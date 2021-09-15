Франция призвала власти Мали не сотрудничать с "ЧВК Вагнера"

33 минуты назад

Автор фото, Vitaly Timkiv/TASS via Getty Images Подпись к фото, Полигон в Молькино был первой точкой на пути бойцов "ЧВК Вагнера" на восток Украины и в Сирию, а теперь и в Африку

Министр обороны Франции Флоренс Парли предостерегла власти Мали от заключения сделки с российской охранной компанией "ЧВК Вагнера". Франция, которая опасается, что Москва усиливает свое влияние в странах Африки, говорит что, нанимая "вагнеровцев", Мали осложнит французские антитеррористические операции в Мали.

Кремль отрицает, что власти Мали и России ведут какие-либо переговоры об отправке российских военных в эту африканскую страну.

Сообщения о том, что военное правительство Мали собирается нанять бойцов "ЧВК Вагнера", появились на этой неделе.

Источники сообщили агентству Франс пресс, что Мали собирается подписать с "ЧВК Вагнера" соглашение о переброске в страну почти тысячи российских наёмников.

"Если малийские власти заключат договор с "Вагнером", это будет чрезвычайно тревожным и противоречивым сигналом, несовместимым со всем, что мы делали в течение многих лет и намерены делать для поддержки стран Сахеля", - заявила Флоренс Парли.

Представитель министерства обороны Мали на этой неделе не стал отрицать, что переговоры между правительством и российской частной охранной компанией могли быть.

"Официальных переговоров нет", - заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков во время телефонной конференции.

"Мы поддерживаем контакты, в том числе через военных, со многими странами, в том числе с африканским континентом", - добавил Песков.

Но, по его словам, в Мали нет представителей российских вооруженных сил.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Министр обороны Франции Флоренс Парли предупредила власти Мали о недопустимости сотрудничества с "ЧВК "Вагнера"

"Похоже, что соперничество Москвы и Парижа за влияние в Африке усиливается. Это может повлиять на международную борьбу против растущей джихадистской угрозы в Сахельском регионе. Сообщения о том, что Мали близка к подписанию соглашения о найме как минимум тысячи российских наемников из "группы Вагнера", не могут не тревожить Францию. Министр обороны Флоренс Парли заявила, что такая сделка может подорвать антитеррористические операции Франции в этой стране", - говорит редактор Би-би-си по Африке Уилл Росс.

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан предупредил, что Париж выведет своих военных из Мали, если там появятся бойцы из "ЧВК Вагнер"

Франция направила войска в Мали в 2013 году, после того, как исламистские боевики захватили север страны. С тех пор Париж послал тысячи военнослужащих в регион Сахеля, где они с местными силами проводят операции против исламистских повстанцев, связанных с "Аль-Каидой" и "Исламским государством" (обе организации признаны террористическими в России).

Прибытие "вагнеровцев" в Мали станет "красной линией" для президента Франции Эммануэля Макрона, говорит источник агентства Франс-пресс. "Если это случится, Париж может перебросить свои войска, дислоцированные сейчас в Мали, в соседний Нигер", - предполагает источник.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Французские военные находятся в Мали с 2013 года

О том, что люди "группы Вагнера" находятся в Мали, агентство Франс-пресс впервые сообщило в конце 2019 год, когда небольшая группа бойцов была замечена в столице страны Бамако сразу после того, как бывший президент Ибрагим Бубакар Кейта подписал соглашение о военном сотрудничестве с Россией.

В последние годы присутствие российских военизированных формирований стало более заметным в Африке, особенно в охваченной войной Центральноафриканской Республике (ЦАР).

ЦАР — одна из беднейших стран мира. По ВВП на душу населения она занимает предпоследнее место (беднее только Бурунди). Но здесь большие запасы самых разнообразных полезных ископаемых: нефти, золота, алмазов, урановой руды.

Ряд российских компаний добились доступа к горнодобывающему сектору ЦАР.

ЦАР - не единственная страна в Африке, где присутствуют силы "ЧВК Вагнера".

Источник агентства Франс пресс сообщил, что обсуждаемая сделка между "ЧВК Вагнера" и Мали также предусматривает доступ России к правам на добычу полезных ископаемых.

Автор фото, ALEXIS HUGUET Подпись к фото, База армии в Центральной Африканской республике

"ЧВК Вагнера" связывают с ролью России в конфликте в Ливии. В этом году несколько международных неправительственных правозащитных организаций обвинили ее наемников в злоупотреблениях.

Бойцы "ЧВК Вагнера" также присутствуют в Судане, где они, предположительно, принимали участие в подавлении антиправительственных протестов в столице Хартуме, а также в Мозамбике, где они, по сообщениям СМИ, оказывали помощь властям страны в борьбе с исламистами ИГ.

По данным различных СМИ, бойцы "ЧВК Вагнера" также участвовали в гражданской войне в Сирии.

"ЧВК Вагнера" связывают с близким к президенту России Путину бизнесменом Евгением Пригожиным.

Официально "ЧВК Вагнера" не существует - наемничество запрещено российским и международным законодательствами.