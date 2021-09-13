Рекордное число активистов-экологов убито в прошлом году - отчет Global Witness

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Автор фото, Rob Symons, All Rise Подпись к фото, Южноафриканскую активистку Фикиле Нтшангасе застрелили в ее доме в прошлом году

В 2020 году во всем мире было убито рекордное число активистов-экологов. Согласно отчету неправительственной организации Global Witness, из-за своей деятельности лишились жизни 227 защитников природы - максимальное число, зафиксированное второй год подряд.

В отчете также сказано, что "шокирующее" число убитых на самом деле может быть еще больше - точную оценку дать сложно из-за ограничений на работу журналистов во многих местах.

Почти треть убийств активистов в разных странах связана с протестами против вырубки леса, добычи полезных ископаемых, крупного агробизнеса, строительства плотин и гидроэлектростанций, наносящих вред экологии.

Автор фото, Global Witness / María Aguilar / Iolany Pérez Подпись к фото, Река Гуапинол в долине Бахо Агуан на севере Гондураса может исчезнуть из-за строящихся рядом шахт

"Многие думали, что моя мама сошла с ума, когда она говорила, что угольные шахты опасны для здоровья, что она свихнулась из-за своей любви к животным, которые пасутся на месте будущих шахт, что у нее паранойя: появление шахт она связывала с насилием. Сегодня всем очевидно, что она не сошла с ума. Она была права", - говорит Малунгело Ксаказа из ЮАР.

Ее мать Фикиле Нтшангасе - экоактивистка, которая боролась со строительством угольных шахт вблизи ее деревни.

"В октябре прошлого года мой сын Буйле поехал к бабушке. Он играл с собаками во дворе, когда туда зашли трое мужчин и спросили, дома ли бабушка. Он ответил утвердительно. Они зашли в гостиную и застрелили ее", - рассказывает Малунгело Ксаказа.

История Фикиле Нтшангасе - одна из многих подобных историй защитников природы, которые описаны в отчете Global Witness.

Автор фото, Instituto Socioambiental Handout Подпись к фото, Горнодобывающая промышленность - одна из отраслей, в которой происходит большинство случаев насилия в отношении активистов-экологов

Согласно отчету, первые места в мире по убийству экоактивистов занимают пять стран: Никарагуа, Гондурас, Колумбия, Гватемала и Филиппины.

Наибольшее числе убийств экоактивистов связано с лесозаготовкой. В Бразилии, Никарагуа, Перу и Филиппинах в прошлом году убили 23 активистов, которые протестовали против вырубки лесов.

Убийства представителей коренных народов, которые в большинстве случаев первыми страдают от изменения климата и пытаются этому противостоять, составляют треть смертей активистов. Больше всего таких смертельных нападений зарегистрировано в Колумбии: в прошлом году были убиты 65 человек.

Жертвами также становятся госслужащие природоохранных ведомств и смотрители парков: 28 из 227 убитых.

В России убийств экоактивистов в прошлом году не зафиксировано.

Автор фото, Brasil2 Подпись к фото, Горящие леса в тропических районах бразильской Амазонки

Каждый десятый экозащитник, убитый в 2020 году, - женщина. В докладе говорится, что меньшее число жертв среди женщин связано с угрозой и применением сексуального насилия как главного инструмента давления на них. Кроме того, во многих странах женщины просто лишены возможности публично выступать и защищать свои интересы.

Старший менеджер Global Witness Крис Мэдден призвал правительства серьезно отнестись к обеспечению безопасности правозащитников. Он заявил, что компании должны начать ставить жизнь и здоровье людей и состояние планеты выше прибыли, в противном случае подобные убийства будут продолжаться.

"Активисты не должны рисковать своей жизнью ради спасения лесов, рек и биосфер, которые необходимы всем нам для противодействия глобальному потеплению. Это должно прекратиться", - считает Крис Мэдден.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Выжженный участок в национальном лесу Бом Футуро в Бразилии

Организация призвала правительства официально признать право человека на безопасную, здоровую и устойчивую окружающую среду и гарантировать, что по итогам ноябрьской 26-й конференции ООН по изменению климата, которая пройдет в Глазго, защита прав экоактивистов будет включена в обязательство для исполнения всеми странами.

Председатель конференции ООН Алок Шарма в ответ на это обращение сказал Би-би-си, что он уделит первоочередное внимание встречам с теми, кто находится на передовой борьбы с изменением климата, чтобы гарантировать, что их голоса будут услышаны.

Автор фото, THOM PIERCE Подпись к фото, Малунгело Ксаказа, дочь убитой активистки Фикиле Нтшангасе: "Никакие деньги, которые вы получаете от строительства шахт, не стоят крови людей"

Дочь убитой активистки Фикиле Нтшангасе продолжает борьбу своей матери.

"Я очень горжусь ею и не могу просто позволить забыть произошедшее. Я знаю, что это опасно - мы все это знаем. Но я буду бороться", - пообещала Малунгело Ксаказа.

Расследование убийства ее матери продолжается. Подозреваемых в деле за этот год не появилось. Компания Petmin Limited, владеющая шахтами Сомхеле через свою дочернюю компанию Tendele Coal Mining, заявила, что "признает, что напряженность в обществе могла быть одним из факторов, которые привели к смерти Фикиле". Компания заявила, что решительно осуждает любые формы насилия или запугивания, и заявила о готовности сотрудничать с полицией.