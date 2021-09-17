Минчанка получила штраф за красно-белые косички; тренер Лукашенко по хоккею станет сенатором. Главное в Беларуси за неделю
- Алина Исаченко
- Русская служба Би-би-си, Лондон
Александр Лукашенко помиловал 13 человек, осужденных за политическую активность; British American Tobacco приостановил сотрудничество с гродненской табачной фабрикой "Неман"; жительница Минска получила штраф за бело-красные нити в косичках. Русская служба Би-би-си рассказывает о главных событиях, произошедших в Беларуси за неделю.
Косички протеста
9 сентября в семь часов утра жительница Минска (рассказавшее о ней издание "Наша Нива" не называет ее имени) пришла в милицию, чтобы написать заявление - "по семейным обстоятельствам", как сказала она.
В коридоре отделения мимо нее проходил сотрудник и посмотрел на ее прическу: в волосы девушки были вплетены нити трех цветов: черного, красного и белого. Сотрудник сказал: "Ну все, поехали на Окрестина". Он осмотрел ее телефон, нагрубил и назвал девушку "бэчэбэшницой".
"Я не имею никакого отношения к политике, - объяснила девушка. - Я не ходила даже на марши. Косички заплела просто потому, что захотела". Она добавила, что хотела вплести только белые и черные нити, но последние закончились, и ей пришлось добавить несколько красных.
В то же день у нее прошел обыск - без понятых, а затем милиция отвезла ее в суд Фрунзенского района Минска. Судья Наталья Бугук даже не стала звать девушку в кабинет, рассмотрение дела произошло по скайпу. Бугук попросила девушку показать ей прическу. После этого признала ее виновной в проведении незаконного пикета и оштрафовала на 2320 рублей (около 1 тыс. долларов).
"Я в декрете, из-за суда не вышла на работу, за это меня уволили. Денег на штраф нет, буду платить в рассрочку", - говорит девушка.
Лукашенко помиловал еще 13 человек
Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 13 человек. Об этом рассказала глава комиссии по помилованию Ольга Чуприс, имен она не назвала.
Правозащитный центр "Весна" (лишен в Беларуси регистрации) сообщил, что среди помилованных - активист Виктор Калиновский (осужден на 2,5 года за надписи на остановках), Валерий Лоза (оскорблял власть) и Максим Шавлинский (осужден за 2 года за комментарий в телеграмм-чате).
Ранее политолог Юрий Воскресенский, который сам проходит подозреваемым по делу о массовых беспорядках, передал Александру Лукашенко список из ста политзаключенных, которые заслуживают освобождения. Ольга Чуприс сказала, что в отношении примерно четверти людей из списка не вынесены приговоры, а значит они не могут претендовать на помилование. Еще 17 человек - "злостные нарушители режима отбывания наказания", которые "не встали на путь исправления".
Провластные силы активно призывают политзаключенных написать прошение о помиловании. Сообщалось, что о помиловании попросил блогер Илья Лосик, находящийся в СИЗО с мая прошлого года. Лидер оппозиции Светлана Тихановская также говорила, что подобные предложения поступали ее супругу Сергею Тихановскому.
Политзаключенная Наталья Херше, осужденная на 2,5 года колонии за срыв маски с силовика, трижды отказывалась писать прошение о помиловании. Об этом сообщил ее брат, который впервые за четыре месяца получил от нее письмо.
Ранее гражданка Швейцарии Наталья Херше почти 60 дней провела в штрафном изоляторе. В письме брату она сообщила, что отказалась просить о помиловании, потому что считает себя невиновной.
British American Tobacco приостановила сотрудничество с "Неманом"
British American Tobacco (BAT) приостановила сотрудничество с гродненской табачной фабрикой "Неман" из-за санкций США и Великобритании, введенных против Беларуси в июне этого года. Об этом говорится в пресс-релизе BAT.
Белорусские диаспоры за рубежом давно развернули кампанию, призывая BAT разорвать сотрудничество с компанией "Неман" (на 100% принадлежащей государству) из-за репрессий, в том числе в отношении сотрудников предприятия.
Компания BAT - один из основных партнеров "Немана", который выпускает продукцию мировых брендов, включая Kent, Pall Mall, Lucky Strike и Vogue - для продажи в Беларуси и экспорта в другие страны. Товары "Немана" часто и в больших объемах оказываются в Европе нелегально, и главными бенефициарами табачной контрабанды СМИ называли компании и бизнесменов, связанных с Александром Лукашенко.
"Это же акцизные товары, прямой доход в бюджет. Поэтому и поляки, и литовцы, и украинцы, и россияне пытаются защитить свой рынок. Поэтому сейчас подняли вой, что мы их контрабандой завалили", - так обвинения в контрабанде комментировал сам Лукашенко.
Тренер Лукашенко Дмитрий Басков войдет в белорусский парламент
Бывший глава Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков назначен членом Совета Республики Национального собрания (верхняя палата белорусского парламента). Такое решение принял Александр Лукашенко.
На прошлой неделе Международная федерация хоккея (IIHF) на пять лет отстранила Баскова - за дискриминацию спортсменов, которые не поддерживают Александра Лукашенко.
Лукашенко в ответ назвал Баскова "патриотом" и "искренним человеком" и назначил в верхнюю палату парламента. Он там будет заниматься социальными вопросами и спортивной тематикой.
"И человек на ногах всегда - и поможет, и подскажет, и проедет. Твоя главная задача - помогать людям", - подчеркнул Лукашенко.
Басков тренирует хоккейную команду, где играет сам Лукашенко и его соратники. Оппозиция подозревает его в причастности к убийству оппозиционера Романа Бондаренко в ноябре 2020 года в Минске.
Главное
Подкаст
Что это было?
Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. Никаких ненужных подробностей и передергиваний - только факты и взвешенная аналитика.
эпизоды