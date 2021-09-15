Верховный суд оправдал россиянку, ранившую ножом напавшего на нее сожителя

час назад

Автор фото, Sergei Savostyanov/TASS

Верховный суд России отменил обвинительный приговор женщине, которая ранила ножом напавшего на нее сожителя. Суд постановил, что при защите от посягательства, сопряженного с насилием, обороняющийся вправе "причинить любой по характеру и объему вред посягающему лицу".

Как отмечается в сообщении Верховного суда, ранее в судах было установлено, что зачинщиком конфликта был потерпевший. Он, когда подсудимая резала хлеб, развернул ее к себе лицом, одной рукой придавил шею, а другой дважды ударил в область плеч. Женщина оттолкнула его от себя и нанесла ему удар ножом в область грудной клетки.

Суд первой инстанции квалифицировал действия женщины как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, посчитав, что действия потерпевшего не создавали угрозы для ее жизни и здоровья.

Апелляционная инстанция пришла к выводу, что ножевое ранение потерпевшему женщина нанесла, обороняясь от нападения с его стороны, но заключила, что подсудимая превысила пределы необходимой обороны.

При этом суд признал достоверными показания женщины о том, что в результате сдавливания горла она стала задыхаться и поняла, что не может вырваться, поэтому и ударила потерпевшего ножом, пытаясь его оттолкнуть.

Суд первой инстанции приговорил ее к двум годам лишения свободы с отсрочкой до исполнения ее ребенку 14 лет, суд второй инстанции - к шести месяцам исправительных работ.

Верховный суд в свою очередь обнаружил в решении апелляционной инстанции существенные нарушения положений статьи о необходимой обороне (ст.37 УК РФ). Согласно этой статье, причинение вреда в целях самообороны от посягательства, сопряженного с насилием, не является преступлением.

По мнению Верховного суда, таким посягательством в данном случае можно считать удушение.

"При защите от общественно опасного посягательства, сопряженного с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия обороняющееся лицо вправе причинить любой по характеру и объему вред посягающему лицу", - говорится в постановлении суда.

Действия потерпевшего, связанные с надавливанием на горло, от которых обвиняемая стала задыхаться, свидетельствуют о реальной угрозе ее жизни, посчитал Верховный суд России. Он также отметил, что подсудимая нанесла потерпевшему единственный удар ножом и "именно в момент реальной опасности для ее жизни с целью своего спасения".

Таким образом, в соответствии с ч. 1 ст. 37 УК РФ, действия женщины не являются преступлением, заключил суд.

Верховный суд отменил женщине приговор, прекратил ее уголовное дело за отсутствием состава преступления и признал за ней право на реабилитацию.

Юрист правозащитной организации "Зона права" Дарьяна Грязнова отмечает, что решение Верховного суда "уникальное и важное", но пункт об удушении, которое позволяет жертве насилия обороняться любыми способами, уже содержался в постановлении пленума ВС от 27 сентября 2012 года.