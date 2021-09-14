Иск Навального к Генпрокуратуре и Роскомнадзору - что в нем говорится?

Анна Пушкарская

Би-би-си

час назад

Автор фото, Alexander Demianchuk/TASS

Би-би-си ознакомилась с иском Алексея Навального к Генпрокуратуре России и Роскомнадзору, который накануне был зарегистрирован Тверским судом Москвы. Копию искового заявления предоставил представитель Навального юрист Вячеслав Гимади. Ключевой аргумент иска - блокировка сайтов Навального и его соратников была произвольной и не имела законных оснований.

В иске говорится, что Навальный "является общественным деятелем, оппозиционным политиком, высказывающимся в том числе на общественно-значимые темы" в интернете. Для информирования граждан о своей общественной и политической деятельности политик зарегистрировал портал и YouTube-канал.

На портале, в частности, публиковались антикоррупционные расследования, а после задержания политика в январе 2021 года была создана страница общественной кампании "Свободу Навальному", сказано в иске. На канале регулярно обсуждались новости политики и экономики с участием политиков, активистов и экспертов.

Летом Роскомнадзор внес эти ресурсы в список содержащих призывы к массовым беспорядкам, экстремистской деятельности и несогласованным массовым мероприятиям.

Ведомство заблокировало примерно 50 связанных с Навальным ресурсов, в том числе navalny.com и free.navalny.com, которые, по мнению прокуратуры, "используются для пропаганды и продолжения запрещенной экстремистской деятельности". Под блокировку попали и сайты соратников Навального Любови Соболь, Леонида Волкова, Олега Степанова и региональных штабов, признанных судом экстремистскими и запрещенными.

Как сказано в иске, Роскомнадзор уведомил истца, что ресурсы заблокированы по требованию Генпрокуратуры как содержавшие призывы к "осуществлению экстремистской деятельности".

Ключевым аргументом в иске является утверждение, что блокировка не имела законных оснований и была произвольной. По мнению истца, Роскомнадзор лишь формально сослался на соответствующие нормы закона без конкретных претензий к контенту и указания на то, какие именно слова и фразы содержали запрещенную информацию.

Навальный утверждает, что это не позволило ему удалить запрещенную информацию, чтобы иметь возможность продолжить работу сайта.

Политик в своем иске заявляет о вмешательстве в свободу выражения мнений, не имеющем законных оснований. При этом в законе "Об информации", на основании которого блокируются сайты, нет ограничений для "усмотрения" властей, владельцы сайтов не защищены от произвольного вмешательства, обращает внимание Навальный.

Он ссылается в иске на решения Европейского суда по правам человека, позиции которого, по его мнению, противоречат действия Роскомнадзора. В частности, Навальный приводит позицию ЕСПЧ о том, что сплошная блокировка доступа к сайту без разграничения законной и незаконной информации фактически равна запрету газеты или телеканала.

В иске также говорится, что ограничения доступа ко всему массиву данных и архиву публикаций требует убедительного обоснования. По мнению истца, блокировка его ресурсов нарушает статью 10 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, которая гарантирует свободу выражения мнений.

Навальный требует признать действия Роскомнадзора и Генпрокуратуры незаконными и обязать их отозвать решения и устранить нарушение его прав. Копия требования Генпрокуратуры ему направлена не была - Навальный просит суд ее истребовать. По итогам получения документов в суде аргументы иска будут уточняться, следует из позиции защиты.

О подаче Навальным иска к Роскомнадзору и Генпрокуратуре стало изестно накануне. Информация об иске появилась в картотеке Тверского суда Москвы. Дело зарегистрировано и передано судье Марии Грибовой. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сказала Би-би-си, что в иске оспаривается блокировка сайтов navalny.com.

В конце июля Роскомнадзор заблокировал примерно 50 связанных с Навальным сайтов, а в середине августа потребовал от App Store и Google Play удалить приложение "Навальный". В начале сентября в России заблокировали сайт проекта "Умное голосование", заявив, что он используется для продолжения деятельности признанной экстремисткой организации. После внесения ссылок на "Умное голосование" в реестр запрещенной информации они пропали из поисковой выдачи "Яндекса".

В рамках проекта "Умное голосование" соратники Навального хотят скоординировать на выборах людей, готовых голосовать против "Единой России". 17-19 сентября в России пройдут выборы разного уровня, в том числе выборы депутатов Госдумы.

Структуры Навального летом были признаны в России экстремистскими и запрещены, за связь с ними грозит административная и уголовная ответственность. Проект "Умное голосование" под судебный запрет не попал, но власти связывают его с запрещенным Фондом борьбы с коррупцией (ФБК, который власти признали не только экстремистским, но и выполняющим функции иностранного агента).

По меньшей мере два человека были привлечены судом к административной ответственности за использование символики "Умного голосования" - оба в Ростове-на-Дону.