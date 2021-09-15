Little Big, тюрьма, дипфейки. С какой агитацией кандидаты идут на выборы в этом году?

Анастасия Голубева

Русская служба Би-би-си

23 минуты назад

Автор фото, Vladimir Smirnov/TASS

В оставшиеся до выборов нового созыва Госдумы дни партии и кандидаты пустили в ход всю оставшуюся у них в арсенале агитацию. Русская служба Би-би-си собрала ее самые яркие образцы.

Каверы на Little Big и крышки для огурцов

Сразу два кандидата в Госдуму решили в рамках своей кампании перепеть хит группы Little Big - песню "Uno". Так кандидатка "Единой России" по московскому Ховрино Ирина Белых в своем ролике решила привлечь москвичей к дистанционному электронному голосованию (ДЭГ).

Свой кавер решил записать и иркутский кандидат от КПРФ Виктор Кондрашов. Он спародировал лидера Little Big Илью Прусикина, который до этого заявил, что в озере Байкал грязная вода. Это заявление, видимо, задело Кондрашова и он решил записать, по собственному выражению, "ответочку".

Когда видео разошлось по сети, Кондрашов вдруг заявил, что ролик был похищен с его телефона, а сам он не собирался его выкладывать.

Автор фото, Alexei Kushnirenko/TASS Подпись к фото, Кондрашов на этой предвыборной кампании также запомнился слоганом "Хорошо - когда Кондрашов?"

Необычной агитацией отличилась и кандидатка от "Справедливой России" Наталия Глущенко из Марий Эл. Ее социальные сети заполнены видеороликами под общим заголовком "Глущенко бесит". В одном из них она учится стрелять у лидера "Справедливой России" Сергея Миронова.

"Теперь значит, Наташ, по коррупционерам. Если что, спуску не дадим, зови меня, я очередями поддержу", - двусмысленно призывает ее Миронов. В других роликах Глущенко подкладывает свои агитационные газеты в городскую столовую и поет о любви к своей республике.

Сам Миронов попытался впечатлить интернет-аудиторию агитацией с мемами. 13 сентября член "Справедливой России - За правду" Михаил Делягин опубликовал ролик с председателем партии, в котором тот воспроизводит сцену с котами из мема "Наташ, мы всё уронили" и призывает голосовать.

"Россия, вставай. Мы всех их уронили. Вот честно, Россия, у "Едра" там вообще всё упало. Реально, у них там все рейтинги повисли. Вставай, родная, иди на выборы!" - умоляет лидер справороссов. С экрана на зрителя смотрят сразу четыре Миронова.

Помимо видеороликов партии пытаются добиться расположения избирателей необычными подарками. Например, владимирское отделение "Единой России" раздавало крышки для закатывания огурцов и других консервов с партийной символикой. Агитационные крышки партия раздает не впервые - к этой технологии уже обращались в 2010 и 2013 годах.

А партия "Новые люди" привлекает избирателей жидким мылом (основатель партии - владелец косметической компании), которое раздавали в Екатеринбурге, Туле и Самаре.

Ленин и бог: обзор предвыборных плакатов

Уличные билборды - один из самых запоминающихся видов агитации. Зачастую и кандидаты, и партии отличаются веселым или нелепым креативом, когда дело доходит до предвыборных лозунгов на этих плакатах.

Так, кандидат от "Единой России" Виталий Милонов, который баллотируется по Петербургу, решил напомнить о своей набожности. "Выше Петербурга только Бог!" - говорится на билбордах, где эта надпись соседствует с фотопортретом Милонова.

Другой единоросс Евгений Нифантьев, который выдвигается по московскому Орехово-Борисово, сделал агитацию в виде офтальмологической доски. Нифантьев - владелец сети аптек и идет на выборы с медицинской повесткой.

Еще один кандидат от партии власти Михаил Раев и вовсе на своих плакатах обещает "развернуть самолеты руками". Дело в том, что он баллотируется в подмосковных Химках, рядом с аэропортом Шереметьево, и его предвыборное обещание - изменить курс самолетов так, чтобы они не летали вблизи жилых домов на низкой высоте. Правда, еще в начале сентября Росавиация изменила схемы взлета и посадки в "Шереметьево" после жалоб местных жителей в Росавиацию, Роспотребнадзор, Госдуму и президенту Владимиру Путину.

В Иркутске кандидат от КПРФ Олег Ульянов решил заручиться поддержкой Владимира Ленина (Ульянова) и поместил его портрет и цитаты на свой предвыборный плакат.

Автор фото, Andrei Samsonov/TASS via Getty Images

А кандидат в заксобрание Петербурга от "Партии роста" Александр Голубков оказался в центре скандала из-за, на первый взгляд, безобидного слогана "Нам нужен человек с руками". Проблема в том, что главный конкурент Голубкова - действующий депутат, единоросс Андрей Горшечников - потерял руку на войне в Афганистане. Голубков извинился за агитацию, заявив, что это не его идея, а "провокация бывших сотрудников штаба".

Другой кандидат от "Партии роста" Яков Якубович, который баллотируется по центральному округу в Москве, пугает избирателей тем, что эти выборы - последние. Он продвигает идею о том, что власти не слышат людей и поэтому нельзя упустить шанс на перемены.

Оппозиция за решеткой

Многих оппозиционеров не допустили до выборов в Госдуму. Одно из исключений - бывший директор "Открытой России" Андрей Пивоваров. Он добился регистрации на выборы от партии "Яблоко", и его штаб продолжает кампанию, несмотря на то, что сам кандидат уже три месяца сидит в краснодарском СИЗО.

Соратники Пивоварова установили в Москве и Краснодаре агитационные кубы в виде тюремной камеры.

Еще один кандидат от "Яблока" Сергей Римский из Иваново выбрал слоганом своей кампании фразу "Голосуй, пока не посадили".

Шойгу и Лавров в дипфейках, КПРФ и ЛДПР - в гробу

В одном из из самых ярких предвыборных роликов этой кампании лидеры списка "Единой России" - глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу и главврач "Коммунарки" Денис Проценко - вступают в диалог с человеком, который пытается с дивана спорить с телевизором. Сюжет отчасти повторяет скетч Comedy Club.

Но в агитационном ролике сами лидеры списка "Единой России" не снимались. Видео создано с помощью технологии Deepfake, которая позволяет имитировать голос и мимику настоящих людей.

Компьютерные Лавров, Шойгу и Проценко демонстрируют познания во внешней политике, обороне и медицине и высмеивают "диванного критика" за его поверхностные суждения. В конце зритель "просыпается", выясняется, что спор с политиками ему приснился, и он спешно идет голосовать. "Единая Россия" заявила, что не имеет отношения к этому ролику; кто его создатели - неизвестно.

Похожее по смыслу видео публиковалось во время президентской кампании 2018 года. Главный герой - его роль исполнял известный актер Сергей Бурунов - во сне видел кошмары: будто новый президент повышает призывной возраст до 60 лет, обязывает семьи брать геев "на передержку", в школах на классные расходы с детей собирают миллионы рублей. В конце герой Бурунова просыпался и бежал на избирательный участок.

Есть и другой ролик, тоже опубликованный неизвестными и призывающий прийти на выборы. В нем показывают свидание мужчины и женщины. Они пьют шампанское, ложатся в постель, но вдруг мужчина резко вырывается из объятий и бежит голосовать. Видео распространялось на сайтах "Пикабу" и Reddit. В 2018 году избирателей также пытались привлекать на выборы роликами с эротическим подтекстом.