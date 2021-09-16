СКР возбудил дело о подготовке массовых беспорядков на выборах

56 минут назад

Автор фото, Kirill Kukhmar/TASS

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о склонении к массовым беспорядкам во время выборов в Госдуму. По версии СКР, для этих целей была создана "сеть телеграм-каналов". До сих пор Telegram в контексте выборов власти не упоминали, зато борьба с "Умным голосованием" затронула Google и "Яндекс".

"Установлено, что группа лиц в составе не менее 11 участников из семи субъектов России создали сеть телеграм-каналов, в которых размещали публикации и вели агитационную деятельность, направленную на организацию массовых беспорядков на территории Российской Федерации в дни единого голосования с 17 по 20 сентября 2021 года", - говорится в сообщении СКР.

Главное следственное управление СКР завело уголовное дело в отношении Дмитрия Чебанова и "иных лиц" по ч.1.1 ст.212 УК РФ (склонение и вовлечение в организацию и участие в массовых беспорядках). В пресс-релизе не уточняется, кто это такой.

Кто такой Чебанов

Чебанов, по данным фонда "Справедливость для журналистов", ведет телеграм-канал "Что делать". Последний раз его фамилия звучала в новостях 5 сентября, когда он пытался вывесить баннер против властей на здании Центрального детского мира на Лубянке и был задержан полицией. Об этом "ОВД-Инфо" сообщала его гражданская жена. 8 сентября суд арестовал Чебанова на 15 суток по статье о неповиновении полиции (ст.19.3 КоАП) РФ.

В начале августа в канале "Что делать" появился анонс всероссийской акции, детали этой акции, дата и место проведения сообщались только участникам, писал "Коммерсант". Организаторы предупреждали, что вероятность задержания участников акции составляет 98% и их могут арестовать на срок от трех до 15 суток.

Канал "Что делать" также публиковал видео, на которых жители разных российских городов зажигали файеры в публичных местах, отмечало издание.

В видеороликах "установлено наличие побуждений к насильственным действиям, адресованных неопределенному кругу лиц", говорится в пресс-релизе СКР. Всем фигурантам уголовного дела будут предъявлены обвинения по статье о склонении и вовлечении в массовые беспорядки. Следствие попросит суд отправить их в СИЗО.

Telegram после Google

Ранее власти предпринимали усилия, чтобы помешать сторонникам отбывающего срок в колонии политика Алексея Навального осуществлять проект "Умное голосование". Накануне соратники Навального опубликовали свои рекомендации, за каких кандидатов голосовать, чтобы ухудшить результат партии "Единая Россия".

6 сентября Роскомнадзор заблокировал сайт проекта, сославшись на решение Генпрокуратуры, которая сочла, что он используется для продолжения деятельности признанной экстремисткой организации. Однако рекомендации быстро разошлись в телеграм-каналах и соцсетях.

Структуры Навального летом были признаны в России экстремистскими и запрещены, за связь с ними грозит административная и уголовная ответственность. Проект "Умное голосование" под судебный запрет не попал, но власти связывают его с запрещенным Фондом борьбы с коррупцией (ФБК, который власти признали не только экстремистским, но и выполняющим функции иностранного агента).

После внесения ссылок на сайт в реестр запрещенной информации они пропали из поисковой выдачи "Яндекса". Google ссылки не "Умное голосование" не убрал.

В понедельник стало известно, что в московский офис Google пришли приставы. Федеральная служба судебных приставов на следующий день подвердила, что ее сотрудники добиваются исполнения другого решения о блокировке "Умного голосования" - принятого 3 сентября арбитражным судом в качестве обеспечительной меры по иску ставропольской компании, оформившей на себя товарный знак "Умное голосование".

В четверг стало известно, что российских операторов начали блокировать сервис Google Docs, об этом сообщил проект по мониторингу российский системы интернет-блокировок GlobalCheck.