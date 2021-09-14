Презентация Apple: компания показала iPhone 13 и часы с увеличенным экраном

11 минут назад

Автор фото, Reuters

Ведущий американский производитель электроники Apple представил новые модели своих самых популярных продуктов: следующее поколение айфона - iPhone 13, а также "умных часов" Apple Watch Series 7 с увеличенным экраном.

Компания предложит четыре разновидности новых телефонов - флагманскую модель iPhone 13 Pro Max (его цена будет начинаться от 1099 долларов), iPhone 13 Pro (по цене от 999 долларов), iPhone 13 (от 799 долларов) и его уменьшенный вариант iPhone 13 Mini (стоимостью от 699 долларов).

Внешний вид нового поколения айфона немного изменился, теперь пространство вокруг экрана стало несколько меньше. Он оборудован новым чипом A15 Bionic, который, как утверждают в компании, будет работать быстрее, чем ближайшие конкуренты.

iPhone 13 Pro (его можно будет купить в двух размерах - обычном и увеличенном) оборудован тремя объективами: двумя широкоугольными и одним портретным, также обладающим функцией макросъемки. Apple утверждает, что этот аппарат обладает самой продвинутой системой для обработки изображений из всех существующих в мире смартфонов.

У нового телефона iPhone 13 будет камера с двумя объективами. Разработчики также вводят "кинематографический" режим видеосъемки, который позволяет создавать ролики с "фокусными панорамами", когда резкость наводится на разных объектах в кадре во время записи.

Как и ожидалось, iPhone 13 может работать в активно развивающихся мобильных сетях пятого поколения (5G). В компании также обещают, что телефон будет дольше держать заряд.

Новые Apple Watch

Во время презентации Apple представила следующую версию своих "умных часов" - Apple Watch 7, размер экрана в которых будет значительно больше, чем в предыдущих моделях. Немного изменен и дизайн.

За презентацией Apple можно было в прямом эфире следить в YouTube и на сайте компании.

В компании обещают, что экран новых часов будет ярче и ими будет проще управлять. Устройство обладает повышенной защитой от песка, его также можно будет быстрее заряжать. Цена на новые часы будет начинаться от 399 долларов.

На презентации компания также представила новую бюджетную модель iPad, оборудованную последней версией ее чипа A13. В Apple обещают, что устройство будет работать быстрее, усовершенствованы также его камеры - как фронтальная, так и основная.

Кроме того, компания наконец решила обновить iPad Mini - последнее по счету, пятое поколение уменьшенного айпада было выпущено еще в 2019 году. Дизайн нового устройства будет напоминать "квадратные" профессиональные модели айфонов и айпадов (линейка "pro"), он также сможет работать в мобильных сетях пятого поколения и позволит записывать видео в разрешении 4К.

Ставка на 5G

Предыдущая модель айфона iPhone 12 была представлена в октябре прошлого года. Обычно презентации новых продуктов Apple проходят в сентябре, но в 2020-м ее решили немного задержать из-за пандемии коронавируса.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, iPhone 12 был первой моделью айфона с возможностью работы в сетях 5G

Главной новинкой iPhone 12 стала именно возможность работать в мобильных сетях пятого поколения (5G) - там, где они есть. В России сети 5G повсеместно пока не работают, но их начинают опробовать в отдельных точках.

Однако в западных странах, в том числе в США и Великобритании, связь пятого поколения активно развивается, и мобильные компании, как ожидается, будут активно пытаться заинтересовать клиентов новыми технологиями, отмечает Рейтер.

"Судя по всему, за последние полгода масштаб [сетей 5G] значительно вырос, - цитирует агентство представителя компании Creative Strategies Бена Баджарина. - Компани хотят, чтобы люди покупали новые устройства. И они будут вести агрессивную маркетинговую компанию".