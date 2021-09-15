Бритни Спирс удалилась из соцсетей. Недавно она объявила о помолвке

50 минут назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Бритни Спирс сказала, что ей нужен отдых от соцсетей, чтобы отпраздновать свою помолвку с Сэмом Асгари

39-летняя Бритни Спирс удалила свой аккаунт в Instagram и написала в "Твиттере", что временно не будет пользоваться соцсетями. На прошлой неделе американская певица объявила, что собирается выйти замуж за актера Сэма Асгари, с которым она встречается последние пять лет,

Спирс использовала Instagram, чтобы документировать свою повседневную жизнь, а в последние месяцы соцсеть служила площадкой для того, чтобы сообщать новости о ее суде с отцом-опекуном.

В июне прошлого года, когда началась судебная тяжба за ее возможность освободиться от опекунства отца Джейми Спирса, который полностью заведовал ее финансами и контролировал личную жизнь, она извинилась в Instagram перед своими фанатами за то, что "притворялась, будто у меня все в порядке", в то время как сама страдала от того, что она назвала "оскорбительным опекунством".

Это был первый официальный комментарий звезды по поводу судебной тяжбы с отцом.

Она также заявила, что раньше не высказывалась из-за гордости.

Джейми Спирс ушел с поста хранителя личных дел своей дочери в 2019 году из-за проблем со здоровьем, и его заменила Джоди Монтгомери, которая была менеджером певицы.

При этом Спирс по-прежнему отвечал за организацию бизнеса певицы.

Бритни Спирс отказывалась выступать под его опекунством.