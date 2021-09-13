Умер лидер движения левых партизан "Сияющий путь". Власти Перу не знают, что делать с телом

час назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Абимаэль Гусман умер в тюрьме, где отбывал пожизненное наказание за терроризм и измену

Создатель и многолетний лидер вдохновлявшейся идеями Мао Цзэдуна перуанской повстанческой группировки "Сендеро Луминосо" ("Сияющий путь") Абимаэль Гусман, известный также как "Председатель Гонсало", скончался в субботу в возрасте 86 лет в тюрьме строгого режима на острове Сан-Лоренсо близ Лимы, где отбывал пожизненный срок за терроризм и государственную измену.

Министр юстиции Перу Анибаль Торрес высказался за то, чтобы кремировать тело Гусмана и развеять прах над Тихим океаном, дабы могила не стала центром притяжения для левых радикалов.

"Самым правильным было бы кремировать, чтобы не возникло места, где отдельные перуанцы могли бы поклоняться этому человеку", - заявил он.

Премьер-министр Гвидо Беллидо сказал, что правительство устраняется от данного вопроса и согласится с любым решением, которое примет прокуратура.

Что такое "Сияющий путь"

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Личные вещи Абимаэля Гусмана выставлены в небольшом музее отдела по борьбе с терроризмом Диркоте в Лиме

Преподаватель философии университета Хуаманга Абимаэль Гусман основал движение "Сендеро Луминосо" в 1970 году под впечатлением от китайской "культурной революции" и известного лозунга Мао "Винтовка рождает власть". Традиционные компартии и социалистические страны во главе с Советским Союзом он называл ревизионистскими.

Подавляющее большинство членов организации составили радикально настроенные студенты.

17 мая 1980 года "Сендеро Луминосо" объявила о переходе к вооруженной партизанской борьбе с целью захватить власть в Перу и дать толчок мировой революции.

Для начала активисты в преддверии парламентских выборов сожгли в городе Чусчи ящики для бюллетеней, которые они считали атрибутом буржуазной демократии.

На пике влияния в 1980-е годы организация насчитывала до 10 тысяч вооруженных боевиков. Они создали отряды, базировавшиеся в горных районах Анд, и развернули террор против представителей власти, местных торговцев, зажиточных крестьян, представителей "соглашательских" профсоюзов и всех, кто так или иначе выступал против них, существенно дестабилизируя политическую обстановку и хозяйственную жизнь.

В столице Перу Лиме они закладывали бомбы и несколько раз уничтожали вышки ЛЭП, что приводило к отключениям электричества.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, 12 сентября перуанцы с транспарантами против терроризма вышли на улицы Лимы, чтобы отметить 29-ю годовщину захвата Гусмана

Жертвами "Сендеро Луминосо" стали в общей сложности около 70 тысяч человек. Перуанская армия, со своей стороны, прибегала к бессудным арестам и пыткам.

Писатель Артур Хейли посвятил войне в перуанских джунглях роман "Вечерние новости", вышедший в свет в 1990 году. В книге рассказывается о похищении боевиками "Сендеро Луминосо" ведущего вымышленной американской телекомпании и борьбе за его освобождение.

В начале 1990-х годов правый президент Перу Альберто Фухимори разгромил "Сендеро Луминосо" - в значительной степени благодаря тому, что крестьянам, даже тем, кто изначально сочувствовал левым лозунгам повстанцев, надоели война и насилие.

12 сентября Абимаэль Гусман был захвачен в Перу армейским спецназом и провел в заключении 29 лет без одного дня.

Ирония судьбы заключалась в том, что в той же тюрьме теперь содержатся его заклятый враг Фухимори и ближайший помощник экс-президента Владимир Монтесинос, осужденные за коррупцию.

На президентских выборах в июле нынешнего года дочь Фухимори Кэйко уступила всего 44 тыс. голосов левоцентристу Педро Кастильо.

"Сендеро Луминосо" проявляет спорадическую активность в районах, где распространено выращивание коки. Люди, представляющиеся ее членами, периодически заявляют в интернете, что продолжат борьбу, пока все бывшие участники организации не выйдут из тюрем.

Тело Гусмана сейчас находится в городском морге Кальяо.

По перуанским законам, тела умерших заключенных должны передаваться их родственникам.

В случае с Гусманом таковой является его вдова Елена Ипаррагирре, также одна из руководителей "Сендеро Луминосо", с которой он вступил в брак в тюрьме в 2010 году.

Однако она сама отбывает пожизненный срок, а других прямых родственников у покойного нет, поэтому вопрос его погребения будет решать прокуратура.