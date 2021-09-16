"Скрытые" единороссы, "Умное голосование", явка: за чем следить на сентябрьских выборах

Наталия Зотова, Елизавета Фохт, Анастасия Голубева, Петр Козлов, Анна Пушкарская

Би-би-си

15 минут назад

Автор фото, Getty Images

К единому дню голосования 2021 года несистемная оппозиция подошла в максимально зачищенном состоянии. Оппоненты Кремля возлагали планы на кампанию, кандидатами собирались выдвигаться, например, многие соратники Алексея Навального. Но в июне суд признал структуры политика экстремистскими, а Госдума буквально в последние месяцы работы седьмого созыва приняла закон, запрещающий баллотироваться тем, кто был связан с экстремистскими организациями - даже до того, как они получили такой статус.

Этот закон стал способом лишить пассивного избирательного права тысячи людей. Закон запретил избираться не только тем, кто был членом экстремистских организаций, но и тем, кто их финансировал. Запрещенные и признанные экстремистскими организациями штабы Навального и Фонд борьбы с коррупцией (ФБК также признаны организацией, выполняющей функции иностранного агента) много лет существовали на пожертвования сторонников. Теперь при желании любого из жертвователей теперь можно снять с выборов. Этим воспользовались избиркомы.

Так, на довыборы в Мосгордуму не пустили политика Илью Яшина, который никогда даже не работал у Навального. За сотрудничество с экстремистской организацией сняли с выборов многих бывших глав штабов Навального: Дмитрия Цибирева из Саратова, Виолетту Грудину из Мурманска, Ирину Фатьянову из Петербурга. Соратница Навального Любовь Соболь начала активную кампанию еще ранней весной, но в июне сама решила не выдвигаться, посчитав, что в этой ситуации не сможет обеспечить безопасность волонтеров и жертвователей. Фактически единственный способ выдвинуться на выборы для внесистемных оппозиционеров - пойти от зарегистрированной партии, например, от "Яблока". Но "Яблоко" поддержало далеко не всех, кто на это рассчитывал.

С весны из России уехали десятки активистов и политиков, в том числе бывшие сотрудники ФБК, опасающиеся за свою свободу. Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков собирался вновь выдвигаться в парламент, но покинул страну после обыска и возбуждения уголовного дела. Ближайшие соратники Навального теперь делают свои традиционные расследования об имуществе чиновников из-за границы.

На тех оппозиционеров, кто не уехал, зачастую заводят уголовные дела: например, бывший глава штаба в Хабаровске Алексей Ворсин еще в 2020 году говорил, что попробует избраться в Госдуму. Но после протестов января-2021 он оказался под домашним арестом по статье о неоднократных нарушения закона о митингах, его на много месяцев изолировали от сторонников и близких. А в Петербурге под уголовным делом о наркотиках оказался известный оппозиционер Максим Резник - из-за домашнего ареста он не смог баллотироваться в заксобрание города. Незадолго до задержания он публично заявил губернатору Беглову: "Вы, Александр Дмитриевич, не подходите Петербургу".

Впрочем, некоторые кандидаты пытались вести кампанию даже из-за решетки. Политик Андрей Пивоваров находится в СИЗО по делу об осуществлении деятельности "нежелательной" организации, но "Яблоко" все-таки выдвинуло его кандидатом.

В Краснодаре и Москве появились агитационные палатки в поддержку Пивоварова, изнутри оформленные как тюремная камера. "Изнанка выборов в России - аресты кандидатов и репрессии", - объяснили замысел в "Твиттере" кандидата, который ведет его команда.

Как покажет себя на выборах КПРФ - самая популярная партия из системной оппозиции?

Думская кампания КПРФ на фоне зачистки кандидатов несистемной оппозиции привлекла большое внимание СМИ и наблюдателей. Коммунисты на всех выборах в Госдуму прошлых лет занимали второе место. Еще одно подтверждение хорошего рейтинга многих выдвиженцев от КПРФ - то что основная идея "Умного голосования"Алексея Навального - голосовать в большинстве округов за коммунистов. Это следует из списков, опубликованных соратниками политика 15 сентября.

