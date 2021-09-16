Суд приостановил процесс депортации комика Идрака Мирзализаде из России

16 сентября 2021

Автор фото, Mskagency

Замоскворецкий суд Москвы приостановил решение МВД о нежелательности пребывания в России комика Идрака Мирзализаде. Министерство решило, что гражданин Беларуси Мирзализаде должен навсегда покинуть страну после того, как его обвинили в возбуждении ненависти из-за шутки.

Как сообщил адвокат Мирзализаде Сергей Бадамшин, суд приостановил действие распоряжения МВД до вступления в законную силу решения суда - ранее комик подал иск к МВД, требуя признать незаконным решение о нежелательности его пребывания, а также бездействие полиции, которая не уведомила его о нем лично.

Иностранный гражданин, в отношении которого принято решение о нежелательности пребывания, подлежит депортации. Решение о нежелательности пребывания Мирзализаде мог обжаловать в судебном порядке в течение трех месяцев.

МВД сообщило о нежелательности пребывания Мирзализаде в России 30 августа. Такое решение ведомство приняло, поскольку комик "в своем публичном выступлении допустил выражения, возбуждающие ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности, унижающие их человеческое достоинство".

После объявления МВД Мирзализаде, у которого с марта 2021 года был вид на жительство в России, уехал из страны. Куда именно, не сообщалось. Знакомый комика говорил изданию "Медиазона", что тот находится в безопасности - "не в России и не в Беларуси".

9 августа Мирзализаде арестовали на 10 суток по обвинению в возбуждении ненависти (статья 20.3.1 КоАП РФ) из-за шутки, которая прозвучала в YouTube-шоу "Разгоны". В рассказе комика о том, как он искал жилье и выбрасывал из съемной квартиры грязный матрас, прокуратура обнаружила признаки унижения группы лиц по национальному признаку.

Комик вину не признал. В суде уроженец Азербайджана Мирзализаде говорил, что его выступление было направлено на высмеивание ксенофобии. В то же время он извинился перед людьми, которых могли задеть его шутки.

Мирзализаде рассказывал, что после того, как фрагмент его выступления в шоу "Разгоны" начали распространять в соцсетях ,"вырвав из контекста", он получил несколько тысяч угроз в интернете, а также подвергся нападению в центре Москвы.