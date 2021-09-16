Дайджест: Австралия построит атомные подлодки, чтобы противостоять Китаю

15 минут назад

Автор фото, Министерство обороны Британии

Атомные подлодки для Австралии

США, Британия и Австралия договорились о тесном партнерстве в сфере обороны и безопасности, в рамках которого Австралия впервые в истории построит подводные лодки с ядерными силовыми установками.

Однако она по-прежнему не будет иметь ядерного оружия.

Австралия и ее союзники обеспокоены ростом военного присутствия Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.

В рамках партнерства стран AUUKUS (Австралия, Соединенное Королевство, США) Австралия получит от союзников технологии строительства атомных подлодок и станет всего лишь седьмой страной в мире, у которой появится подобный флот.

Также три страны намерены тесно сотрудничать в киберсфере и квантовых технологиях.

Посольство КНР в Вашингтоне призвало участников союза отказаться от мышления холодной войны.

Космос для всех

Космический туризм вышел в буквальном смысле на новую орбиту. Первый экипаж, полностью составленный из любителей (четыре астронавта-непрофессионала), отправился в космос в капсуле "Драгон" (Dragon) компании SpaceX Илона Маска.

Полет оплатил американский миллиардер Джаред Айзекман, который и возглавил экипаж.

Это полностью коммерческий орбитальный полет, который выполняют частные гражданские лица. НАСА не имеет к нему отношения. Все подробности здесь:

В Арбитражном суде Москвы состоятся слушания по иску Олега Дерипаски о защите деловой репутации к Алексею Навальному.

Иск был подан в суд еще в марте 2020 года. В центре рассмотрения дела - несколько роликов на YouTube, в которых Навальный утверждает, что компании Дерипаски получали государственную поддержку на нерыночной основе.

Дерипаска требует опровержения информации и компенсации морального вреда в размере 1 рубля.

Байден доверяет Милли, который не доверял Трампу

Автор фото, Reuters

Белый дом заявил, что президент США Джо Байден полностью доверяет главе Объединенного комитета начальников штабов генералу Марку Милли.

Ранее в американских СМИ появились сообщения, что в последние дни президентства Дональда Трампа Милли тайно звонил своему китайскому коллеге, чтобы заверить его, что США не собираются начинать войну с Китаем.

Ранее ряд американских изданий опубликовали фрагменты книги легендарного американского журналиста Боба Вудворда и Роберта Косты о последних днях Дональда Трампа на посту президента. Книга Peril ("Опасность") поступит в продажу на следующей неделе.

Ее авторы утверждают, что Милли, будучи обеспокоен психическим состоянием Трампа, приказал высшим военным чинам не выполнять приказов президента, не поставив предварительно в известность самого Милли.

Бывший президент заявил, что не собирался нападать на Китай. При этом Трамп считает, что генерала следует судить за измену, если информация, изложенная в книге, подтвердится.

Джихадист о нападениях в Париже: возмездие и ничего личного

Главный обвиняемый по делу о нападениях в Париже в 2015 году Салах Абдеслам назвал свои действия возмездием за удары французской армии по боевикам "Исламского государства" (запрещенная в России и других странах мира террористическая организация).

Жертвами нападений исламистов в центре Парижа стали 130 человек, более 300 получили ранения.

По мнению следствия, Абдеслам - единственный оставшийся в живых член ячейки ИГ, которое совершило нападение в Париже вечером 13 ноября.

"Мы напали на Францию, ее жителей, гражданских, но в этом не было ничего лично против них", - сказал он в суде.

ФБР извиняется перед гимнастками

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Байлз не могла сдержать слез, выступая в Сенате

Директор ФБР Кристофер Рэй принес извинения за ненадлежащее расследование обвинений в сексуальном насилии в адрес врача олимпийской сборной США по гимнастике Ларри Нассара.

Нассар получил более 200 лет тюрьмы за сексуальное насилие в отношении несовершеннолетних спортсменок, которое происходило под видом медицинских процедур. Счет его жертвам предположительно идет на сотни.

На состоявшихся в среду слушаниях в Сенате США одна из гимнасток рассказала, что часами объясняла агентам ФБР по телефону, как именно происходило насилие. Но сотрудники ФБР никак не реагировали.

"Они позволили растлителю малолетних разгуливать на свободе больше года, и их бездействие прямо позволило Нассару продолжать совершать свои преступления", - заявила выступавшая на слушаниях гимнастка Маккайла Марони.

Четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике и одна из жертв Нассара Симона Байлз расплакалась во время выступления в Сенате. Она потребовала привлечь к ответственности тех, кто помогал педофилу бездействием.

Рэй признал, что бездействие бюро в деле было непростительным. Председательствовавший на слушаниях сенатор Дик Дурбин сказал, что этот эпизод останется пятном на репутации ФБР.

Суд по военным преступлениям в Косово

В Гааге в среду начался первый судебный процесс по расследованию военных преступлений во время войны за независимость Косово в 1998-99 годах.

Одного из бывших командиров Армии освобождения Косово (АОК) Салиха Мустафу обвиняют в убийстве, пытках и жестоком обращении. Он не признал себя виновным ни по одному из пунктов обвинения.

Всего по делу о военных преступлениях в Косово проходят обвиняемыми девять человек, включая экс-президента республики Хашима Тачи.

Жертвами конфликта стали более 10 тысяч гражданских.

Дипломатический иммунитет

Автор фото, Anadolu Agency

Российские дипломаты гневно отреагировали на требование допускать в зал Генеральной ассамблеи ООН только привитых делегатов и сотрудников дипмиссий.

Это требование властей Нью-Йорка подверг резкой критике постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, сообщает Guardian.

"Мы были очень сильно удивлены и разочарованы по получении от вас письма от 14 сентября, в котором вы "твердо поддерживаете" требование предъявлять свидетельство о вакцинации для прохода в зал Генеральной Ассамблеи, в соответствии с предписаниями властей Нью-Йорка", - написал Небензя в письме председателю сессии Абдулле Шахиду, генсеку ООН Антониу Гутерришу и всем постоянным представителям стран при организации.

Дипломатов в Нью-Йорке вынуждают жить по строгим правилам. Распоряжения городских властей предписывают им показывать вакцинный паспорт не только на работе, но и при посещении баров, ресторанов и спортзалов на территории комплекса зданий ООН и вне его.

"Есть также ряд других вопросов, которые следует учитывать в этом отношении: права людей, которые не могут вакцинироваться по медицинским показаниям, тех, кто только что выздоровел от коронавируса и имеет антитела, права людей, которые были вакцинированы препаратами, не одобренными центрами по контролю и профилактике заболеваний", - добавил Небензя. Такого одобрения не получил российский препарат "Спутник".

Последняя любовь Петера Мадсена

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В 2018 году Петер Мадсен был приговорен к пожизненному заключению за убийство и расчленение жуарнилистки Ким Вааль

Заключенные, отбывающие пожизненный срок в Дании, не смогут вступать в новые романтические отношения. С соответствующей инициативой выступило министерство юстиции.

Так власти отреагировали на слова юной датчанки, которая объявила о подобных отношениях с датским изобретателем и убийцей Петером Мадсеном, расчленившим в 2017 году на борту своей субмарины журналистку Ким Вааль.

Власти хотят запретить осужденным использовать соцсети и другие платформы для романтических знакомств и рассказов о своих преступлениях. Власти считают, что так они романтизируют свой образ и заводят фанатов, особенно среди молодежи.

"В последние годы мы видим отвратительные примеры того, как люди, совершившие ужасные преступления, вступают в контакт с молодыми людьми", - заявил в среду министр юстиции Дании Ник Хеккеруп.

"Пожизненно осужденные не должны пользоваться нашими тюрьмами как центрами для свиданий или медиа-платформами, чтобы хвалиться своими преступлениями", - добавил он.

Если парламент утвердит закон, в течение первых десяти лет в тюрьме пожизненно осужденные смогут контактировать только с теми, кого знали до заключения. Также законопроект предполагает ограничения на использование соцсетей осужденными.

Почему Медведев не смог стать спикером Госдумы

Автор фото, Reuters

Корреспондент Би-би-си Петр Козлов рассказывает, как спустя год после отставки с поста премьера Дмитрий Медведев пытается вернуться в большую российскую политику и почему у него это не получается. Эта статья основана на рассказах около двух десятков источников в высших эшелонах российской власти:

Правда ли, что талибы изменились? Во что они верят? На что собираются жить? Ответы на эти и другие вопросы про новую власть Афганистана дают корреспонденты Русской службы Би-би-си.