Суть стратегии - выбрать самого сильного после единоросса кандидата, невзирая на идеологию. Соратники Навального во главе с Леонидом Волковым посчитали, что КПРФ способна одолеть провластных кандидатов в 137 округах. Для сравнения, "Умное голосование" поддержало 48 кандидатов от "СР" и всего 10 - от "Яблока".

Автор фото, EPA/TASS

Большой потерей для коммунистов стало снятие одного из самых популярных членов партии - Павла Грудинина, который соперничал с Владимиром Путиным на президентских выборах в 2018 году. Тогда он стал вторым с 11,77% голосов.

Формальной причиной, по которой коммуниста вычеркнули из партийных списков, стала доля в иностранной компании, о которой Грудинин не сообщил в декларации. Заявление в ЦИК о недостоверных сведениях подала бывшая жена коммуниста. Сам он отрицал, что имеет активы за рубежом.

КПРФ пожаловалась на снятие Грудинина в Верховный суд, но тот лишь подтвердил законность этого решения. "Снятие Грудинина с выборов - политическая месть", - комментировал происходящее лидер партии Геннадий Зюганов. Кто именно мстил экс-кандидату в президенты, он не уточнил.

Но даже без Грудинина в списках КПРФ остались яркие кандидаты. Один из них - звезда соцсетей, депутат Саратовской областной думы Николая Бондаренко, которого в СМИ называют "красным Навальным". Предполагалось, что Бондаренко пойдет по тому же округу, что и спикер Госдумы Вячеслав Володин, но в итоге кандидатов развели по разным - напрямую друг с другом они теперь не конкурируют.

Кампания Бондаренко тоже идет не слишком гладко - в августе кандидат "Коммунистов России" Дмитрий Архипов требовал снять его с выборов в Госдуму из-за того, что тот якобы поддерживал экстремистские организации. Позже иск был отозван.

В этом году в программе многих кандидатов КПРФ среди традиционных пунктов о доступной медицине и национализации природных богатств появился новый - борьба с принудительной вакцинацией. Эту протестную тему КПРФ раскручивает на федеральном уровне. Согласно августовскому опросу "Левада-центра" (признан НКО, выполняющей функции иностранного агента), 55% россиян по-прежнему не готовы сделать прививку от коронавируса.

Коммунистов выделяет и то, что за прошедший год думская фракция КПРФ не раз выступала против инициатив партии власти.

Так, коммунисты были единственной партией, которая не поддержала предложенные поправки в Конституцию, предложенные Владимиром Путиным и, в том числе, обнулившие его президентский срок. Во время третьего чтения в Думе КПРФ воздержалась от голосования за поправки.

А в преддверии общероссийского голосования по изменению основного закона руководство партии и вовсе призвало россиян голосовать против. Такую позицию назвал "странной" автор поправок, Владимир Путин.

КПРФ не поддерживала и некоторые другие инициативы "Единой России" - например, голосовала против введения тюремных сроков за клевету. Впрочем фракция голосовала "за" другие резонансные законы - в том числе, за норму, позволяющую признавать "иностранными агентами" обычных граждан.

Как писала Би-би-си, кандидаты коммунистов на этих выборов столкнулись с противодействием в виде черных политтехнологий. В конце июля за коммунистов неожиданно начал "агитировать" Виктор Мохов, известный как "скопинский маньяк". Позже к нему присоединились фейковые активистки Femen и бывший участник "Ленинграда" Стас Барецкий, записавший ролик в "поддержку" коммунистов, держа на поводке двух женщин в нижнем белье.

В Москве и в регионах против коммунистов баллотируются соперники с теми же фамилиями. Многие из них представляют "Коммунистов России" - партию, которую КПРФ обвиняет в "спойлерстве" с момента ее появления. "Дублеры" коммунистов идут на выборы и от Партии пенсионеров.

В разговоре с Би-би-си представители "Коммунистов России" и Партии пенсионеров объяснили выдвижение тезок совпадением.

Как выступят "скрытыеединороссы", замаскировавшиеся под беспартийных общественников?

Выдвижение кандидатов, которые формально идут на выборы не от "Единой России", но пользуются ее негласной поддержкой - тренд, сформировавшийся еще на предыдущих кампаниях. Такие участники будут в бюллетенях и на этот раз, самые заметные из них баллотируются в одномандатных округах в Москве.

