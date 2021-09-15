Дайджест: Франция против “вагнеровцев” в Мали, ЕС идет на контакт с талибами

час назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, На акциях в поддержку хунты в Мали российский флаг соседствует с портретами лидера мятежных военных - полковника Ассими Гоиты, который стал президентом после переворота

Франция призывает Мали отказаться от услуг "вагнеровцев"

Министр обороны Франции Флоранс Парли призвал Мали не заключать соглашения с частной военной компанией "Вагнер". По словам министра, это может подорвать усилия Франции по борьбе с джихадистами в регионе.

А глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан сказал, что Париж выведет своих военных из Мали, если там появятся наемники из ЧВК "Вагнер".

Ранее появилась информация, что захватившие в конце мая власть военные Мали (это был третий военный переворот в стране за последние девять лет) намерены привлечь "вагнеровцев" к подготовке военнослужащих и обеспечению безопасности руководителей страны.

В июле президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что военное командование страны до конца года закроет часть своих баз в Мали, где французы помогали освобождать захваченные экстремистами районы.

Что касается ЧВК "Вагнер", то наемники компании действуют в нескольких африканских странах. Наиболее заметно их присутствие в Центральноафриканской Республике.

ЕС будет говорить с талибами

Автор фото, EPA Подпись к фото, Для ЕС контакты с талибами - вынужденная необходимость

У ЕС нет выбора, кроме как поддерживать контакты с правительством движения "Талибан" (террористическая организация, запрещенная в России) и сохранять дипломатическое присутствие в Афганистане, заявил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель. Выступая в Европейском парламенте, Боррель заявил, что Брюссель может оказывать влияние на будущее Афганистана, только работая с новым режимом.

"Посольства стран-членов ЕС закрылись (в Кабуле) и вновь не откроются, но у нас там сохраняется делегация, но не на уровне посольства, поскольку мы не являемся страной", - сказал Боррель.

В свою очередь, министр иностранных дел в правительстве талибов Амир Хан Моттаки выразил благодарность за международную гуманитарную помощь. ООН координирует сбор и выделение помощи Афганистану в размере 600 млн долларов. Моттаки призвал США и другие страны Запада не политизировать оказание помощи.

Увольнение в ответ на обвинение

Премьер-министр Гаити Ариэль Анри отправил в отставку главного прокурора страны, который обвинял премьера в причастности к убийству президента Жовенеля Моиза. В своем письме премьер-министр обвинил прокурора Бед-Форда Клода в серьезных административных нарушениях. Ранее прокурор призвал запретить премьеру покидать Гаити. По его словам, следствие располагает доказательствами, что премьер-министр говорил по телефону с главным подозреваемым вскоре после того, как президент Гаити был убит.

Жовенель Моиз получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на 7 июля. Власти Гаити задержали более 40 человек, в том числе 18 граждан Колумбии, пятерых граждан США и еще нескольких гаитянских полицейских и сотрудников службы безопасности президента, а также врача Эммануэля Санона, которого считают вдохновителем преступления.

Результаты голосования в Калифорнии

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Противники Гэвина Ньюсома обвиняли его в лицемерии

Сегодня станут известны результаты голосование по вопросу о возможной отставке губернатора-демократа Калифорнии Гэвина Ньюсома.

Ньюсому нужно набрать более половины голосов, чтобы остаться на посту. И, судя по всему, он с этой задачей справится. На это указывают результаты подсчета около половины голосов: по их результатам, за него проголосовали две трети избирателей.

Его главным оппонентом является республиканец и ведущий ток-шоу Ларри Элдер. В случае успеха он станет первым афроамериканцем на посту губернатора Калифорнии.

Ньюсом стал всего четвертым губернатором в истории США и вторым в истории Калифорнии, который столкнулся с голосованием об отставке. В 2003 году после перевыборов новым губернатором Калифорнии стал Арнольд Шварценеггер.

Вопрос о перевыборах стал актуальным еще в прошлом году из-за недовольства жителей действиями Ньюсома во время пандемии. Скандал разразился, когда в разгар пандемии Ньюсом ввел ограничения и призвал калифорнийцев оставаться дома, а сам был сфотографирован во время ужина с друзьями в одном из самых дорогих ресторанов страны.

