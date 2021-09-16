В Воронежской области неизвестный напал на отдел полиции

24 минуты назад

Автор фото, Stanislav Krasilnikov/TASS Подпись к фото, архивное фото

Полиция сообщила о нападении неизвестного мужчины на отдел полиции в Воронежской области. Местные телеграм-каналы пишут, что у этого человека был автомат. По неподтвержденным данным, он не только стрелял, но и привел в действие взрывное устройство.

"Сегодня в 05:30 в городе Лиски Воронежской области неизвестный проник на территорию районного отдела полиции, причинил ранение сотруднику полиции, после чего скрылся на автомобиле", - говорится в сообщении областного управления МВД.

Телеграм-канал "Мой и твой Воронеж" опубликовал полицейскую ориентировку со снимками с камеры видеонаблюдения. На них видно, что мужчина подъехал к отделу полиции на "Ниве". Он был в камуфляжной форме и, возможно, в бронежилете.

Телеграм-канал "Воронеж №1" сообщил, что мужчина был вооружен автоматическим оружием и, подъехав к зданию отдела полиции, открыл огонь. По данным канала, неизвестный смог проникнуть внутрь здания и привел там в действие взрывное устройство.

Полиция официально не подтверждает информацию о стрельбе и взрыве.

"Пострадавший в тяжелом состоянии, организатору [нападения], по предварительным данным, удалось скрыться", - сообщил источник газеты "Коммерсант". "Принимаются меры к его задержанию", - сказано в заявлении полиции.

По данным "Коммерсанта", нападавший был в военном обмундировании, в бронежилете и каске, с автоматическим оружием, он "попытался взорвать дежурную часть".