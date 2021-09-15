Санитарное дело в Гонконге. Активистов посадили после акции в память жертв Тяньаньмэня

18 минут назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В 2020 году тысячи людей присоединились к пикетам в Гонконге, несмотря на запрет

Девять гонконгских активистов получили тюремные сроки от шести до десяти месяцев за участие в запрещенном пикете в прошлом году в память о событиях на площади Тяньаньмэнь в 1989 году.

Всего по обвинению в участии в этом мероприятии проходили 12 человек. Все они признали себя виновными. Трое получили условные сроки.

Общественная организация "Альянс поддержки демократических движений в Китае", известная также как "Альянс памяти жертв Тяньаньмэня", ежегодно проводила в гонконгском Виктория-парке многотысячные акции с зажженными свечами 4 июля, в день, когда китайская армия танками и автоматным огнем разогнала митинг за демократию и против коррупции на главной площади Пекина.

В прошлом году власти запретили митинг, сославшись на неблагоприятную эпидемиологическую обстановку.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, 4 июня со свечами в руках активисты в Гонконге почтили память жертв жестокого подавления протестов 1989 года в Пекине на площади Тяньаньмэнь, когда погибли сотни активистов, которые требовали демократических реформ.

Несмотря на запрет, тысячи людей пришли, чтобы зажечь свечи и петь песни. Несколько меньшее количество людей участвовало в мероприятиях и в этом году несмотря на то, что власти опять запретили митинг, тоже по причине ограничений в связи с пандемией.

Регулярно принимавший участие в этих акциях Альберт Хо, бывший вице-председатель "Альянса поддержки демократических движений в Китае", организатора пикетирования, был приговорен к 10 месяцам лишения свободы за подстрекательство и участие в мероприятии.

Автор фото, EPA Подпись к фото, В годовщину передачи Гонконга Китаю протестующие традиционно также выходят на улицы

Альберт Хо уже находится в заключении по обвинению в организации протестов против принятия нового закона о безопасности летом 2019 года.

Бывший депутат Эдди Чу и Фиго Чан, бывший лидер "Фронта гражданских прав человека", известного своими крупномасштабными митингами в поддержку демократии, также получили тюремные сроки.

"Подсудимые проигнорировали и преуменьшили значение реального кризиса в общественном здравоохранении, - заявила судья окружного суда Аманда Вудкок. - Они ошибочно и высокомерно полагали, что их общая цель более важна, чем защита общества или права общества на защиту от серьезной угрозу здоровью".

Приговор был вынесен через неделю после ареста нескольких лидеров альянса в соответствии с законом о национальной безопасности, введенным Пекином в прошлом году. Их обвинили в работе в качестве "иностранного агента", что они отрицают.

В конце июня 2020 года Всекитайское собрание народных представителей приняло закон "О защите национальной безопасности САР Сянган" (официальное китайское название Гонконга), который наблюдатели оценивают как драконовский.

Законодательство криминализирует попытки отделения, подрывную деятельность, терроризм и сговор с иностранными силами. Критики говорят, что закон направлен на подавление инакомыслия, в Пекине утверждают, что он нужен для поддержания стабильности.

Автор фото, Twitter Подпись к фото, На этом баннере - предупреждение полиции о том, что теперь является нарушением закона

Директор Amnesty International по Азиатско-Тихоокеанскому региону Ямини Мишра назвала приговор "еще одной вопиющей атакой на право на свободу выражения мнений и мирных собраний".

"К сожалению, этот несправедливый приговор был вполне ожидаемым на фоне растущих нарушений прав человека в Гонконге", - добавила она.

Наблюдатели отмечают, что последние два года правительство КНР шаг за шагом насаждает в Гонконге авторитарный режим, как на материке, и искореняет там все, что кажется ему "непатриотичным".