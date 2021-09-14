ЕСПЧ присудил россиянке компенсацию за то, что государство не защитило ее от порномести
Европейский суд по правам человека вынес постановление по жалобе россиянки Валерии Володиной о порномести, сталкинге и киберхарассменте. Суд установил, что российские власти не защитили ее от кибернасилия со стороны частных лиц и тем самым нарушили статью 8 Конвенции о правах человека - о праве на уважение частной и семейной жизни. Заявительнице назначена компенсация в размере 7,5 тысяч евро.
Володину преследовал ее бывший партнер - в 2016 году он взломал ее аккаунт и выложил туда ее личные данные и интимные фотографии. В контакты профиля были добавлены одноклассники ее двенадцатилетнего сына и его классный руководитель.
Женщина подала жалобу в полицию Ульяновска, однако там отказались возбуждать дело: "Сайт социальной сети "Вконтакте" средством массовой информации не является, признаков преступления не содержится", - говорилось в отказных материалах.
Через два года в соцсетях "ВКонтакте" и "Инстаграм" появлялись новые поддельные профили Валерии Володиной с ее интимными фотографиями и личными данными. Лишь тогда уголовное дело было возбуждено, а еще два года спустя, в октябре 2020-го, следователям удалось найти интимные фотографии Володиной на телефоне ее бывшего партнера. Однако производство по делу прекратили в связи с истечением сроков давности.
Кроме того, в 2018 году Володина дважды подавала заявления в полицию Ульяновска о том, что бывший партнер отправлял ей угрозы смертью через социальные сети и мессенджеры. В качестве доказательства она приложила распечатки сообщений. Однако и тогда в возбуждении уголовного дела ей отказали - в полиции сочли, что угрозы не были реальными.
В июле 2019 года ЕСПЧ уже рассматривал жалобу Володиной и присудил ей 20 тысяч евро, признав российские власти виновными в нарушении запрета на бесчеловечное обращение. Теперь европейский суд вынес решение по жалобе на бездействие властей.
"Это первое решение ЕСПЧ по теме порномести и киберсталкинга, - говорит старший юрист проекта "Правовая инициатива" Татьяна Саввина. - Важно, что суд признает, что насилие, которое происходит в интернете, является формой насилия в отношении женщин, еще одним аспектом сложного феномена домашнего насилия, тесно связанным с оффлайн-насилием в жизни. Также важно, что ЕСПЧ указал, что государство несет такие же обязательства в отношении актов онлайн-насилия как и в отношении оффлайн насилия".
"В деле Валерии Володиной ЕСПЧ признал, что реакция российских властей на многочисленные акты кибернасилия была явно неадекватной, и что власти ни разу не рассмотрели вопрос о том, что можно и нужно было сделать для защиты заявительницы от повторяющихся актов кибернасилия. Кроме того, суд признал ответственность российских властей за неспособность обеспечить привлечение к ответственности виновного в актах кибернасилия. Суд указал, что последующая за этим безнаказанность ставит под сомнение способность государственного аппарата оказать сдерживающий эффект для защиты женщин от кибернасилия", - прокомментировала юрист решение ЕСПЧ по делу Володиной.
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