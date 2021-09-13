Дайджест: Англия отказалась от вакцинных паспортов; КНДР испытала крылатую ракету
В английских клубах не будут требовать документы о вакцинации
Британское правительство передумало вводить “вакцинные паспорта” для посещения ночных клубов и массовых мероприятий в Англии, заявил министр здравоохранения Саджид Джавид.
План не отменен совсем - и может быть введен осенью или зимой в случае необходимости. Он предусматривает обязательное предъявление свидетельства о вакцинации, отрицательного теста на Covid или недавней болезни.
В интервью Би-би-си министр сказал, что ему “никогда не нравилась идея просить людей предъявить документы” для участия в мероприятиях, а высокий уровень вакцинации, успешное тестирование, лечение и отслеживание контактов больных делает паспорта ненужными.
Он также сообщил, что правительство пока не видит необходимости вводить новые локдауны, и высказался за отмену ПЦР-тестов, которые сейчас должны сдавать путешественники до и после прилета в страну.
Джавид также рассказал, что в английских школах уже идет подготовка к вакцинации учеников в возрасте от 12 до 15 лет, и правительство ждет решения главного санитарного врача королевства. Ранее Объединенный комитет по вакцинации и иммунизации Британии высказался против прививок для детей - кроме ряда исключений по состоянию здоровью.
В Шотландии, между тем, с октября потребуются вакцинные паспорты для посещения массовых мероприятий и ночных клубов. В Уэльсе решение о них будет принято на следующей неделе, а в Северной Ирландии таких планов пока нет.
Правительство определяет коронавирусную политику только в Англии; администрации в других частях Соединенного королевства сами вводят и снимают ограничения.
Северная Корея объявила об испытаниях новой ракеты
Телеграфное агентство КНДР заявило об успешном испытании новой крылатой ракеты большой дальности в субботу и воскресенье. В сообщении утверждается, что были поражены цели на расстоянии 1,5 тыс километров.
Агентство Рейтер цитирует эксперта, который видит в обозначении ракеты как “стратегической” указание на то, что она разрабатывается под атомную боеголовку.
В военном ведомстве Южной Кореи заявили, что изучают эту информацию в сотрудничестве с США.
Администрация президента США Джо Байдена говорит о готовности к переговорам об отказе Северной Кореи от ядерного оружия, но пока не торопится снимать санкции.
Папа Римский предупредил об угрозе антисемитизма
Визит на закрытие Международного евхаристического конгресса в Будапеште стал первой рабочей поездкой папы римского Франциска после перенесенной им в июле плановой операции на кишечнике.
В рамках этой поездки предстоятель Католической церкви встретился с президентом Венгрии Виктором Орбаном. Встреча прошла в Музее изобразительных искусств и продлилась около 40 минут.
Выступая в тот же день, понтифик предупредил об угрозе антисемитизма в Европе и за ее пределами. Он призвал христианских и еврейских лидеров к сотрудничеству в духе братства.
Орбан же написал в “Фэйсбуке”, что попросил папу не дать христианской Венгрии исчезнуть.
Критики обвиняют венгерского лидера в антисемитизме из-за его обвинений в адрес американского мецената Джорджа Сороса. Орбан отвергает эти предположения.
Консервативный венгерский президент и либеральный папа также расходятся во взглядах на миграцию и проблемы беженцев. Франциск считает христианским долгом помогать мигрантам, Орбан выступает против миграции.
Путин посетит совместные учения войск России и Беларуси
Президент России Владимир Путин отправится на полигон Мулино в Нижегородской области, где проходят мероприятия в рамках совместных учений вооруженных сил России и Беларуси “Запад-2021”.
Эти учения проходят в раз четыре года. В этот раз в них задействовано около 200 тыс. военных.
Проведение масштабных маневров "логично в условиях, когда другие объединения, НАТО, например, активно наращивают свое присутствие вблизи границ Союзного государства", сказал Путин на встрече с Лукашенко 9 сентября.
