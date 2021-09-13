Криптовалюта Litecoin выросла из-за фейкового пресс-релиза. Кто его опубликовал - непонятно

час назад

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Криптовалюта Litecoin в понедельник резко взлетела в цене после того, как СМИ получили от крупнейшей американской сети супермаркетов Walmart фейковый пресс-релиз о том, что она начнет принимать монету в качестве платежного средства. Рост курса Litecoin оказался очень недолговечным - после того, как выяснилось, что на самом деле торговая сеть такого пресс-релиза не отправляла, криптовалюта опустилась до прежних показателей.

Курс Litecoin к доллару около половины третьего дня по лондонскому времени (16:30 по Москве) взлетел с 175 долларов до 235, но уже через полтора часа вновь опустился до 180 долларов и на момент публикации торгуется по цене 181 доллар.

"Пресс-релиз" от Walmart, который дал импульс росту монеты, пришел в прессу через обычные каналы, а именно через сервис Global Newswire, где публикуются новости компаний. В нем говорилось, что крупнейшая в США сеть оптовой и розничной торговли готова принимать криптовалюту во всех своих онлайн-магазинах. На сайте компании документ при этом не появлялся.

В Walmart заявили, что пресс-релиз "не является подлинным", однако до этого новость уже успели распространить некоторые СМИ.

Отдельно новости опровергли в Litecoin Foundation - фонде, который занимается развитием Litecoin.

Кто и как публиковал пресс-релиз - непонятно. Это могло быть вариацией схемы, которую часто применяют недобросовестные спекулянты криптовалютой, нагнетая "хайп" в отношении какой-либо монеты через СМИ, чтобы быстро ее продать.

Случается, что монеты даже создаются с этой целью, однако LiteCoin - устоявшийся бренд на крипторынке. В результате резкого роста и падения средний курс монеты не пострадал.

Фейковый домен

В релизе говорилось, что Litecoin начнут принимать в Wallmart начиная с октября. Документ был составлен грамотно и содержал цитаты основателя Litecoin и генерального директора Wallmart.

Единственной подсказкой был адрес электронной почти для прессы на домене, зарегистрированном только в августе. Письма, отправленные на этот домен, возвращаются отправителю.

Некоторых наблюдателей, считающих, что криптовалюту трудно использовать в ритейле из-за волатильности ее курса, новости о Litecoin изначально удивили.

Дело в том, что компании, которые принимают или принимали биткоины - самую популярную криптовалюту - как правило оговаривают положения в договоре с покупателем, чтобы застраховаться от потенциального падения курса. Например, когда компания Tesla принимала криптовалюту для оплаты своих автомобилей, она оставляла за собой право платить покупателю деньги при возврате в любой валюте. Также компания ясно обозначила, что цены формируются в долларах.