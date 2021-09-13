Отравление на Совхозной улице: какие версии выдвигают СМИ

33 минуты назад

Автор фото, Vladimir Gerdo/TASS

За три дня с Совхозной улицы в Москве госпитализировали несколько жильцов с симптомами отравления, двое из них умерли. Официальной информации о произошедшем мало, детали случившегося сообщают СМИ. В частности, прозвучала версия о том, что в крови погибших нашли следы этиленгликоля - вещества, обладающего токсическим действием.

Следы этиленгликоля

В воскресенье газета "Известия", а также РЕН ТВ и "Пятый канал" (входят в один холдинг) со ссылкой на источники сообщили, что в крови 61-летней женщины и ее 15-летней внучки, о смерти которых стало известно 10 сентября, якобы нашли следы этиленгликоля.

Этиленгликоль - это двухатомный спирт, широко применяемый в нефтехимической промышленности. Его используют, в частности, для производства антифризов, тормозных жидкостей и целлофана.

Этиленгликоль относят к веществам 3-го класса опасности - степень их негативного воздействия на организм оценивается как умеренная. Опасным для организма этот спирт делают его метаболиты, в том числе щавелевая и глиоксиловая кислоты.

Летальная доза при пероральном употреблении этиленгликоля составляет 100 миллилитров. Основное токсическое действие наблюдается в почках, где развивается некроз.

Каким образом этиленгликоль мог попасть в организм погибших, источники этих СМИ не уточнили.

Ранее сообщалось, что они ели арбуз, купленный в местном "Магните". В торговой сети после этого сообщили о начале внутреннего расследования и снятии с продажи всей партии арбузов. Сейчас магазин сети на Совхозной закрыт.

Новые пострадавшие

Как сообщали ранее СМИ, симптомы отравления у бабушки и внучки появились 8 сентября. Уже после известий об их смерти из того же дома на Совхозной улице в больницу увезли двух мальчиков 9 и 11 лет. У одного из них, по данным "Газеты.Ru", нашли коронавирус.

Также из дома 16 по Совхозной улице госпитализировали двух девочек 12 и 17 лет и 26-летнего мужчину. Все они, по данным "Известий" и РЕН ТВ, жили в одном подъезде.

Еще двух женщин 55 и 62 лет забрали в больницу из других домов по той же улице, пишут "Известия". По подсчетам издания, за два дня с Совхозной улицы госпитализировали девять человек с признаками отравления.

О симптомах отравления, появившихся 9 сентября, сообщил также корреспондент "Эха Москвы" Алексей Соломин, живущий в нескольких километрах от Совхозной улицы. Он написал в "Фейсбуке", что у него была высокая температура, ломота в теле и головная боль.

Версии местных жителей

Одна из жительниц дома, где жили погибшие, рассказала журналистам, что полицейские запретили жителям пользоваться водой.

"Запретили водой пользоваться, еду всю вынесли, но ничего не нашли, поэтому все связывают с ремонтом. Воду носим в бутылках", - рассказала женщина.

По одной из версий, отравления могут быть связаны с продолжающимся три месяца капитальным ремонтом в доме. Жители также предполагают, что пострадавшие могли отравиться химикатами, которые использовались для дезинсекции дома.

11 сентября специалисты в защитных костюмах взяли в доме 16 на Совхозной улице пробы воды и воздуха. Всех жильцов дома опросили полицейские и медработники. Дом также проверили на утечки газа.