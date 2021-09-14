Фото: Билли Айлиш и другие звезды на нью-йоркском Met Gala
В нью-йоркском Метрополитен-музее в понедельник прошел бал Института костюма. Стремясь наверстать упущенное за время пандемии, устроители одного из самых важных событий в мире моды решили провести два вечера - внеочередной в сентябре и традиционный в мае.
Темой сентябрьского благотворительного бала, озаглавленного "В Америке: модный лексикон", стал американский стиль в самых разных проявлениях.
В 2020 году Met Gala не проводилась из-за Covid-19, и прошедшая ночь не стала полным возвращением к жизни до вируса: например, в помещениях гости должны были носить маски.
Это, впрочем, не помешало празднику с красной ковровой дорожкой, экстравагантными нарядами и оркестром.
Его ведущими в этом году были певица Билли Айлиш, теннисистка Наоми Осака, актер Тимоти Шаламе и поэт Аманда Горман.
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Фото: Леди Гага и другие на нью-йоркском Met Gala
Met Gala - ежегодное благотворительное мероприятие Института костюма Метрополитен-музея в Нью-Йорке - считается одним из крупнейших событий в мировом календаре моды.
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