Верховный суд оправдал россиянку, ранившую ножом напавшего на нее сожителя
Верховный суд России отменил обвинительный приговор женщине, которая ранила ножом напавшего на нее сожителя. Суд постановил, что при защите от посягательства, сопряженного с насилием, обороняющийся вправе "причинить любой по характеру и объему вред посягающему лицу".
Как отмечается в сообщении Верховного суда, ранее в судах было установлено, что зачинщиком конфликта был потерпевший. Он, когда подсудимая резала хлеб, развернул ее к себе лицом, одной рукой придавил шею, а другой дважды ударил в область плеч. Женщина оттолкнула его от себя и нанесла ему удар ножом в область грудной клетки.
Суд первой инстанции квалифицировал действия женщины как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, посчитав, что действия потерпевшего не создавали угрозы для ее жизни и здоровья.
Апелляционная инстанция пришла к выводу, что ножевое ранение потерпевшему женщина нанесла, обороняясь от нападения с его стороны, но заключила, что подсудимая превысила пределы необходимой обороны.
При этом суд признал достоверными показания женщины о том, что в результате сдавливания горла она стала задыхаться и поняла, что не может вырваться, поэтому и ударила потерпевшего ножом, пытаясь его оттолкнуть.
Суд первой инстанции приговорил ее к двум годам лишения свободы с отсрочкой до исполнения ее ребенку 14 лет, суд второй инстанции - к шести месяцам исправительных работ.
Верховный суд в свою очередь обнаружил в решении апелляционной инстанции существенные нарушения положений статьи о необходимой обороне (ст.37 УК РФ). Согласно этой статье, причинение вреда в целях самообороны от посягательства, сопряженного с насилием, не является преступлением.
По мнению Верховного суда, таким посягательством в данном случае можно считать удушение.
"При защите от общественно опасного посягательства, сопряженного с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия обороняющееся лицо вправе причинить любой по характеру и объему вред посягающему лицу", - говорится в постановлении суда.
Действия потерпевшего, связанные с надавливанием на горло, от которых обвиняемая стала задыхаться, свидетельствуют о реальной угрозе ее жизни, посчитал Верховный суд России. Он также отметил, что подсудимая нанесла потерпевшему единственный удар ножом и "именно в момент реальной опасности для ее жизни с целью своего спасения".
Таким образом, в соответствии с ч. 1 ст. 37 УК РФ, действия женщины не являются преступлением, заключил суд.
Верховный суд отменил женщине приговор, прекратил ее уголовное дело за отсутствием состава преступления и признал за ней право на реабилитацию.
Юрист правозащитной организации "Зона права" Дарьяна Грязнова отмечает, что решение Верховного суда "уникальное и важное", но пункт об удушении, которое позволяет жертве насилия обороняться любыми способами, уже содержался в постановлении пленума ВС от 27 сентября 2012 года.
"Это [новое постановление Верховного суда] подтверждает вывод, что российские суды могут не применять, не поддерживать и не закреплять существующие стереотипы (хотя бы часть из них) в делах о праве жертв домашнего насилия на необходимую оборону", - заявила Грязнова РБК.
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