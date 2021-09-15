"Я себя ненавижу". Лишенная британского гражданства "жена джихадиста" Шамима Бегум предлагает помощь в борьбе с терроризмом

час назад

Подпись к фото, Шамима Бегум в интервью Би-би-си выглядела совсем иначе, чем пару лет назад

Бывшая жительница Великобритании Шамима Бегум, которую власти лишили гражданства за сотрудничество с боевиками "Исламского государства" (запрещенная в России и других странах мира террористическая организация), утверждает, что сожалеет о своих поступках, и предлагает Лондону помощь в борьбе с терроризмом.

22-летняя Бегум, которая сейчас находится в лагере для беженцев в Сирии, дала интервью Би-би-си и назвала свое решение примкнуть к боевикам "ИГ" большой ошибкой.

В 2014 году Шамима, тогда 15-летняя старшеклассница, сбежала из дома своих родных в восточном Лондоне и уехала с двумя школьными подругами в Сирию, где вышла замуж за боевика "ИГ". Трое ее детей скончались в младенчестве. Муж Бегум, обратившийся в ислам голландец, по имеющимся данным, сидит в сирийской тюрьме.

В ответ на вопрос корреспондента Би-би-си, что она думает о своей принадлежности к организации, которая совершала геноцид и убийства по всему миру, Шамима сказала: "Меня просто на изнанку от этого выворачивает. Я себя за это ненавижу".

Анализ: верить ли женам боевиков?

Ольга Просвирова, корреспондент Би-би-си

Несколько тысяч иностранцев из 50 стран мира живут на территории крупнейшего лагеря Аль-Хол, где содержат "жен боевиков". В палаточном лагере нет нормальных условий для жизни - из-за отсутствия лечения каждый год там умирают сотни детей.

Подпись к фото, Предыдущие высказывания Шамимы Бегум вызвали скандал в Великобритании. Это ее изображение зимой 2019 года

Многие стремятся вернуться на родину, уверяя, что совершили ошибку, отправившись в "Исламское государство". Женщины доказывают, что не участвовали в боевых действиях, не присутствовали при казнях, а занимались стиркой и готовкой для своих мужей, по инициативе которых и уехали из родных стран.

Но спецслужбы по всему миру сомневаются в их искренности и возвращать их на родину не торопятся.

Шамима Бегум ранее раздавала интервью, в которых говорила, что сожалений не испытывает, а в убийстве заложников, схваченных ИГ, не видит никакой проблемы.

Европа и Россия оказались перед сложным выбором: вернуть этих женщин домой или нет? Большинство дипломатов считает, что лучший выход - не делать ничего.

Страхи европейцев усилились после громких терактов во Франции в 2015 году, особенно когда выяснилось, что сразу несколько боевиков были европейцами, которые в свое время уехали в ИГ, а потом вернулись в Европу.

Россия, поначалу забиравшая женщин с детьми из сирийских лагерей, перестала это делать из тех же опасений. Сейчас российские власти возвращают домой только детей.

Наш корреспондент спросил девушку, не поменяла ли она свое мнение только потому, что "Исламскому государству" так и не удалось создать халифат. "Я так думала очень долгое время, но только сейчас смогла свободно рассказать о своем настоящем мнении", - ответила Шамима.

В феврале Верховный суд Великобритании решил, что Шамима не может вернуться в страну, чтобы оспорить решение о лишении ее гражданства.

Скандальные интервью

Еще зимой 2019 года она заявила корреспонденту Times, что не жалеет о решении присоединиться к "ИГ" и что ее не смущает вид отрезанной головы в мусорной урне. После скандального интервью тогдашний министр внутренних дел Саджид Джавид лишил ее британского гражданства "по соображениям национальной безопасности".

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, "Жена джихадиста" Шамима Бегум: где заканчиваются права террористов?

Бегум также утверждала, что взрыв на концерте в Манчестере в 2017 году, в результате которого погибли 22 человека, в том числе несколько детей, был "местью" и сравнивала его с военными ударами по целям "Исламского государства".

Однако теперь Шамима просит разрешить ей вернуться в Великобританию, чтобы помогать борьбе с терроризмом. Она хочет рассказать властям о тактике, которую "ИГ" использует при вербовке людей, и даже готова предложить способы переубеждения тех, кто рискует подпасть под влияние экстремистской идеологии.

Она утверждает, что чувствует свою обязанность вести такую работу, поскольку не хочет, чтобы другие девушки разрушили свои жизни, как сделала это она

В среду Бегум также дала интервью программе "Доброе утро, Британия" на телеканале ITV и прямо предложила премьер-министру Борису Джонсону использовать ее для борьбы с терроризмом.

Она заявила, что не была причастна к подготовке терактов и выразила готовность доказать это в суде. "Я знаю, что некоторые люди никогда не поверят, что я изменилась - вне зависимости от того, что я делаю и говорю. Не поверят, что я хочу помочь, - сказала Шамима британским журналистам. - Но тем, у кого в сердце есть хотя бы капля милосердия и жалости, кто способен сопереживать, я от всей души хочу сказать, что я жалею обо всех без исключения своих поступках в Сирии. И буду жалеть до конца жизни".

"Дайте мне второй шанс"

"Я себя ненавижу больше всех на свете за то, что я сделала. И все, что я могу сказать: простите меня - и дайте мне второй шанс", - говорит девушка. Бегум добавила, что "она лучше умрет, чем вернется в "ИГ". "Единственное мое преступление - это глупость, которая меня заставила примкнуть к "ИГ", - утверждает она.

Однако Саджид Джавид, который сейчас занимает должность министра здравоохранения Великобритании, заявил в эфире ITV, что Шамиме не разрешат вернуться в страну, чтобы добиваться отмены решения о лишении гражданства.

Он назвал этот шаг "абсолютно верным как с моральной точки зрения, так и с точки зрения закона" и отметил, что он был призван защитить британцев. "Я не буду говорить о всех подробностях этого дела, но могу вас заверить, что вы не знаете всего, что известно мне, - сказал при этом Джавид. - Если бы у вас была эта информация, я не сомневаюсь, что будучи ответственными и разумными людьми, вы приняли бы точно такое же решение".

Официальный представитель министерства внутренних дел подчеркнул, что позиция ведомства по этому вопросу остается без изменений. "Главный приоритет правительства - обеспечение нашей национальной безопасности и защита благополучия людей", - сказано в его заявлении.