытый чемпионат США принес сенсацию в женском одиночном разряде: в нем неожиданно для всех победила 18-летняя британка Эмма Радукану, которая занимала 150-ю строчку в мировом теннисном рейтинге и была вынуждена начинать соревнования с квалификационных раундов.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Брэд Питт и Брэдли Купер следили за игрой с трибуны

В течение 2021 года Джокович, занимающий первую строчку в теннисном рейтинге, победил на Открытых чемпионатах Австралии, Франции, а также на Уимблдоне. Последний раз завоевать Большой шлем в мужском теннисе смог в 1969 году Род Лейвер. Этот легендарный австралийский теннисист, которому сейчас 83 года, в воскресенье наблюдал за сражением Джоковича и Медведева.

В женском теннисе последней обладательницей Большого шлема стала немецкая теннисистка Штеффи Граф, это произошло в 1998 году.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Новак Джокович не смог завоевать Большой шлем

"В этом матче я буду играть как в последний раз, потому что это, вероятно, самая важная игра в моей карьере, - сказал Джокович перед финалом. - Я жду этого с нетерпением. У меня, безусловно, есть большая мотивация. Наверное большая, чем когда-либо. Но еще нужно выиграть".

"Конечно, из-за этого он будет чувствовать некоторое давление, - говорил по этому поводу Медведев. - С другой стороны именно это его заставит лучше играть в тяжелые моменты".

Исторические достижения, которые не случились

Победа Джоковича на US Open означала бы, что он установит еще два рекорда:

Самое большое в истории число завоеванных титулов Большого шлема - теперь у него их было бы 21, то есть на один больше, чем у Роджера Федерера и Рафаэля Надаля, с которыми он сейчас делит первое место.

34-летний Джокович также мог быть стать самым возрастным победителем US Open с 2005 года, когда чемпионом стал Андре Агасси (в тот момент ему было 35 лет); перед этим это достижение принадлежало Кену Розвеллу (он выиграл на Открытом чемпионате США в 1970 году в возрасте 35 лет).

Джокович побеждал на US Open в 2011, 2015, и 2018 году.

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25-летний Медведев сейчас - вторая ракетка мира; до этого ему дважды удавалось выходить в финал турниров Большого шлема: на US Open в 2019 году и на Открытом чемпионате Австралии в 2021-м.

Последним россиянином, сумевшим победить на одном из четырех основных теннисных турниров, был Марат Сафин, который в 2005 году завоевал чемпионский титул на Открытом чемпионате Австралии.