Приговор о шпионаже в пользу России

Суд в Швеции, как ожидается, вынесет приговор подданному королевства, которого обвиняют в шпионаже в пользу России. Прокуратура утверждает, что 47-летний консультант нескольких шведских компаний, включая автомобильных гигантов Volvo and Scania, получил за предоставление собранной информации от российского дипломата несколько тысяч долларов. Обвиняемому грозит до шести лет лишения свободы. Его имя не называется.

Суд над отцом Ивана Жданова

В Нарьян-Маре городской суд рассмотрит дело Юрия Жданова, отца экс-директора ФБК (организация признана в России иноагентом, экстремистской и ликвидирована, ее деятельность запрещена) Ивана Жданова, о служебном подлоге и мошенничестве при распределении социальных квартир.

Следствие считает, что Юрий Жданов, занимая должность заместителя главы поселка Искателей в Ненецком автономном округе, рекомендовал выделить жительнице квартиру по договору социального найма, однако позже стало известно, что ее семья уже получила жилищную субсидию. Иван Жданов связывает преследование отца со своей политической деятельностью.

Возвращение Лиги Чемпионов

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Криштиану Роналду забил во втором матче подряд после возвращения в "Манчестер Юнайтед", правда, на этот раз его команде это не помогло

Самый популярный клубный турнир мира - футбольная Лига Чемпионов - открыла новый сезон. В своем первом матче действующий победитель турнира лондонский "Челси" дома обыграл "Зенит" 1:0. Единственный гол на 69-й минуте забил бельгиец Ромелу Лукаку. Главный тренер петербургского клуба Сергей Семак назвал результат закономерным.

"В том моменте, в котором мы должны были пропускать, пропустили, а свои моменты, в том числе два хороших у Сердара [Азмуна] и Артема [Дзюбы], не реализовали. Жаль, победа "Челси" заслуженная, но если бы немного удачи нам, то могли увезти ничью", - сказал Семак.

Другой английский клуб "Манчестер Юнайтед" не смог увезти ничью из Швейцарии и начал с неожиданного поражения в гостях от "Янг Бойз". В начале матча самый результативный игрок в истории турнира Криштиану Роналду, недавно вернувшийся в МЮ, открыл счет, однако после удаления Арона Ван Биссаки на 35-й минуте, английский клуб больше думал об обороне. В середине второго тайма швейцарцы сравняли счет. А на 95-й минуте забили победный гол после ошибки Джесси Лингарда.

Чемпионы Германии мюнхенская "Бавария" в гостях уверенно обыграла некогда грозную "Барселону" 3:0. У немцев голом отметился Томас Мюллер, "дубль" на счету Роберта Левандовски.

Киевское "Динамо" дома сыграло вничью с португальской "Бенфикой" - 0:0.

Apple показала новый iPhone

Автор фото, Reuters

Компания Apple представила iPhone 13, новые айпады и "умные часы".

Как отмечают специалисты, новые телефоны Apple не сильно отличаются от старых. Камера у нового телефона позволяет вести "кинематографический" режим видеосъемки, то есть ролики с "фокусными панорамами", когда резкость наводится на разных объектах в кадре во время записи. Как и предыдущая модель, новый телефон может работать в активно развивающихся мобильных сетях пятого поколения (5G). В компании также утверждают, что батарея у новой модели лучше, чем у ее предшественниц.

Предзаказ на новые телефоны в России открывается 22 сентября, а продажи начинаются 24 сентября. Базовая модель iPhone 13 будет стоить от 79900 рублей.

Также компания впервые с 2019 года обновила iPad mini. Теперь у модели дисплей без рамки с диагональю 8,3 дюйма и процессор A15 Bionic, как и в тринадцатых айфонах.

Новый iPad девятого поколения имеет более старый чип - A13 Bionic и ряд непринципиальных отличий от своего предшественника.

Немецкая прокуратура начала проверку по следам кибератак. Главный подозреваемый - Россия

Автор фото, Getty Images

Федеральная прокуратура Германии начала расследование череды хакерских атак, нацеленных на депутатов Бундестага, пишет New York Times. В Германии растет беспокойство относительно возможных попыток России повлиять на выборы 26 сентября.

Это будут первые с 2005 года выборы, в которых не будет участвовать Ангела Меркель.

Ранее немецкое министерство иностранных дел выразило протест России в связи с фишинг-атаками и другими попытками получить доступ к персональным данным депутатов и членов правительства.

В заявлении прокуратуры упоминается серия кибератак под общим названием Ghostwriter, за которой, по мнению германской разведки, может стоять российское ГРУ.

