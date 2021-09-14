Фото: Билли Айлиш и другие звезды на нью-йоркском Met Gala

час назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В образе Билли Айлиш считывались отсылки к Мэрилин Монро

В нью-йоркском Метрополитен-музее в понедельник прошел бал Института костюма. Стремясь наверстать упущенное за время пандемии, устроители одного из самых важных событий в мире моды решили провести два вечера - внеочередной в сентябре и традиционный в мае.

Темой сентябрьского благотворительного бала, озаглавленного "В Америке: модный лексикон", стал американский стиль в самых разных проявлениях.

В 2020 году Met Gala не проводилась из-за Covid-19, и прошедшая ночь не стала полным возвращением к жизни до вируса: например, в помещениях гости должны были носить маски.

Это, впрочем, не помешало празднику с красной ковровой дорожкой, экстравагантными нарядами и оркестром.

Его ведущими в этом году были певица Билли Айлиш, теннисистка Наоми Осака, актер Тимоти Шаламе и поэт Аманда Горман.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Тимоти Шаламе появился в шелковом костюме от Хайдера Акерманна

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Спутником Рианны был рэпер ASAP Rocky

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Наоми Осака в платье Louis Vuitton

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Поэт Аманда Горман, выступавшая на инаугурации Байдена, выбрала платье от Веры Вонг

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Вокалистка Blondie Дебби Харри обыграла тему американского флага

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Рэппер Lil Nas X доминировал в чартах в этом году - и пришел в королевской мантии

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, ..под которой оказались золотые доспехи от Versace...

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, ...и это был не последний слой

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Певица Grimes явилась во всеоружии

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Наряд Ким Кардашьян создал Демна Гвасалия

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Кардашьян была с Канье Уэстом. Пара находится в процессе развода

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Серена Уильямс выбрала Gucci

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Главный редактор Vogue дама Анна Винтур была хозяйкой бала

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Конгрессвумен и социалистка Александрия Окасио-Кортес пришла в платье с призывом обложить богатых налогами