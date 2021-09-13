В Англии начались испытания революционного теста. Он должен определять рак до первых симптомов

6 минут назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Потенциально с помощью нового метода можно будет выявлять 50 типов злокачественных опухолей.

Национальная служба здравоохранения Англии объявила, что с понедельника начинает полномасштабное испытание нового метода ранней диагностики более 50 разновидностей рака. Ожидается, что при помощи анализа крови можно будет устанавливать наличие болезни до появления у человека первых симптомов.

В исследовании, которое продлится два года, примут участие 140 тысяч добровольцев в возрасте от 50 до 77 лет.

У них возьмут анализы крови, затем пригласят сдать повторные анализы через год и через два года. Тест будет применен только к половине из изначально собранных проб крови - вторая половина составит контрольную группу для проверки эффективности теста.

"Тест может совершить революцию в диагностике рака, - заявил руководитель программы, профессор онкологии Королевского колледжа в Лондон профессор Питер Сасиени. - Мы приступаем к работе с воодушевлением".

Если рак удается выявить на ранней стадии, это резко увеличивает шансы на излечение опухоли.

В настоящее время рак диагностируют путем сдачи частицы ткани на биохимическое исследование (биопсию), чего без симптомов никто не делает. Во-первых, в ряде случаев это сложная процедура, особенно применительно к раку легких, мочевого пузыря и простаты, а во-вторых неизвестно, где искать.

Новый метод основан на выявлении ранних изменений в структуре ДНК кровяных клеток. Он создан биотехнологическим стартапом Grail ("Грааль"), основанным в 2015 году в Сан-Франциско специально для разработки способов ранней диагностики рака. Недавно его купила за 1,7 млрд долларов американская фармацевтическая компания Illumina Inc.

Сам тест известен как Galleri. В США он предлагается для пациентов с повышенным риском раковых заболеваний, в частности для тех, кто старше 50 лет. Федеральное управление пищевых продуктов и лекарственных средств его еще не сертифицировало, так что большинство страховых компаний его стоимость не покрывают.

"Поиск технологий диагностики рака при помощи анализов крови ведется во всем мире, но до сих пор он находился на исследовательской стадии. Сейчас мы с партнерами приступаем к развернутому испытанию, самому масштабному в истории. Новый метод является особенно перспективным для диагностики тех видов рака, которые долго не проявляют явных признаков и симптомов", - заявила Би-би-си директор по онкологии Национальной службы здравоохранения Кэлли Палмер.