В этом году партия власти не стала выставлять кандидатов в четырех столичных округах. "Мы предполагаем, кто будет выдвигаться в этих округах. Мы точно знаем, что с этими людьми у нас совпадают программные точки зрения на будущее страны, мы сможем конструктивно сотрудничать и не хотим составлять им конкуренцию", - объяснял "Коммерсанту" заместитель секретаря генсовета "Единой России" Сергей Перминов.

В трех из этих округов в Думу выдвигаются беспартийные знаменитости - участник интеллектуальных викторин на ТВ Анатолий Вассерман, координатор поискового отряда "Лиза Алерт" Олег Леонов и актер Дмитрий Певцов.

Штаб самовыдвиженца Вассермана возглавляет бывший единоросс Андрей Максимов. Соперники эрудита обвиняли его в использования админресурса, который, по их мнению, позволил ему в рекордные сроки собрать 15 тысяч подписей и дал преимущества в проведении агитации.

Сам Вассерман в разговоре с Би-би-си так прокомментировал слухи о возможной поддержке со стороны властей: Судя по тому, что "Единая Россия" действительно не выставила своего официального кандидата, я могу надеяться, что все кандидаты, идущие в округе, в том числе и я, ее устраивают".

"Административным" кандидатом считают и Леонова, который баллотируется как самовыдвиженец в центре Москвы - округе с высоким протестным потенциалом. Леонов - координатор проекта "Поиск" Общероссийского народного фронта, созданного по предложению Владимира Путина.

"Коммерсант" еще в апреле называл Леонова кандидатом, которого подобрала столичная мэрия, но сам он это отрицает.

Он говорил "Медузе" (признано СМИ, выполняющим функции иностранного агента), что не обсуждал с мэрией свое выдвижение и политику вообще. На вопрос о том, поддерживает ли он власть, кандидат ответил скорее отрицательно.

При этом, как обращали внимание СМИ, избирательный фонд Леонова пополнялся, в том числе, юрлицами, связанными с "Единой Россией" через соучредителей.

Актер Певцов, выдвигающийся в Медведковском округе, по слухам собирался идти на выборы от Партии пенсионеров, но в итоге решил баллотироваться как самовыдвиженец. "Медуза" перечисляла его среди кандидатов, которые могут получить поддержку мэрии, необходимую для борьбы с "Умным голосованием".

"Коммерсант" тоже утверждал, что Певцов пользуется административной поддержкой.

А 15 сентября в блоге мэра Москвы Сергея Собянина появился список кандидатов, которых поддерживает мэр. Он открыто перечислил среди них и Вассермана, и Певцова, и Леонова - тех, кого раньше только подозревали в связях с правящей партией.

Как покажут себя новые партии, которые называют проектами Кремля?

В первых для себя думских выборах участвуют не только новые политики, но и новые партии. "Российская партия за свободу и справедливость" раньше называлась КПСС, и КПРФ считала ее своим спойлером. Но в 2021 году партия прошла через ребрендинг, получила нынешнее название, новый логотип и нового лидера - журналиста Максима Шевченко.

Партия "Новые люди" уже участвовала в выборах в 2020 году. Список в Думу возглавляют основатель компании Faberlic Алексей Нечаев и Сардана Авксентьева (до 2021 года она была беспартийным и очень популярным мэром Якутска, победив на выборах единоросса).

Партии позиционируют себя как что-то новое и свежее по сравнению с "Единой Россией. При этом Шевченко критикует "Умное голосование", а лидер "Новых людей" Алексей Нечаев уверен, что Путин сделал для России больше, чем Навальный. В адрес партий звучали подозрения в том, что настоящая их функция - оттягивать на себя протестные голоса.

Политолог Екатерина Шульман подчеркивает, что спойлерами эти партии называть неправильно. "Спойлер - это кандидат или партия, которая выдвигается на выборы без намерения победить. В чистом виде спойлеры - это размножившиеся Вишневские в Петербурге: они просто не хотят, чтобы прошел человек с похожей фамилией".

С партиями ситуация иная, объяснила Шульман в разговоре с Би-би-си. Да, если они не пройдут в Думу, то увеличат представительство "Единой России". "Но если они проходят пятипроцентный барьер, то это совсем другой парламентский расклад, - уверена политолог. - Парламентское присутствие не сводится к простой арифметике голосов. Фракция получает трибуну, думские посты, внимание СМИ - это совсем другая жизнь".

