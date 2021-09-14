Дайджест: Генассамблея ООН откроется в Нью-Йорке; Apple представит новый iPhone

13 минут назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Скульптура "Нет насилию" перед штаб-квартирой ООН

Во вторник в Нью-Йорке откроется 76-я сессия Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций. В отличие от 2020-го, в этом году значительная часть мероприятий пройдет не онлайн, а в штаб-квартире ООН на Манхэттене.

Несмотря на распространение новых вариантов коронавируса, десятки глав государств и правительств собираются посетить заседания ассамблеи в ближайшие две недели.

На данный момент 83 мировых лидера планируют принять участие в работе дипломатического форума, по словам турецкого дипломата Волкана Бозкыра, президента заканчивающейся 75-й ассамблеи.

Среди них и премьер-министр Британии Борис Джонсон. Ключевым событием его поездки в США должна стать встреча с президентом США Джо Байденом в Белом доме, пишет газета Times со ссылкой на свои источники. Пока она официально не подтверждена.

Встреча может стать возможностью снять напряжение между двумя странами, созданное выводом американских войск из Афганистана. Высокопоставленные британские политики критиковали действия и риторику американского президента, видя в них поспешность и равнодушие к судьбе союзников.

Байден - также в числе лидеров, чье выступление ожидается на Генассамблее.

Один из важных вопросов, стоящих сейчас перед ООН: что делать с Афганистаном и Мьянмой?

В обеих странах за последний год власть сменилась силовым путем: армия свергла правительство Мьянмы в феврале, а в августе талибы захватили Кабул и большую часть Афганистана.

У обеих стран есть представители в ООН, назначенные предыдущими правительствами и признанные международным сообществом. Но путчисты в Мьянме хотят заменить посла на лояльного им человека, и от талибов эксперты ожидают того же.

“Обычно страна имеет права номинировать [представителя], - сказал Бозкыр на своей прощальной пресс-конференции. - Мы не можем сказать: “Нам не нравится это правительство”.

Калифорния выберет губернатора

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Калифорния - самый богатый и самый населенный американский штат - во вторник решит, сохранить ли на посту губернатора демократа Гевина Ньюсома.

18 лет назад именно через такие досрочные выборы штат возглавил Арнольд Шварцнеггер. В этот раз среди республиканских кандидатов тоже есть знаменитость - 71-летняя Кейтлин Дженнер, олимпийская чемпионка и звезда реалити-шоу.

Однако Дженнер - далеко не фаворит этих выборов. Главным оппонентом Ньюсома считается консервативный радиоведущий Ларри Элдер.

В понедельник вечером президент Байден прилетел в Калифорнию, чтобы поддержать демократа Ньюсома.

Apple представит новые разработки

Во вторник корпорация из Купертино проведет презентацию своих продуктов. Озаглавленная “California Streaming” презентация начнется в 20:00 по московскому времени.

По традиции не разглашается, что именно будет представлено.

Издание Apple Insider ожидает два релиза - новый iPhone и новые часы Apple Watch.

Суд в Амстердаме решит судьбу “скифского золота” из Крыма

Во вторник апелляционный суд Амстердама может решить судьбу экспонатов из музеев Крыма, которые находились на выставках в Европе на момет российской аннексии полуострова.

Автор фото, TASS Подпись к фото, Тяжба о возвращении "скифского золота" тянется с 2015 года

Теперь за эти предметы борются Россия и Украина. В 2016 году Киев выиграл суд, но крымские музеи подали апелляцию.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в понедельник, что этот спор "находится, что называется, под контролем в Администрации президента".

“Союз” доставит в космос британские спутники

Во вторник вечером - 21:07 по Москве - ожидается запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Байконур. Она должна доставить в космос 34 британских спутника связи OneWeb.

Это второй за год запуск британских спутников связи с Байконура.

Расправа над мирными жителями в Афганистане

Подпись к фото, Кадр из одного из видео, верифицированных Би-би-си

Придя к власти в Афганистане, талибы обещали амнистию своим оппонентам и конец гражданской войны.

Однако верифицированные Би-би-си видеозаписи показывают убийство мирных жителей Панджшерской долины, которая была очагом сопротивления новым хозяевам страны.

Times: Российские наемники отправятся в Мали

Контингент в 1 тыс. российских наемников отправится в Мали в рамках договора между “ЧВК Вагнера” и захватившими власть в африканской республике военными, пишет лондонская газета Times со ссылкой на дипломатические источники.

По информации газеты, малийские путчисты будут платить 10,8 млн долларов в месяц за помощь российских наемников.

Представитель минобороны страны заявил, что общественное мнение поддерживает более тесные связи с Россией, но не подтвердил конкретных договоренностей.

Бывшая французская колония пережила два переворота за последний год.

Telegraph: Британские военные начнут испытания лазерного оружия

Армия и королевский военно-морской флот Британии установят лазерное оружие на бронетехнику и фрегаты, узнала газета Daily Telegraph.

О начале испытаний высокотехнологичного оружия, на которое были выделены дополнительные 72,5 млн фунтов, будет объявлено во вторник, пишет издание.

Ожидается, что тесты начнутся в 2023 году.

Washington Post: Удар с дрона - ужасная ошибка США?

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29 августа, во время заверщающего этапа эвакуации из Кабула, американские военные нанесли удар по предполагаемому террористу-смертнику.

Уже на следующий день родственники жертв рассказали Би-би-си, что в результате удара погибли 10 мирных жителей, в том числе шесть детей.

А в сентябре Washington Post и New York Times выпустили собственные расследования инцидента.

Оба издания пришли к выводу, что мишенью удара стала машина сотрудника благотворительной организации Замарая Ахмади, который вез канистры с водой своей семье.

Они тоже считают, что погибли 10 мирных жителей.

Если официальное расследование подтвердит эти данные, то США должны извиниться и гарантировать компенсации родственникам жертв, считает отдел мнений вашингтонской газеты.

Пентагон пока что признал смерти трех гражданских лиц.

Кроме того, администрация Байдена должна сделать выводы из этого эпизода и учитывать риски, которые несет в себе тактика удаленной борьбы с терроризмом, опирающейся на удары с дронов, говорится в редакционной заметке.

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Во вчерашнем финальном матче US Open между россиянином Даниилом Медведевым и сербом Новаком Джоковичем зрители отдавали явное предпочтение последнему.

У Медведева - сложные отношения с болельщиками этого турнира. Два год назад они находились в состоянии войны, пишет корреспондент Би-би-си Анастасия Успенская.

Подробнее о сложных отношениях зрителей и звезд в большом теннисе - в нашем материале.

Совхозная улице в московском районе Люблино попала в национальные новости, когда двое ее жителей умерли, а еще десятерых госпитализировали с симптомами отравления.

Причиной сначала называли арбуз из соседнего магазина, однако позже власти заподозрили средство для дезинфекции.

События на Совхозной улице глазами местных жителей - в репортаже Би-би-си.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Отравления на Совхозной улице в Москве: что говорят соседи?