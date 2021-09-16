Австралия построит атомные подлодки, чтобы противостоять Китаю. Ей помогут Британия и США

14 минут назад

Автор фото, Ministry of Defence Подпись к фото, Пакт о безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе рассматривается как попытка противодействия Китаю. В рамках сотрудничества Австралия будет строить свой атомный подводный флот вместе с США и Великобританией

США, Британия и Австралия договорились о тесном партнерстве в сфере обороны и безопасности, в рамках которого Австралия впервые в истории построит подводные лодки с ядерными силовыми установками.

Однако она по-прежнему не будет иметь ядерного оружия.

Австралия и ее союзники обеспокоены ростом военного присутствия Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.

В рамках партнерства стран AUKUS (Австралия, Соединенное Королевство, США) Австралия получит от союзников технологии строительства атомных подлодок и станет всего лишь седьмой страной в мире, у которой появится подобный флот.

Также три страны намерены тесно сотрудничать в киберсфере, квантовых технологиях и в области искусственного интеллекта.

По мнению аналитиков, это крупнейшая программа сотрудничества в обороне между странами за последние десятилетия.

Посольство Китая в Вашингтоне обвинило участников пакта в "менталитете времен холодной войны и идеологических предрассудках".

В последние годы все западные демократии выражали озабоченность растущей военной напористостью Китая.

Новое партнерство направлено на "содействие безопасности и процветанию" в регионе, заявили президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его австралийский коллега Скотт Моррисон на совместном виртуальном брифинге для прессы.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Президент Байден назвал соглашение "историческим шагом"

Брифинг, однако, прошел не в полном соответствии протоколу - в какой-то момент Байден, похоже, забыл имя Моррисона и назвав его "тот парень с другой стороны земного шара".

Подписание пакта означает разрыв подписанного с Францией в 2016 году договора о строительстве 12 подводных лодок. Его стоимость составляла 50 млрд австралийских долларов (примерно 36,5 млрд долларов США)

Что такое AUKUS?

Новый пакт - самая важная договоренность в области безопасности между тремя странами со времен Второй мировой войны.

Главным образом союз затрагивает военный потенциал стран-участниц и существует отдельно от альянса по обмену разведданными Five Eyes, в который также входят Новая Зеландия и Канада.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Ранее США делились технологиями АПЛ только с британцами, и то полвека назад. На снимке - АПЛ "Скорпион" в Портсмуте во время первого визита американской атомной лодки в британский порт в 1960 году

Помимо дорогостоящих австралийских подводных лодок, AUKUS также будет включать в себя совместное использование кибернетических мощностей, искусственного интеллекта, квантовых и различных подводных технологий.

"Это историческая возможность для трех стран с единомышленниками, союзниками и партнерами защитить общие ценности и способствовать безопасности и процветанию в Индо-Тихоокеанском регионе", - говорится в совместном заявлении.

Лидеры не упомянули Китай напрямую, но заявили, что вызовы региональной безопасности "значительно выросли".

"Это показывает, что все три страны проводят черту, чтобы начать противодействовать агрессивным действиям [Китая] в Индо-Тихоокеанском регионе", - говорит Гай Бокенштейн из Азиатского общества Австралии.

Представитель посольства Китая в Вашингтоне уже заявил, что страны "не должны создавать закрытые для других блоки, направленные против интересов третьих сторон".

Предыстория

Растущая военная мощь и агрессивность Китая в последние годы вызывают беспокойство у соперничающих держав.

Пекин обвиняют в повышении напряженности вокруг спорных территорий, в частности, в Южно-Китайском море.

Китай также увеличивает расходы на свои вооруженные силы, в том числе в береговую охрану, которая, по мнению некоторых аналитиков, уже превратилась в военный флот.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Невзирая на решения международного суда, Китай продолжает строить искусственные рифы в Южно-Китайском море

Западные страны с осторожностью относятся к инвестициям Китая в инфраструктуру на островах Тихого океана, а также критикуют торговые санкции Китая против таких стран, как Австралия.

В прошлом Австралия поддерживала хорошие отношения с Китаем, своим крупнейшим торговым партнером.

Но в последние годы эти отношения заметно испортились.

Зачем Австралии атомные подводные лодки?

Атомные подводные лодки намного быстрее, их труднее обнаружить. Они могут оставаться под водой в течение нескольких месяцев, запускать ракеты на большие расстояния, а также нести большую полезную нагрузку.

Аналитики считают, что их размещение в Австралии имеет решающее значение для поддержки влияния США в регионе.

США делятся своими подводными технологиями с другой страной впервые за 50 лет, да и раньше их получала только Великобритания.

Австралия станет седьмой страной в мире, эксплуатирующей атомные подводные лодки, после США, Великобритании, Франции, Китая, Индии и России.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Еще в 2019 году австралийский фрегат "Мельбурн" принимал участие в торжествах по случаю 70-летия создания китайского военно-морского флота в Циндао

Выполнение французского контракта сильно задержалось из-за требования Канберры о том, чтобы некоторые компоненты производились в Австралии.

Австралия подтвердила, что не собирается обзаводиться ядерным арсеналом.

Анализ

Джонатан Бил, корреспондент по вопросам обороны

Правительство Великобритании считает AUKUS очень важным - об этом свидетельствует и то, что лидеры Великобритании, Соединенных Штатов и Австралии собрались вместе по видеоконференции, чтобы объявить об этом партнерстве. Это также подчеркивает растущее значение Индо-Тихоокеанского региона как для США, так и для Великобритании.

AUKUS будет иметь последствия и для двух других стран.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Оборонный контракт с Францией предусматривал поставку Австралии 12 подлодок

Во-первых, это Франция, союзник по НАТО, подписавшая соглашение о строительстве парка дизель-электрических подводных лодок для ВМФ Австралии. Эта сделка разорвана.

Во-вторых, это Китай. Хотя британские официальные лица настаивают, что новое соглашение об обороне направлено не против какой-то отдельно взятой страны, а на обеспечение процветания, безопасности и стабильности в регионе и поддержание мирного "порядка, основанного на правилах".

И не секрет, что Великобритания, США и Австралия разделяют озабоченность по поводу роста военной мощи Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.

Реакция в Париже и Пекине

Представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь заявил, что Пекин будет "уделять пристальное внимание" новому военному альянсу между Великобританией, Австралией и США, который, по его словам, является частью "устаревшего менталитета времен холодной войны и игр с нулевой суммой".

"У международного сообщества, включая соседние страны, есть основания сомневаться в искренности Австралии", - сказал Чжао Лицзянь, добавив, что все три страны "серьезно подорвали региональный мир и стабильность".

Французские официальные лица заявили, что сорванная сделка с Австралией продемонстрировала "отсутствие последовательности, о чем Франция может только сожалеть".

Между тем Новая Зеландия заявила, что запретит подводным лодкам Австралии заходить в свои воды в соответствии с существующей политикой в отношении присутствия атомных подводных лодок.

Новая Зеландия, хотя и является членом Five Eyes, более осторожно подходит к сотрудничеству с США и Китаем в Тихоокеанском регионе.