Когда дело дойдет до важного политического законопроекта, скорее всего, эти партии присоединятся к "Единой России" и проголосуют "как надо", признает Шульман. "Но Дума работает каждый день, за созыв она принимает от 200 до 600 новых законов. Депутату тоже надо жить, он хочет медийного внимания, он будет хотеть переизбраться, не захочет внимание избирателей терять. Поэтому будет функционировать как депутат".

Как пример Шульман приводит поведение депутатов Мосгордумы от системных партий, которые попали туда в результате "Умного голосования": "Они ведут себя как настоящие оппозиционные депутаты и делают Мосгордуму гораздо более открытым, живым органом, чем когда-либо раньше".

Политолог подчеркивает, что разнообразие в парламенте ценно само по себе: "Восемь депутатских объединений с разными мнениями лучше, чем партия с конституционным большинством, состоящая сплошь из лучезарных либералов. Это они поначалу лучезарные, а когда поймут, что могут любой закон провести, превратятся в "Единую Россию". С точки зрения эффективности и качества законотворческой работы, разнообразие лучше монополии".

Сколько на выборы придет избирателей?

За последние годы количество голосов за правящую партию на разных выборах росло, а явка от выборов к выборам, наоборот, падала.

Если год назад, во время летнего голосования по поправкам в Конституцию, Кремль ориентировался на достижение 55% явки и 65% одобрения, то в преддверии думских выборов амбиции у власти меньше. На Старой площади рассчитывают, что в голосовании примет участие примерно тот же процент избирателей, что и на выборах в Госдуму 2016 года, рассказал Би-би-си чиновник, посещавший совещания внутриполитического блока Кремля. Приблизительно тех же цифр, что и пять лет назад, по его словам, ждут от "Единой России".

Критики Кремля говорят, что на этих выборах власти выгодно уменьшать явку избирателей: бюджетники проголосуют за "кого надо" под давлением админресурса, а чем меньше придет тех, кто голосует свободно, тем предсказуемее результат. Для оппозиции же выгодно обратное. Чтобы сработало придуманное Навальным и его командой "Умное голосование", нужно, чтобы протестно настроенные избиратели как минимум пришли на участки, а не проигнорировали выборы. "Сушкой" явки, в частности, занялись боты в комментариях под стримом соратников Навального Леонида Волкова и Руслана Шаведдинова, где те обсуждали "Умное голосование". Десятки однотипных комментариев с призывом "забить" на выборы, потому что там "и так все понятно", заметил Волков.

"Сушка явки выглядит так", - прокомментировал он.

Сработает ли "Умное голосование"?

После январских митингов за свободу Навального тысячи людей по всей России были задержаны, непривычно много получили административный арест: в Москве переполнились все спецприемники, автозаки с задержанными много часов стояли в очереди. Уже полтора года протестные митинги практически не согласовывают - формально из-за пандемии коронавируса. В этих условиях практически единственным способом выражения недовольства для оппозиции стало "Умное голосование".

Стратегию мобилизации голосов за конкретного кандидата, который идет против партии власти, Навальный и его сторонники предложили в 2018 году. В 2019-м ее применили на выборах в Мосгордуму: в итоге 20 из 45 мандатов получили не единороссы, такого не происходило многие годы. В 2020 году в городскую думу Томска прошло 18 кандидатов из 27 поддержанных "Умным голосованием", а в Новосибирске - 14 из 50.

Но, чтобы "Умное голосование" сработало, сторонники Навального (прежде всего этим занимается Волков) должны сообщить избирателям, за какого кандидата в каждом округе им следует отдать голос. Этому оповещению и пытаются помешать власти. В июле фирма по продаже овечьей шерсти из Невинномысска зарегистрировала "Умное голосование" как свой бренд. Затем компания пошла в Арбитражный суд, и таким образом удалось запретить "Яндексу" и Google выдавать в поиске сайт "Умного голосования". А 6 сентября Роскомнадзор начал блокировать сайт "Умного голосования".

Будут ли скандалы с электронным голосованием?

Проголосовать электронно - без похода на участок, через "Госуслуги" - москвичи впервые смогли в 2019 году. На нынешних выборах электронное голосование доступно в семи регионах: Москва, Курская, Нижегородская, Ярославская, Мурманская и Ростовская области, а также распложенный в аннексированном Крыму Севастополь.

