Повторить успех Шварценеггера не вышло: республиканцы не смогли сместить губернатора Калифорнии

54 минуты назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом одержал победу в повторном голосовании

Губернатор Калифорнии демократ Гэвин Ньюсом отразил попытку республиканцев прекратить его полномочия, выиграв досрочные выборы.

Калифорния тяготеет к прямой демократии. Там часто проводятся всеобщие голосования по самым разным поводам.

Выборы, являвшиеся по сути референдумом о доверии, состоялись 14 сентября, но подсчет еще продолжается. Однако, по данным обработки 70 с лишним процентов бюллетеней, Ньюсом набирает 66% голосов, и его победа уже не вызывает сомнений.

И Республиканская партия Калифорнии, и главный кандидат республиканцев Ларри Элдер признали поражение.

На митинге в Сакраменто вечером во вторник Гэвин Ньюсом поблагодарил своих сторонников и поздравил их с победой.

"Жители Калифорнии проголосовали за науку. За права женщин. За окружающую среду. Отказались от цинизма и фанатизма и выбрали прогресс. Спасибо, Калифорния!" - написал губернатор в "Твиттере".

Зачем понадобились досрочные выборы?

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Президент Байден принял участие в кампании с Ньюсомом за день до голосования

Фактически предметом выбора были все проблемы, разделяющие демократов и республиканцев, но непосредственным поводом к проведению досрочного голосования стал инцидент в конце ноября 2020 года, когда Ньюсома заметили в фешенебельном ресторане при том, что он ввел в своем штате одни из самых строгих в США антиковидных ограничений и призывал сограждан без необходимости не выходить из домов.

Ньюсом назвал это "большой ошибкой" и извинился, но многие сочли его лицемером. Петицию с требованием досрочных выборов подписали около 1,6 млн человек - больше, чем требовалось.

Кто противостоял Ньюсому?

Ньюсому противостояли 46 соперников, в основном консервативных республиканцев. Первый вопрос бюллетеня гласил: "Поддерживаете ли вы досрочное прекращение полномочий губернатора?", а дальше следовали фамилии кандидатов. Если бы действующий губернатор набрал меньше половины голосов, его место занял бы тот из них, кто получил простое большинство.

Главная опасность для демократов заключалась в низкой явке их сторонников и мобилизации недовольных республиканцев.

Наибольшие шансы среди конкурентов Ньюсома имел телеведущий Ларри Элдер, которого поддерживал Дональд Трамп. В случае победы он стал бы первым губернатором-афроамериканцем в истории Калифорнии.

Звезда реалити-шоу Кейтлин Дженнер вышла из кампании и отправилась в Австралию, чтобы сниматься в шоу "Знаменитый Большой Брат".

Еще один республиканец, Джон Кокс, отметился тем, что всюду появлялся с живым кадьяком - гигантским аляскинским медведем - и сделал своим лозунгом фразу "Выпусти чудовище!". Себя он позиционировал как Чудовище из знаменитой сказки, а Ньюсома иронично называл Красавицей.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Республиканец Джон Кокс участвовал в кампании с медведем весом 455 кг

Почему это голосование важно?

Осенью 2022 года в США пройдут выборы членов Палаты представителей, трети сенаторов и многих губернаторов, и нынешнее голосование в Калифорнии считалось знаковым.

Президент Джо Байден и вице-президент Камала Харрис приезжали в Калифорнию, чтобы поддержать Ньюсома. Накануне выборов Байден появился с ним на митинге и заявил, что решение калифорнийцев "отзовется во всем мире".

Элдер заявил о "мошенничестве" при подсчете голосов, не представив доказательств. Трамп в своей резиденции во Флориде выпустил пресс-релиз с осуждением "полностью сфальсифицированных выборов в Калифорнии".

53-летний Ньюсом отработал три года из своего первого четырехлетнего срока. Ранее он был вице-губернатором штата и мэром Сан-Франциско.

Калифорния, которую называют "Золотым штатом" - самый большой штат США по численности населения с 39,5 млн жителей и пятая в мире экономика по размеру ВВП.

Она является надежно демократической, за Трампа на выборах 2020 года там проголосовали всего 6 миллионов из 22 миллионов зарегистрированных избирателей. При этом в ее составе имеются округа, где компактно проживают приверженцы консервативных ценностей.

Попытки досрочно прекратить полномочия губернатора предпринимались там неоднократно, начиная с 1960-х годов, но по большей части безуспешно. Последняя по времени имела место в 2003 году, когда Арнольд Шварценеггер в ходе этой процедуры победил демократа Грэя Дэвиса.

Рональд Рейган начал политическую карьеру в Калифорнии и был ее губернатором в 1967-1975 годах.

Анализ

Софи Лонг, Би-би-си, Лос-Анджелес

Губернатор, вероятно, вздохнул с облегчением. Августовские опросы предвещали реальную борьбу. Но не только Гэвин Ньюсом потел на калифорнийской жаре.

Для него проигрыш означал бы конец политической карьеры. Для штата - политическую нестабильность с новым губернатором, избранным незначительным меньшинством.

Наконец, нынешние выборы имели общенациональное значение. Одной из сенаторов от Калифорнии, Диане Фейнштейн, 88 лет. Если бы она по какой-то причине не смогла исполнять свои обязанности, губернатор-республиканец, согласно закону, сам назначил бы ее преемника и таким образом уничтожил контроль демократов над верхней палатой, где они располагают большинством всего в один голос.