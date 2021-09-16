10 лет без права на знакомства. Дания лишит романтики пожизненно осужденных

час назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, 17-летняя девушка призналась в романтических отношениях с убийцей Петером Мадсеном

Правительство Дании внесло в парламент законопроект, запрещающий приговоренным к пожизненному заключению в первые 10 лет встречаться на свиданиях с людьми, с которыми они прежде не были знакомы, а также обсуждать свои преступления в интернете.

"В последние годы мы столкнулись с возмутительными случаями, когда заключенные, совершившие гнусные преступления, вступают в контакт с молодыми людьми, чтобы привлечь их внимание и вызвать симпатию к себе. Этому безусловно надо положить конец", - сказал министр юстиции Дании Ник Хаккеруп.

Хотя правозащитники называет новую норму вмешательством в частную жизнь и цензурой, ожидается, что она получит одобрение депутатов и начнет действовать с 1 января 2022 года.

Законодательная новелла была подготовлена после того, как 49-летний Петер Мадсен, отбывающий пожизненный срок за жестокое убийство в копенгагенской тюрьме Херстедвестер, 19 декабря 2019 года женился на 39-летней российской авангардистской художнице Дженни Курпен.

После этого 17-летняя датчанка Камилла Курстейн публично объявила, что тоже была влюблена в Мадсена, два года переписывалась и перезванивалась с ним, и теперь ревнует неверного поклонника к Курпен.

"Подобные отношения безусловно следует прекратить, - заявил министр юстиции Дании Ник Хаккеруп. - Осужденные преступники не должны превращать тюрьмы в места для романтических свиданий или бравировать своими деяниями на медиа-платформах".

Громкое дело

10 августа 2017 года Мадсен убил известную датскую журналистку Ким Валль, приехавшую к нему за интервью. Она профессионально заинтересовалась Мадсеном как энтузиастом-изобретателем: тот сам построил мини-субмарину и проектировал космические корабли.

Преступление совершилось в море на борту той самой субмарины UC3 Nautilus. Мадсен расчленил тело жертвы и утопил его в море.

Сначала он отрицал вину и утверждал, что после интервью высадил журналистку на берег, но сознался в убийстве после того, как обезглавленный торс вынесло прибоем на пляж, а затем ныряльщики нашли другие части тела, упакованные в пластиковые мешки.

Мадсен так ничего и не рассказал о мотивах и обстоятельствах убийства, а лишь повторял, что произошел несчастный случай. Психиатрическая экспертиза признала его вменяемым.

Не удалось установить, каким способом он убил Валль, поскольку останки долго находились в воде.

Автор фото, Tom Wall Подпись к фото, Шведская журналистка Ким Валль отправилась на подводную лодку Петера Мадсена, чтобы записать с ним интервью

В апреле 2018 года суд приговорил его к пожизненному заключению.

Кто такая Дженни Курпен?

Нынешняя супруга Мадсена родилась и жила в Москве. Работала журналисткой оппозиционного сайта "Грани.ру", после его закрытия властями переквалифицировалась в художницы.

Курпен и ее первый муж, россиянин Алексей Девяткин, от которого она имеет двух несовершеннолетних детей, сочувствовали запрещенной в России Национал-большевистской партии, основанной ныне покойным писателем Эдуардом Лимоновым.

В 2012 году Курпен и Девяткин подвергались аресту за участие в несанкционированных митингах, после чего уехали на Украину, а затем в Финляндию, где получили политическое убежище.

Вскоре после осуждения Мадсена Курпен затеяла арт-проект под названием "Это не тот Петер, которого мы знаем" и опубликовала в интернете свой манифест, где, в частности, говорилось: "Поддерживая осужденного, называя его другом, мы вдребезги разбиваем "нормальность" и разнообразим культурное пространство. Культурный терроризм - единственный эффективный способ мирного сопротивления".

Осенью 2018 года она пришла к выводу, что развитие проекта требует личного знакомства с Мадсеном и вступила с ним в контакт по переписке. Позднее ей предоставлялись свидания, и она выкладывала в социальных сетях фото металлического жетона, какой в датских тюрьмах вручают посетителям.

О своем замужестве Курпен сразу сообщила в "Фейсбуке", после чего, по ее словам, получила "тысячи нелепых, тупых, абсурдных и агрессивных комментариев и электронных писем от так называемых нормальных законопослушных людей", в которых ей угрожали и называли сумасшедшей.

Она настаивает, что действительно влюбилась в Мадсена в процессе общения, и брак не является частью арт-проекта.

Она также не согласна с распространенным мнением, что женщины якобы испытывают иррациональную тягу к мужчинам, убившим другую женщину.

"Мой муж совершил ужасное преступление и наказан за это. Но, узнав его по-настоящему, я имею право заявить, что счастлива быть вместе с самым прекрасным, умным, талантливым и преданным из людей. Он - одна из двух жертв, и то, что ему сохранили жизнь, является для него самой большой карой", - писала она в "Фейсбуке".