После первого применения новой системы ее жестко критиковал Алексей Навальный. Он проанализировал данные трех округов, где тогда опробовали электронное голосование, и выяснил, что на всех трех победили единороссы, причем "электронных" голосов в их поддержку было заметно больше, чем на реальных избирательных участках. Политик подозревал фальсификацию результатов, которые никак нельзя проверить - в отличие от голосов на физических участках, с наблюдателями, камерами, а иногда и "умными" урнами - КОИБами.

Тогда же структуры Навального получили доступ к спискам избирателей, проголосовавшим электронно, с их персональными данными. Навальный пытался доказать, что, раз эти данные попали к нему, значит, электронное голосование не защищено.

Повышает ли электронное голосование риск фальсификаций, вопрос не решенный. Зато очевидно, что власти всячески подталкивают избирателей голосовать именно таким образом. Например, именно среди участников электронного голосования обещают разыграть призы, среди которых машины и квартиры. Избиратель, пришедший на участок, никаких призов не получит. Кроме того, в предвыборные месяцы от бюджетников на работе требовали зарегистрироваться на электронное голосование: они жаловались на это журналистам.

Как три дня голосования вместо одного повлияют на прозрачность выборов?

Это будут первые федеральные выборы по новому сценарию: с трехдневным голосованием. Впервые формат "обкатали" на голосовании за поправки к Конституции в 2020 году. Тогда голосовали целую неделю: голосование прошло во время первой волны пандемии коронавируса в России. Буквально через несколько недель после голосования Госдума приняла закон, разрешающий и впредь делать голосование многодневным. Принимался он опять-таки под флагом защиты голосующих от коронавируса: такое голосование позволяет уменьшить концентрацию людей на участках.

Независимые наблюдатели еще в июле 2020 года возмущались, что наблюдение в таком формате практически теряет смысл. Как бы внимательно наблюдатель ни отслеживал попытки вбросов во время голосования, на ночь бюллетени все равно запирают в сейфе, куда есть доступ у членов комиссии. Не секрет, что именно они зачастую и фальсифицируют голоса, а что происходит с бюллетенями ночью, никакие наблюдатели не видят.

По мнению ученых, анализирующих статистику российских выборов, на голосовании за Конституцию фальсификации были рекордными за всю новейшую историю.

Аналитик Сергей Шпилькин каждые выборы математически оценивает публикуемые ЦИКом результаты, ища в них аномалии. "Такого ужаса в целом по России, пожалуй, не было никогда, - говорил он о голосовании за Конституцию. - Но у нас никогда не было и такого голосования - в течение недели, с таким уровнем административного принуждения".

Как пройдут выборы губернатора в самом протестном регионе - Хабаровском крае?

Больше года назад - летом 2020 после задержания и ареста "народного губернатора" Сергея Фургала, Хабаровск внезапно ворвался в рейтинг самых политически активных регионов страны, став одной из самых мощных точек протеста в России. На улицы города в поддержку Фургала тогда вышли десятки тысяч хабаровчан.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Митинг в поддержку Фургала в Хабаровске 11 июля 2020 года

Реакция жителей края стала настолько неожиданной для Кремля, что там долго не решались включить репрессивную машину, чтобы подавить несогласных. В итоге Москва попыталась выработать гибридную политику усмирения хабаровчан, которая так и не дала искомого результата. Назначение врио губернатора края Михаила Дегтярева не встретило поддержки жителей, масштабные финансовые вливания из федерального бюджета за год так и не снизили высокий антирейтинг кремлевского назначенца.

Давление и возбуждение дел против активистов и блогеров, недопуск людей из команды Фургала на выборы всех уровней, не привело к снижению оппозиционности хабаровчан.

В итоге за неделю до дня голосования, кремлевские чиновники вынуждены в авральном режиме решать проблему Дегтярева, которого в этом году несколько раз поддерживали лично президент Владимир Путин, премьер Михаил Мишустин и министр обороны Сергей Шойгу. В околополитической среде Хабаровска активно циркулируют слухи, что рассматривается даже сценарий со снятием самой известной конкурентки Дегтярева - телеведущей Марины Ким.

