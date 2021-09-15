На Фарерских островах убили 1480 дельфинов. Китобои говорят, что это было ошибкой

час назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Охота на дельфинов и китов - традиция на Фарерских островах

Традиция охоты на дельфинов на Фарерских островах вызвала гнев международных зоозащитных организаций. В минувшие выходные охотники загнали на мелководье, а затем зарезали более 1400 дельфинов. В союзе китобоев говорят, что это было ошибкой.

Массовое убийство белобоких дельфинов произошло в минувшее воскресенье на пляже в деревне Скалафьордур.

Охотники на кораблях загнали большую стаю морских млекопитающих во фьорд, к пляжу, где их убили ножами.

Туши дельфинов по традиции раздали местным жителям.

Внимание: статья содержит шокирующие изображения

На видео с охоты видно, как вода у берега краснеет от крови забитых животных. Несколько сотен человек наблюдают за процессом с берега.

Эта традиция называется гриндадрап, или охота на дельфинов-гринд. Уже сотни лет на отдаленных островах таким образом охотятся на разных морских млекопитающих.

По статистике правительства островов, каждый год охотники забивают около 600 гринд, или черных дельфинов. Белобоких дельфинов убивают меньше - 35 в прошлом году и 10 в позапрошлом.

Зоозащитники давно критикуют практику убийства дельфинов и китов, но местные жители считают ее неотъемлемой частью своей культуры.

Бьярни Миккельсен, морской биолог с Фарерских островов, говорит, что в воскресенье было единовременно убито самое большое число дельфинов в истории охоты.

Прошлый рекорд, 1200 дельфинов, был установлен в 1940 году. Также охотники забивали большие стаи в 1879 году (900 дельфинов) и в 1938 году (854 особи), говорит Миккельсен.

"Люди в шоке"

"Это было большой ошибкой, - сказал в интервью Би-би-си глава фарерской ассоциации китобоев Олавур Сьюрдарберг. - Когда нашли стаю, то сначала решили, что в ней всего 200 дельфинов".

Настоящий размер стаи поняли, только когда уже начали их убивать, уверяет он. Сам Сьюрдарберг в охоте не участвовал.

"Кто-то должен был что-то сделать, - говорит он. - Большинство людей шокированы произошедшим".

Тем не менее, уточняет он, охоту санкционировали местные власти, и законов она не нарушала.

Такая охота не считается коммерческой и часто начинается спонтанно, когда рыбаки какой-нибудь деревни замечают большую стаю дельфинов. Чтобы принять в ней участие, китобою нужен сертификат.

Представитель островов в парламенте Дании Сьюрдур Скааль посетил место происшествия и заявил, что увидевшие охоту люди были в ярости.

Однако он считает, что охота проходит гуманно. Фарерские китобои используют специальный гарпун, с помощью которого дельфинам и китам перерубают позвоночник, а затем перерезают горло.

Таким образом, подчеркнул Скааль, животное умирает быстро.

"Это намного лучше, чем держать в заточении коров и свиней", - добавил он.

С ним не согласны зоозащитники из организации Sea Shepherd. Они считают, что на деле животное в ходе такой охоты может долго мучиться.

"Гринды и дельфины порой долго умирают на пляже, камнях или просто на мелководье на глазах у своих родственников", - говорят в организации.

Сильный резонанс

Опросы показывают, что большая часть жителей островов не одобряет убийство китов и дельфинов.

По словам журналиста местного радио Kringvarp Foroya Трондура Олсена, в ходе опроса, проведенного после произошедшего массового убийства дельфинов, более 50% респондентов высказались против охоты на гринд, чуть больше 30% заявили, что одобряют ее.

Однако в более раннем опросе за охоту высказывались около 80% респондентов.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Зоозащитники уже много лет требуют прекратить убийство китов на Фарерах

Фарерскую охоту на китов критикуют уже много лет. Иногда на нее обращает внимание широкая публика - так произошло, например, после выхода на Netflix документального фильма Seaspiracy.

Но на этот раз убийство дельфинов вызвало очень сильный негативный отклик, говорят местные жители.

"Сейчас на нас смотрит много людей из других стран. Я подозреваю, что власти готовятся к серьезному резонансу", - говорил Олсен.