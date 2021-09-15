В Саудовской Аравии нашли древнейшие в мире изваяния животных

53 минуты назад

Автор фото, AFP Подпись к фото, Эрозия повредила поверхность, что усложнило изучение скульптур

Гигантские изображения верблюдов, высеченные из целых скал, были открыты еще в 2018 году, но тогда археологи отнесли время их создания к началу нашей эры.

По данным последнего исследования, они появились 7-8 тысяч лет назад, что делает их древнейшими скульптурами животных среди известных науке. Они намного старше Стоунхенджа (4,5-5 тыс. лет) и пирамид Гизы (4,5 тыс. лет).

В основе прежней оценки лежало сходство статуй верблюдов с подобными изображениями в знаменитом городе Петра в Иордании.

Датирование каменных изваяний - задача большой сложности. В отличие от наскальной живописи, они не содержат органических остатков, возраст которых достаточно просто определить.

Автор фото, Corbis News Подпись к фото, Подобные небольшие изображения верблюдов наиболее типичны в регионе

Исследователи из Университета короля Сауда, немецкого Института имени Макса Планка и Национального центра научных исследований Франции использовали целый набор методов: анализ следов инструментов, моделирование процессов выветривания и эрозии, портативную рентгенофлуоресцентную спектрометрию для измерения плотности минерального налета и датирование по люминесценции отколовшихся фрагментов.

Кроме того, археологи провели раскопки вблизи памятника и обнаружили каменные орудия труда и кости животных, которые удалось датировать радиоуглеродным методом.

Результаты их работы опубликованы в американском академическом журнале Journal of Archaeological Science.

"Теперь мы можем связать Стоянку верблюдов с доисторическим периодом, когда скотоводческое население Северной Аравии создавало наскальные рисунки и строило большие каменные сооружения, называемые мустатилами. Таким образом, Стоянка верблюдов является частью более широкой схемы взаимодействия групп людей, которые собирались вместе в символических местах, чтобы создавать памятники", - пишут авторы исследования.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Эти древние горельефы были датированы эпохой Неолита, завершающим этапом Каменного века

Комплекс, известный как Стоянка верблюдов, включает в себя 21 натуралистическое изображение разных животных, в том числе три гигантские статуи верблюдов, вытесанных из горных отрогов.

Предназначение комплекса точно неизвестно. Ученые предполагают, что он долгое время служил местом встреч кочевых племен.

Залежи кремня, из которого изготавливались орудия, находятся примерно в 15 км от Стоянки верблюдов. Инструменты быстро тупились, и их приходилось менять.

Скульптуры находятся на высоте, так что древним мастерам проходилось сооружать леса. Поэтому эксперты уверены, что Стоянка верблюдов - дело рук больших коллективов.

По мнению входивших в исследовательскую группу специалистов резьбы по камню, создание каждого изваяния требовало примерно 15 дней.

Любопытно, что статуи были вытесаны еще до одомашнивания верблюдов, давшего мощный толчок развитию цивилизации на Аравийском полуострове.