По изначальной задумке политтехнологов, выдвижение Ким на губернаторские выборы от думской партии "Справедливая Россия За правду" должно было помочь Дегтяреву победить. Однако, по словам источника Би-би-си, близкого к руководству края, есть риск, что телеведущая может собрать весь протестный электорат и не только помешать победе Дегтярева в первом туре, но даже и опередить его во втором. В городе уже спешно переклеили большинство билбордов Ким - на новых убрали ее изображение, оставив лишь ее имя и номер в бюллетене, но и этого может оказаться недостаточно.

Правда, противники Дегтярева, идущего с лозунгом "Дела важнее слов", не переживают - они активно продвигают идею голосования "за любого кроме Дегтярева" и надеются, что она даст свой результат.

Чего ждать в Петербурге - единственном регионе, где есть реальное противостояние исполнительной и законодательной власти?

Выборы в заксобрание Петербурге в 2021 году должны привести к развязке в давнем противостоянии между Смольным и спикером городского парламента, лидером местных единороссов Вячеславом Макаровым. Избирательная кампания в городе началась с того, что Макарова, соратника экс-губернатора Валентины Матвиенко, занимавшего кресло спикера последние 10 лет, вынудили отказаться от борьбы за его сохранение и баллотироваться в Госдуму.

Но погасить таким образом конфликт элит федеральному центру не удалось. И вопрос в том, пройдут ли в заксобрание люди, на которых Макаров продолжает делать ставку, имеет ключевое значение.

В округе, всегда считавшемся вотчиной Макарова, на мандат претендует его дочь, однако Смольный рассчитывает в новом созыве взять городской парламент под контроль и заменить ставленников спикера своими кадрами - в том числе за счет поддержки кандидатов от партии "Новые люди". Какой результат при этом покажут в Петербурге новые партии, также пока не ясно.

Макаров и его соратники в этой избирательной кампании образовывали неожиданные "коалиции" на почве борьбы со Смольным. Например, заксобрание публично просило ЦИК защитить от "надуманных административных барьеров" кандидатов от партии "Родина", которых безуспешно продвигал, публично критикуя депутатов, бизнесмен Евгений Пригожин (ранее он курировал выборы в городе на стороне Смольного), а также кандидатов "Справедливой России" и даже "яблочника" Бориса Вишневского.

В свою очередь, несколько кандидатов, которых поддерживал Смольный, выступавшие конкурентами "макаровцев", в последний момент снялись с выборов - по сведениям источников "Ротонды", урегулировать таким образом конфликт с оппонентами Смольному рекомендовали в Кремле.

Устоят ли соратники спикера перед натиском "антимакаровцев" и как изменится расстановка сил в заксобрании, пока не понятно. Сам спикер сформулировал свое кредо на последнем заседании заксобрания так: "Когда вода поднимается и пена, рыбы едят муравьев. Когда вода опускается, муравьи едят рыб. И пусть никто не полагается на своё превосходство".

Автор фото, Vladimir Gerdo/TASS Подпись к фото, Борис Вишневский

С противостоянием обладающих административным ресурсом чиновников и депутатов будет связана традиционная для Петербурга интрига - насколько легитимно пройдет голосование и будут ли скандалы между ЦИК и петербургским избиркомом. ЦИК уже признал работу городской комиссии неудовлетворительной, а Элла Памфилова заявила, что ответственность за выборы в Петербурге несет губернатор Беглов.

Скандал с двойниками самого известного оппозиционера Петербурга Бориса Вишневского и его соратников по партии "Яблоко" уже получил столь мощный резонанс, что по мнению опрошенных Би-би-си политологов, оппозиционер из-за этой истории не потеряет голоса. "Здесь наблюдается определенный баланс: шумиха, с одной стороны, привлекает медийное внимание, с другой стороны, портреты подогнали под оригинал качественно. Думающий электорат вряд ли совершит ошибку и проголосует за действительного Вишневского, а те, кто проголосует по совету близких "за Вишневского", могут ошибиться. Но в целом вся история не убавит голосов у Вишневского", - считает политолог Владимир Васильев.

Но в последние дни власти активно препятствовали агитации за кандидатов от партии, а издание DOXA сообщало, что студентам СПбГУ якобы предлагали участвовать в "каруселях", чтобы "немножечко пофальсифицировать" в округе, где баллотируется Вишневский.