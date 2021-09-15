Двое мигрантов, обвиняемых в изнасиловании и убийстве пенсионерки в Подмосковье, арестованы

48 минут назад

Автор фото, Vladimir Gerdo/TASS

Суд арестовал двух иностранных граждан, обвиняемых в изнасиловании и убийстве пожилой женщины близ подмосковного Сергиевого Посада. Это происшествие вызвало большой резонанс. После случившегося в поселке прошел массовый "народный сход", участники которого потребовали выселить мигрантов из местного общежития.

Как сообщила представитель регионального главка Следственного комитета России (СКР) Ольга Врадий, у обвиняемых взяли биологические образцы для проведения экспертиз. Она не исключила, что к ответственности могут быть привлечены и чиновники, ответственные за работу с мигрантами.

"Проведен допрос, осуществлена проверка показаний на месте с участием обвиняемых. В обязательном порядке следствием будет проверена законность нахождения обвиняемых на территории РФ, а также будет дана правовая оценка действиям либо бездействию должностных лиц, контролирующих порядок пребывания иностранных граждан на территории РФ", - сказала Врадий.

67-летняя жительница поселка Бужаниново пропала в воскресенье, 12 сентября, а на следующий день ее тело было найдено в лесополосе рядом с железнодорожными путями у садового товарищества "Магистраль 2".

По подозрению в убийстве пенсионерки, как сообщили в СКР, были задержаны "двое граждан одного из соседних государств 1988 и 1984 годов рождения". Как отмечает агентство Интерфакс, это граждане Таджикистана.

Вечером в понедельник жители Сергиево-Посадского района Московской области провели "народный сход", требуя закрыть местное общежитие, в котором живут мигранты.

Несмотря на то, что подозреваемые в убийстве, как выяснилось, жили и работали не в общежитии, а на строительстве частного дома в СНТ "Приозерный", власти немедленно выполнили требование жителей. Глава Московской области Андрей Воробьев распорядился закрыть общежитие, и уже во вторник утром мигранты с вещами покинули здание.