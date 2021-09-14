В Сергиевом Посаде после убийства пенсионерки прошел сход против мигрантов

59 минут назад

Автор фото, instagram.com/my_tokarev

Вечером в понедельник жители Сергиево-Посадского района Московской области провели "народный сход", требуя закрыть общежитие, в котором живут мигранты. Это произошло после того, как приезжих заподозрили в изнасиловании и убийстве пожилой женщины. Губернатор Подмосковья уже распорядился закрыть общежитие, заявив, что "если жители настроены против, ему там не место".

67-летняя жительница поселка Бужаниново пропала в воскресенье, 12 сентября, а на следующий день ее тело было найдено в лесополосе рядом с железнодорожными путями у садового товарищества "Магистраль 2".

По подозрению в убийстве пенсионерки, как сообщили в Следственном комитете России (СКР), были задержаны "двое граждан одного из соседних государств 1988 и 1984 годов рождения".

Сообщение СКР появилось уже после начала схода у общежития компании "Экоокна", где работали подозреваемые. Там вечером 13 сентября собрались несколько сотен человек, которые требовали наказать виновных и закрыть общежитие.

До этого местные издания "Альтернативная газета" и "Копейка" опубликовали письма читателей, в которых говорилось об убийстве и изнасиловании пожилой женщины и задержании в связи с этим двух мигрантов. Оба издания опубликовали одинаковые фотографии подозреваемых.

По оценкам местных жителей, количество участников схода на пике достигало тысячи человек, а к ночи у общежития оставалось около 300, писал "Коммерсант". Корреспондент издания сообщал, что сход закончился около 00:30.

К участникам схода прибыли представители администрации Сергиева Посада, которые пообещали организовать им во вторник встречу с представителями завода "Экоокна" и попросили разойтись "во избежание инцидентов".

Ранее ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что в ночь на 13 сентября местные жители пытались сломать дверь в общежитие, после чего полицейские взяли его под охрану.

Сейчас кроме полиции около общежития никого нет, передает корреспондент Би-би-си.

В администрации Московской области после схода заявили, что проведут встречу с руководством предприятия, чтобы обсудить возможность расселения общежития.

Глава Сергиево-Посадского городского округа Михаил Токарев в своем "Инстаграме" также подтвердил, что встреча, на которой власти будут требовать закрытия общежития, состоится. Однако он призвал жителей "остановиться" и "не линчевать всех подряд, исходя из их национальности".

Во вторник губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился незамедлительно закрыть общежитие.

"Есть преступления, которые вызывают особенный резонанс своей циничностью, жестокостью и потому что у людей действительно, накипело. Общежитие в Бужаниново, рядом с которым произошло это несчастье, будет закрыто сегодня. Если жители настроены против, ему там не место. Поручение главе Сергиево-Посадского округа уже дано", - говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале губернатора.

Утром во вторник в СКР заявили, что задержанным предъявлено обвинение в убийстве и изнасиловании пенсионерки (ч.1 ст.105 УК РФ и п."а" ч.2 ст.131 УК РФ). В ближайшее время следствие попросит суд отправить их под стражу.