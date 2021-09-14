Приставы приходили в московский офис Google из-за "Умного голосования"

час назад

Автор фото, TASS

Судебные приставы добиваются от компании Google исключения "Умного голосования" из поисковой выдачи по решению арбитражного суда, сообщили во вторник в Федеральной службе судебных приставов. Так ФССП прокомментировала появившиеся накануне сообщения о визите ее сотрудников в московский офис Google.

"В Федеральной службе судебных приставов на исполнении находится исполнительное производство, возбужденное на основании исполнительного документа, выданного судом в отношении компании Google LLC", - цитирует Интерфакс ответ на запрос о причинах визита приставов в офис компании.

Арбитражный суд Москвы 5 сентября в качестве обеспечительной меры запретил Google и "Яндексу" показывать в поисковой выдаче словосочетание "Умное голосование" по иску ставропольской компании "Вулинтертрейд", торгующей овечьей шерстью. Би-би-си подробно рассказывала об этой фирме, запатентовавшей товарный знак "Умное голосование".

Накануне стало известно, что в московский офис Google в бизнес-центре "Балчуг Плаза" пришли судебные приставы. Видео с приставами опубликовал телеграм-канал Mash, информацию об их визите подтверждал источник газеты "Коммерсант". Причины визита не назывались, в Google отказались от комментариев.

Поводом для прихода приставов могли стать штрафы, вынесенные компании на основании двух законов. По статье о неудалении запрещенного в России контента (ч.2 и ч.4 ст.13.41 КоАП РФ) общая сумма назначенных судом штрафов для Google превышает 32 млн рублей (440 тыс. долларов).

На десятки миллионов рублей были оштрафованы и другие крупнейшие интернет-гиганты, которых также обвинили в неудалении запрещенного контента - в том числе информации, которую власти квалифицировали как призывы к несовершеннолетним участвовать в несогласованных акциях протеста.

Заседание по новому штрафу по этой статье на сумму 4 млн рублей пройдет в мировом суде Москвы 29 сентября, а во вторник мировой суд Москвы оштрафовал Facebook на общую сумму 21 млн рублей. Сумма штрафов за неудаление запрещенного в России контента в случае с Facebook с начала года превысила уже 80 млн рублей. Twitter во вторник суд оштрафовал еще на 5 млн рублей (с начала года - около 60 млн рублей, Telegram - на 9 млн рублей (всего около 40 млн рублей).

По другому закону Google (как и Facebook, Twitter и WhatsApp) в конце июля был оштрафован на 3 млн рублей - за отказ локализовать персональные данные российских пользователей на территории России.

Кроме того, интерес приставов мог быть связан тяжбой, которую начал с Google телеканал "Царьград" бизнесмена Константина Малофеева. Google заблокировал его телеканал на принадлежащем ему YouTube. Арбитражный суд Москвы еще в апреле признал блокировку незаконной. Компания Google объясняла ее соблюдением санкционного режима, так как Малофеев находится под санкциями США.

Что касается "Умного голосования", то существует не только судебный запрет по иску "Вулинтертрейда", запатентовавшего товарный знак "Умное голосование". В начале сентября Роскомнадздор заблокировал сайт этого проекта сторонников Алексея Навального по требованию Генпрокуратуры. Власти сочли, что "Умное голосование" используется для продолжения деятельности организации, признанной экстремистской.

Экстремистскими летом были признаны и запрещены структуры Навального - Фонд борьбы с коррупцией и региональные штабы оппозиционера. В рамках проекта "Умное голосование" соратники Навального хотят скоординировать на выборах людей, готовых голосовать против "Единой России". 17-19 сентября в России пройдут выборы разного уровня, в том числе депутатов Госдумы.