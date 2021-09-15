"Умное голосование" назвало своих кандидатов по выборам в Госдуму. Что об этом говорят партии?

32 минуты назад

Автор фото, Kirill Kukhmar/TASS

"Умное голосование" Алексея Навального опубликовало свои предложения по голосованию в одномандатных округах на выборах в Госдуму. Активнее всего соратники оппозиционера призывают поддерживать представителей КПРФ. В списке также оказались кандидаты от парламентских ЛДПР и "Справедливой России", а также "Новых людей", "Зеленых", Партии роста и "Коммунистов России".

Список "Умного голосования" был опубликован утром 15 сентября, когда закон уже не допускает снятие с выборов. В последние дни Роскомнадзор активно блокировал серверы "Умного голосования".

Проект не стал давать рекомендаций по партийным спискам, предложив голосовать за любую парламентскую партию кроме "Единой России". Предложения УГ касаются 225 одномандатных округов, где избиратели голосуют за конкретных кандидатов.

Большинство кандидатов, которых поддержали соратники Навального, выдвинулись от КПРФ - их "Умное голосование" считает основными соперниками единороссов в 137 округах. На втором месте - выдвиженцы "Справедливой России" (48).

Проект Навального поддержал 20 кандидатов ЛДПР, 10 кандидатов "Яблока", пять "Новых людей" и двоих представителей "Зеленых". У Партии роста и "Коммунистов России" - по одному выдвиженцу в списках "Умного голосования", еще одно место заняла самовыдвиженка.

Би-би-си направила вопросы о списках "Умного голосования" партиям, кандидатов которых поддержал проект.

Поддержка "Умного голосования" - это констатация факта, что 137 кандидатов-коммунистов являются лидерами в своих округах, сказал Би-би-си пресс-секретарь фракции КПРФ в Госдуме Александр Ющенко.

"Избирательная кампания идет давно, наши кандидаты работают уже несколько месяцев, а то и с прошлой кампании, именно поэтому у них большая поддержка людей", - пояснил он.

Ющенко подчеркнул, что партия не отказывается ни от какой поддержки, но "Умное голосование" - не единственные, кто продвигает их кандидатов: "У нас 56 общественно-политорганизаций представлено, которые нас поддержали давно. Сегодня поддержала еще одна из структур либерального толка, так скажем. Но дело в том, что сегодня весь широкий спектр поддерживает нас, не надо фиксироваться на одной. Нас поддерживают и патриотические организации - да все организации, которые считают, что надо принципиально менять курс в стране".

"Никакого отношения к этому в партии нет", - сказал Би-би-си Валерий Гартунг, замруководителя фракции "Справедливой России" в Думе. По его словам, партия не собирается давать какие-либо инструкции кандидатам, которых поддержали соратники Навального: "Это ровным счетом никак не влияет на нашу кампанию. Все советы кандидатам даны уже давно. Мы ничего предпринимать не собираемся".

"Мы "Умным голосованием" не занимаемся. Это не наши предложения, не наши идеи, не наши списки. По каким критериям все это отбирается, должны отвечать авторы. Я списки не видел, смотреть их не собираюсь", - сказал Би-би-си замруководителя фракции ЛДПР в Думе Ярослав Нилов.