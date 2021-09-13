В Москве задержан сбежавший из изолятора Александр Мавриди - подозреваемый в убийстве "колбасного короля"

10 минут назад

Автор фото, INVESTIGATIVE COMMITTEE OF RUSSIAN FEDERATION

МВД России объявило о задержании последнего, пятого участника побега из подмосковного изолятора временного содержания (ИВС) в ночь на 6 августа. Задержанный в понедельник Александр Мавриди обвиняется в убийстве главы компании "Мясная империя" Владимира Маругова.

По словам официального представителя ведомства Ирины Волк, 50-летнего Мавриди задержали в московском районе Митино на улице Дубравной. "Он попытался оказать активное сопротивление, но был обезврежен и доставляется в территориальное подразделение СК России", - сказала Волк. Задержание прошло при участии сотрудников ФСБ и силовой поддержке Росгвардии, добавила она.

Дерзкий побег из ИВС в Истре произошел в ночь на 6 августа. По версии следствия, один из сотрудников изолятора, заступив на дежурство, умышленно отключил камеры, которые вели запись в коридоре ИВС, а также те, которые были направлены на помещение дежурной части. Затем он и еще один охранник "покинули дежурный пост, оставив его без личного наблюдения, и ушли спать", говорилось в пресс-релизе СКР.

Кроме того, дежурные оставили открытыми "кормушки" - окна камер для передачи еды, чем и воспользовались при побеге подсудимые. Около двух часов ночи они покинули изолятор и убежали. Оба сотрудников изолятора арестованы по статье о превышении должностных полномочий.

Следствие считает, что побег организовал именно Мавриди. "Предполагаемый организатор побега накануне был переведен в камеру к землякам-уроженцам Молдовы, с которыми он был ранее знаком. При этом окно для подачи еды в камеру оказалось на ночь либо не закрыто вовсе, либо закрыто неплотно", - рассказывал источник Интерфакса.

Побег Мавриди и его сокамерников обнаружили спустя несколько часов - во время утренней поверки.

11-12 августа были задержаны трое беглецов. Сначала МВД сообщило о поимке 35-летнего Дениса Грозаву и 34-летнего Ивана Цуркану. Согласно заявлению полиции, они скрывались на съемной квартире в подмосковном Подольске. С ними были также задержаны арендаторы квартиры, которых заподозрили в пособничестве побегу. На следующий день в полицию Истры явился еще один сбежавший - Николай Тетеря. 18 августа в Новгородской области задержали четвертого участника побега - Александра Бутнару.

Нападение в бане

По данным СКР, Мавриди в ноябре 2020 года участвовал в нападении на истринский дом владельца компаний "Мясная империя" и "Озерецкие колбасы". Сообщалось, что нападение произошло в бане возле дома Маругова.

Несколько человек в масках проникли в помещение, связали предпринимателя и его спутницу и стали требовать деньги. После этого женщине удалось сбежать и вызвать полицию. К приезду полицейских бизнесмен был уже мертв, нападавшие скрылись.