Иран снова пустит к себе инспекторов МАГАТЭ. Это может открыть путь к снятию санкций США

36 минут назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, На этой неделе глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси (в центре) встретился с главой ядерной энергетики Ирана Мохаммедом Эслами (слева)

Представители Международного агентства по атомной энергии (органа ООН, контролирующего выполнение Договора о нераспространении ядерного оружия 1968 года) возобновят мониторинг части иранских ядерных объектов.

Договоренность об этом была достигнута в воскресенье в ходе внепланового визита в Тегеран генерального директора агентства Рафаэля Гросси накануне заседания совета директоров МАГАТЭ.

МАГАТЭ сможет вновь установить на объектах камеры постоянного видеонаблюдения, обслуживаемые его представителями раз в три месяца, и получать записи с них. Иранская сторона запретила такое наблюдение 24 июня этого года.

Представители МАГАТЭ прибудут в Иран уже через несколько дней, чтобы проверить техническое состояние камер, зарядить их новыми носителями информации и заменить неисправные.

7 сентября агентство обнародовало доклад, в котором говорилось, что приход к власти в Иране ультраконсервативного президента Ибрахима Раиси делает невозможным дальнейшее сотрудничество, и любые уступки со стороны Тегерана в ядерной области маловероятны. Страны Запада объявили о начале обсуждения дополнительных санкций.

Теперь Гросси говорит, что пространство для дипломатии открылось вновь.

"Для меня этот визит очень важен, потому что я приехал в Тегеран впервые после [президентских] выборов [18 июня 2021 года]. Незаменимая работа, которую МАГАТЭ и Иран должны вести совместно, требует, не в последнюю очередь, чтобы мы знали друг друга", - заявил Гросси в Тегеране на совместной пресс-конференции с вице-президентом Ирана и главой его Агентства по атомной энергии Мохаммедом Эслами.

"Это не постоянное и окончательное решение, но лучше, чем ничего. Мы прояснили самый болезненный вопрос и получили передышку", - сказал он журналистам в венском аэропорту.

Гросси выразил надежду, что вскоре вновь посетит Иран и сможет встретиться с его высшими руководителями.

Реальная уступка или видимость?

Координатор ЕС по Ирану Энрике Мора приветствовал соглашение, по его словам, создающее предпосылки для возобновления переговоров между Ираном и США, прерванных по инициативе Раиси в июне.

"Мы приветствуем итоги визита господина Гросси в Тегеран и призываем к скорейшему возобновлению венских переговоров", - написал в "Твиттере" представитель России при организациях ООН в Вене Михаил Ульянов.

Хотя иранская уступка весьма скромна, она, по всей вероятности, предотвратит принятие жесткой резолюции на заседании совета директоров МАГАТЭ, считает эксперт аналитического центра Eurasia Group Генри Роум.

Иранские представители примут участие в заседании и используют это как возможность для неофициальных консультаций.

Директор иранских программ Международной группы по разрешению кризисов Али Ваез видит в последних событиях свидетельство стремления Тегерана возродить ядерную сделку 2015 года, хотя происходящее и напоминает, по его словам, прежние "дипломатические финты" - попытки тянуть время и создавать видимость прогресса при помощи мелких уступок.

Иран утверждает, что его ядерная программа носит исключительно мирный характер.

Проблема заключается в том, что в атомных бомбах используется высокообогащенный уран, а на АЭС низкообогащенный, причем обогащение ведется на одних и тех же заводах с применением одной и той же технологии, урановых центрифуг. Без контроля на местах невозможно определить, до какой степени обогащается уран и производятся ли компоненты ядерного оружия.

14 июля 2015 года пять постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия подписали с Тегераном "Совместный всеобъемлющий план действий", известный также как "соглашение 6+1" и "иранская ядерная сделка". Он предусматривал постепенное снятие с Ирана санкций в обмен на допуск инспекторов МАГАТЭ на все его ядерные объекты.

8 мая 2018 года Дональд Трамп объявил о выходе США из ядерной сделки, поскольку Иран, по его словам, относился к прежним договоренностям недобросовестно, и призвал подготовить новое, более приемлемое соглашение. В ответ Тегеран отказался выполнять ряд условий "Всеобъемлющего плана действий".

По оценке МАГАТЭ, с мая нынешнего года иранские запасы оружейного урана выросли с 2,4 до 10 кг, низкообогащенного урана - с 62,8 до 84,3 кг.