В Норвегии пройдет второй день парламентских выборов
Парламентские выборы в Норвегии начались в воскресенье и продолжатся в понедельник. Ключевая тема выборов - будущее норвежской добычи нефти и борьба с глобальным потеплением.
“Партия зеленых” заявила, что вступит в коалицию только при условии немедленной остановки разведки нефти.
Соцопросы предсказывают победу блоку во главе с “Рабочей партией”. Кандидат в премьер-министры от блока - Йонас Гар Стёре, в прошлом министр здравоохранения и иностранных дел.
В случае его победы, во всех пяти нордических странах - Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии и Швеции - впервые с 1959 года у власти будут находиться левоцентристские силы, замечает газета Financial Times.
В Нью-Йорк возвращается Met Gala
В понедельник в нью-йоркском Метрополитен-музее пройдет ежегодный Бал Института костюма - одно из главных событий в мире моды, для которого знаменитости заказывают специальные наряды у самых известных дизайнеров.
Благотворительный бал по традиции проходит в первый понедельник мая, но в этот раз было решено устроить два вечера - в сентябре и в мае, - чтобы наверстать упущенное за 2020 год, когда пандемия заставила отменить мероприятие.
Вечер озаглавлен “В Америке: модный лексикон” и посвящен современной американской моде. Он также приурочен к 75-й годовщине Института костюма.
Медведев обыграл Джоковича в финале US Open
Российский теннисист Даниил Медведев обыграл серба Новака Джоковича в финале Открытого чемпионата США (US Open).
В случае победы Джокович стал бы первым с 1969 года теннисистом, за один год выигравшим все четыре главных теннисных турнира в мужском одиночном разряде.
За встречей с трибуны наблюдали знаменитости, в их числе - Брэд Питт и Брэдли Купер.
Wall Street Journal: Афганских пилотов эвакуируют из Узбекистана
Первая группа пилотов афганских ВВС, бежавших в Узбекистан во время наступления талибов, отправилась на военную базу США в Объединенных Арабских Эмиратах, пишет газета Wall Street Journal. Вместе с пилотами находятся члены их семей.
В Госдепартаменте США не ответили на запрос газеты, но New York Times получило подтверждение этой информации от офиса конгрессмена Августа Пфлюгера, который находится на связи с одним из пилотов и его женой.
По данным издания, эвакуации предшествовало заключение соглашения между официальным Ташкентом и Вашингтоном.
Wall Street Journal добавляет, что движение “Талибан” (запрещенная в России террористическая организация) требовало выдать пилотов.
"Эти пилоты должны вернуться в свою страну, они нужны стране”, - заявил представитель движения Сухейль Шахин.
Судьба 46 единиц техники, приземлившихся в аэропорту узбекского Термеза, остается под вопросом. Среди них - американские вертолеты “Черный ястреб” и советские Ми-17.
Telegraph и Guardian: В Китае снова “культурная революция”, а Си Цзиньпин - Мао 2.0?
Репортаж пекинского корреспондента Daily Telegraph рассказывает о реакции внутри Китая на недавние решения центральных властей - преследование бизнесменов, запреты технологических компаний, контроль над игровым временем несовершеннолетних.
Она пишет, что драматические и резкие шаги вызывают сравнения с “культурной революцией” - серией идеологических кампаний и репрессивных мер, запущенных Мао Цзедуном в 1960-х и унесших жизни сотни тысяч людей (а, возможно, и миллионов).
Председатель КНР Си Цзиньпин выстраивает культ личности в духе того, который построил Мао, говорится в материале.
Редакционная заметка другой британской газеты, Guardian, также говорит о том, что расширенея контроля коммунистической партии на все новые сферы жизни превосходит все прогнозы - и напоминает начало “культурной революции”.
Падение Кабула и хаос в президентском дворце глазами очевидцев
Корреспонденты Би-би-си провели интервью с непосредственными участниками событий и реконструировали последние часы афганского правительства перед входом талибов в Кабул.
Дайджест подготовил Григор Атанесян.
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