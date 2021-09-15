Бритни Спирс удалилась из соцсетей. Недавно она объявила о помолвке
39-летняя Бритни Спирс удалила свой аккаунт в Instagram и написала в "Твиттере", что временно не будет пользоваться соцсетями. На прошлой неделе американская певица объявила, что собирается выйти замуж за актера Сэма Асгари, с которым она встречается последние пять лет,
Спирс использовала Instagram, чтобы документировать свою повседневную жизнь, а в последние месяцы соцсеть служила площадкой для того, чтобы сообщать новости о ее суде с отцом-опекуном.
В июне прошлого года, когда началась судебная тяжба за ее возможность освободиться от опекунства отца Джейми Спирса, который полностью заведовал ее финансами и контролировал личную жизнь, она извинилась в Instagram перед своими фанатами за то, что "притворялась, будто у меня все в порядке", в то время как сама страдала от того, что она назвала "оскорбительным опекунством".
Это был первый официальный комментарий звезды по поводу судебной тяжбы с отцом.
Она также заявила, что раньше не высказывалась из-за гордости.
Джейми Спирс ушел с поста хранителя личных дел своей дочери в 2019 году из-за проблем со здоровьем, и его заменила Джоди Монтгомери, которая была менеджером певицы.
При этом Спирс по-прежнему отвечал за организацию бизнеса певицы.
Бритни Спирс отказывалась выступать под его опекунством.
На прошлой неделе Джейми Спирс подал в суд Лос-Анджелеса документы о прекращении опекунства. Судебное заседание назначено на 29 сентября.
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