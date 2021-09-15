В Британии поменялся министр иностранных дел. Рааба сменила Лиз Трасс

15 сентября 2021, 14:36 GMT Обновлено 43 минуты назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Возглавившая МИД Лиз Трасс начала работать в праительстве еще при Дэвиде Камероне

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назначил Доминика Рааба министром юстиции, он также получил должность лорда-канцлера и вице-премьера. Ранее Рааб был министром иностранных дел Великобритании, его место заняла бывший министр международной торговли Лиз Трасс.

В заявлении Даунинг-стрит, распространенном утром в среду, говорится: "Премьер-министр сегодня проведет перестановки, задача которых - сформировать сильную и сплоченную команду, чтобы восстановить страну после пандемии".

Министр иностранных дел

В последнее время его имя было на слуху, главным образом во время и сразу после эвакуации британских сил из Афганистана.

Вскоре после взятия талибами ("Талибан" - запрещенная в России организация) выяснилось, что Рааб не стал звонить министру иностранных дел Афганистана по поводу эвакуации переводчиков, которые помогали британским войскам. В момент взятия Кабула он находился с семьей в отпуске на Крите.

На Рааба обрушился шквал критики, оппозиция требовала его отставки, но тогда Джонсон сказал, что полностью доверяет своему министру иностранных дел.

Но и помимо Афганистана, претензий к работе министра хватало. В августе первый министр Шотландии Никола Стерджен призвала Рааба встретиться с семьей Джагтара Сингха Джохала из Думбартона, который почти четыре года содержится в индийской тюрьме по обвинению в заговоре с целью убийства ряда лидеров правых индуистов. Джохал утверждает, что признательные показания из него выбили пытками.

Рааб не ответил на письмо шотландского лидера, за что ему досталось не только от оппонентов, но и от британской прессы и правозащитников.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Бывшему министру иностранных дел Доминику Раабу удалось удержаться в правительстве - он стал вице-премьером и министром юстиции

Согласно опросам, Доминик Рааб - известная, но не самая популярная фигура среди консерваторов, его действия на посту главы МИДа одобряют около четверти опрошенных.

Сменившая его на этом посту Лиз Трасс ранее возглавляла министерство международной торговли и министерство по делам женщин и равенства. Даунинг-стрит подтвердила, что Трасс сохранит пост в министерстве по делам женщин.

Министр образования и другие

Своего поста в среду также лишился министр образования Гэвин Уильямсон. Ему припомнили крупные проколы во время эпидемии: отправка детей в школы лишь для того, чтобы на следующий день снова засадить их на карантин, использование новых и неудачных алгоритмов, расставлявших оценки в выпускных экзаменах минувшим летом.

Добрых слов от оппозиции уходящий министр тоже не дождался. Теневой министр образования Кейт Грин заявила: "Два года хаоса на экзаменах и брошенный персонал, лишенный поддержки и деморализованный. Это наследие Гэвина Уильямсона".

Своих постов также лишились министр юстиции Роберт Баклэнд и министр жилищного строительства Роберт Дженрик - его место занял Майкл Гоув.

Глава МВД Прити Пател, о возможной отставке которой ходили слухи, осталась на своем посту, министерство финансов по-прежнему возглавляет Риши Сунак.

С назначением Лиз Трасс министром иностранных дел, при том, что Прити Пател сохранила свой пост, половину основных должностей в кабинете министров теперь занимают женщины.

После премьер-министра роли канцлера (министра финансов), министра внутренних дел и министра иностранных дел считаются высшими должностями в кабинете.

Еще одна "резня"?

Первые значительные перестановки на посту премьер-министра Борис Джонсон провел в феврале прошлого года, вскоре после победы на выборах в декабре 2019 года и официального выхода Великобритании из ЕС.

Произошедшую 13 и 14 февраля перетряску кабинета в прессе назвали "резней в День святого Валентина" - отсылка к знаменитой перестрелке 1929 года в Чикаго. Тогда пять министров оставили свои посты, включая Джулиана Смита, увольнение которого с поста министра по делам Северной Ирландии широко раскритиковали в Вестминстере.

Однако настоящим шоком стала отставка Саджида Джавида с поста канцлера, проложившая Риши Сунаку дорогу на вершину казначейства. Премьер-министр приказал Джавиду уволить команду помощников, но тот отказался, добавив, что "ни один уважающий себя министр" не может с этим согласиться.