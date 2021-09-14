Путин переходит на режим самоизоляции

8 минут назад

Президент России Владимир Путин заявил, что должен уйти на режим самоизоляции из-за случаев заболевания коронавирусом в его окружении.

Как следует из сообщения на сайте Кремля, Путин заявил об этом в телефонном разговоре с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Президент России сообщил коллеге, что из-за ухода на самоизоляцию будет участвовать в саммите ОДКБ и ШОС в Душанбе в режиме видеоконференции, говорится в сообщении.

О возможном уходе на карантин Путин говорил накануне на встрече с паралимпийцами.

"Даже в моем окружении проблемы возникают с этим ковидом. Надо разобраться, что там реально происходит… Я думаю, мне самому скоро на карантин придется. У нас очень много людей болеет вокруг", - сказал он.