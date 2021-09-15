Расследователи OCCRP прекращают работу в России, чтобы защитить журналистов

53 минуты назад

Автор фото, OCCRP

Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) объявил, что уже на этой неделе прекращает работу в России, чтобы защитить журналистов "на фоне кампании Кремля против независимой журналистики".

"Сейчас наша работа в России может принести местным журналистам больше вреда, чем пользы, - заявил сооснователь и главный редактор OCCRP Дрю Салливан. - Это не значит, что мы прекратим писать о масштабной коррупции в этой стране. Просто мы понимаем, что правительство, по своему обыкновению, будет наказывать своих же граждан за сотрудничество с нами".

В заявлении организации сказано, что за последнее время большинство российских партнеров OCCRP власти внесли в список "иностранных агентов" или нежелательных в России организаций. "Получившие такой статус СМИ должны соблюдать жесткие требования, которые мешают работать. Многие вынуждены закрыться", - сказано в заявлении.

Список СМИ-"иноагентов", открытый в конце 2017 года американским "Радио Свобода" и его проектами, начал стремительно пополняться в этом году. В апреле в него включили популярное издание "Медуза", редакция которой находится в Латвии. В мае "иностранным агентом" стал проект бывших сотрудников "Ведомостей" VTimes, который вскоре вынужден был закрыться (а "Медуза" публично заявляла о финансовых проблемах в связи с включением в реестр).

15 июля сразу восемь журналистов были включены в список "иностранных агентов" как физические лица - большая их часть работали в издании "Проект", который в тот же день был признан нежелательной в России организацией.

20 августа реестр иностранных СМИ, выполняющих функции "иностранного агента", пополнил российский телеканал "Дождь" и расследовательское издание "Важные истории" и его журналисты.

23 августа в реестр "иноагентов" минюст добавил еще пять человек, после чего представители журналистского цеха начали проводить акции протеста - пикеты на Лубянке и обращения к властям через СМИ. На одно из обращений обратил внимание Кремль, пообещав обсудить корректировку закона об "иностранных агентах" после выборов в Госдуму.

Еще два издания - "МБХ медиа" и "Открытые медиа" - летом закрылись. Финансировавший их бизнесмен Михаил Ходорковский, как и OCCRP, заявил, что не может далее подвергать журналистов риску.

В Кремле с предположением о том, что в России ведется системная работа по признанию независимых СМИ "иностранными агентами", не согласны.

OCCRP - расследовательский проект, который из российских СМИ чаще всего сотрудничал с "Новой газетой", включенными в список "иноагентов" "Важными историями", признанным нежелательным в стране "Проектом" и "иноагентом" "Медузой". OCCRP также проводил семинары для журналистов в регионах России.

Самые известные проекты, в которых OCCRP сотрудничал с российскими СМИ, касались "панамских документов", а также людей, которых относят к окружению президента России Владимира Путина.

В начале сентября испанские газеты, а также американская New York Times и OCCRP опубликовали описания попавшего в их руки доклада полиции Испании о содержимом телефона главы аппарата бывшего лидера правительства Каталонии Карлеса Пучдемона - Жозепа Льюиса Алая. Из публикаций следовало, что Алай в 2019-2020 годы контактировал с людьми, которые либо официально являются сотрудниками российских спецслужб, либо подозреваются в связях с ними, а также рекомендовал Пучдемону не поддерживать публично Алексея Навального и белорусскую оппозицию.

"Мы продолжим выпускать расследования о России, - говорится в заявлении организации. - Российское правительство - крупный игрок, который активно распространяет коррупцию и дезинформацию, регионально и на международном уровне, и пытается дестабилизировать другие страны. Мы не будем это замалчивать".

Проект OCCRP был основан в 2007 году в Сараево Салливаном и Полом Раду. Это некоммерческая организация, которая объединяет более 50 независимых СМИ из разных стран и публикует около 100 расследований в год, говорится на сайте организации.

Финансируемый российским государством телеканал RT в августе утверждал, что деятельность OCCRP финансируется Госдепартаментом США и МИД Великобритании, а также признанными нежелательными организациями на территории России фондами NED и фондом "Открытое общество" Джорджа Сороса.

Еще в апреле 2016 года сайт WikiLeaks, который СМИ подозревали в связях с Москвой, отмечал, что OCCRP финансируется в том числе Агентством США по международному развитию (USAID) и фондом Сороса.