Интервью с талибом: "возвращайтесь с деньгами, а не с оружием"

Автор фото, Getty Images

Корреспондентка Guardian Эмма Грэхэм-Харрисон взяла интервью у нового губернатора провинции Гильменд, назначенного "Талибаном" (организация признана террористической и запрещена в России).

Талиб Мавлави (так называют в статье командира) обращается к Британии и другим странам НАТО: признайте талибов легитимным правительством Афганистана и возвращайтесь - но не с оружием, а с деньгами.

Мавлави долгие годы воевал с силами международной коалиции. "Мы встречались в бою, но не общались друг с другом в мирное время, - говорит он. - Теперь вы можете завоевать наши сердца и сделать нас счастливыми, если признаете это правительство (талибов)".

Как и многие афганские провинции, Гильменд находится на грани экономической катастрофы. И Мавлави призывает Запад помочь компенсировать потери, которая страна понесла в результате войны.

"Зарубежные страны вторглись и убили наших женщин, детей и стариков - и уничтожили все, - говорит он. - Теперь международное сообщество должно предоставить гуманитарную помощь и сосредоточиться на развитии образования, бизнеса и торговли".

Чиновникам и бюджетникам не платили несколько месяцев. Многие сотрудники западных НКО бежали из страны, программы помощи Афганистану приостановлены.

У западных стран тоже много вопросов к талибам, в частности, смогут ли женщины при их режиме получать образование. Три дня назад их лидеры заявили, что женщины смогут посещать высшие учебные заведения, но должны будут носить хиджаб и учиться отдельно от студентов-мужчин. В Лашкаргахе, столице провинции Гильменд, где проходило интервью, корреспондентка видит девочек за школьными партами. Но пока непонятно, откроются ли средние школы, замечает она.

"Мы помогли НАТО. Они должны быть благодарны нам за то, что мы позволили им уйти с миром. Мы могли вмешаться и не дать им уйти без боя. И они должны признать наше правительство", - заканчивает интервью Мавлави.

Автор фото, Getty Images

У Трампа забрали ядерную кнопку

Председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Марк Милли ограничил возможность тогдашнего президента Дональда Трампа отдать приказ о нанесении ядерного удара. Это произошло через два дня после попытки штурма Капитолия.

Об этом пишут легендарный американский журналист Боб Вудворд и репортер Washington Post Роберт Коста в своей книге о последних днях Дональда Трампа на посту президента. Книга Peril ("Опасность") появится на прилавках только 21 сентября, но с ее содержанием ознакомилась сообщает Си-эн-эн.

Милли "был уверен, что Трамп впал в безумие после [проигранных] выборов: он кричал на сотрудников аппарата и строил свою собственную альтернативную реальность о бесконечных предвыборных заговорах", утверждают авторы книги.

Милли решился на невиданное. Восьмого января он провел в своем офисе в Пентагоне тайное совещание, чтобы пересмотреть процедуру начала боевых действий, в том числе и запуска ядерных ракет. Глава генштаба приказал высшим военным чинам не выполнять приказов Трампа, не поставив предварительно в известность Милли.

"Что бы вам ни говорили, вы должны следовать этой процедуре... Я - часть этой процедуры", - цитируют Милли авторы книги.

После этого он подошел к каждому, кто был на той встрече и, глядя им в глаза, задал один и тот же вопрос.

"Все ясно?" - спрашивал Милли.

"Да, сэр", - отвечали ему.

"Милли считал это клятвой", пишут авторы книги.

Они взяли около 200 интервью с непосредственными участниками тех событий и получили доступ к имейлам, перепискам, дневникам и расшифровкам переговоров.

Удостоверение личности как удостоверение избирателя

О российский выборах - по понятным причинам - мы будем много писать в ближайшие дни. Но знали ли вы, что на выборах в Великобритании (за исключением Северной Ирландии) не нужно показывать никакого удостоверения личности? Да, здесь можно проголосовать по почте или прийти на участок, назвать свои имя, фамилию и адрес. И никаких паспортов.

Но британские власти такое положение не устраивает. Они хотят, чтобы избиратели предъявляли удостоверение личности с фотографией.

Почему многие британцы против этих планов, рассказывает Ольга Смирнова:

Глобальный анализ Би-би-си показал, что количество чрезвычайно жарких дней в году, когда температура достигает 50°C, с 1980-х годов удвоилось. Би-би-би провела несколько дней с одной из семей в Нигерии, чтобы понять, как изменение климата влияет на их жизнь и каково буквально жить в пекле.