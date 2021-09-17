Минчанка получила штраф за красно-белые косички; тренер Лукашенко по хоккею станет сенатором. Главное в Беларуси за неделю

Алина Исаченко

Русская служба Би-би-си, Лондон

час назад

Автор фото, Photo by Charles M Vella/SOPA Images/LightRocket

Александр Лукашенко помиловал 13 человек, осужденных за политическую активность; British American Tobacco приостановил сотрудничество с гродненской табачной фабрикой "Неман"; жительница Минска получила штраф за бело-красные нити в косичках. Русская служба Би-би-си рассказывает о главных событиях, произошедших в Беларуси за неделю.

Косички протеста

9 сентября в семь часов утра жительница Минска (рассказавшее о ней издание "Наша Нива" не называет ее имени) пришла в милицию, чтобы написать заявление - "по семейным обстоятельствам", как сказала она.

В коридоре отделения мимо нее проходил сотрудник и посмотрел на ее прическу: в волосы девушки были вплетены нити трех цветов: черного, красного и белого. Сотрудник сказал: "Ну все, поехали на Окрестина". Он осмотрел ее телефон, нагрубил и назвал девушку "бэчэбэшницой".

"Я не имею никакого отношения к политике, - объяснила девушка. - Я не ходила даже на марши. Косички заплела просто потому, что захотела". Она добавила, что хотела вплести только белые и черные нити, но последние закончились, и ей пришлось добавить несколько красных.

В то же день у нее прошел обыск - без понятых, а затем милиция отвезла ее в суд Фрунзенского района Минска. Судья Наталья Бугук даже не стала звать девушку в кабинет, рассмотрение дела произошло по скайпу. Бугук попросила девушку показать ей прическу. После этого признала ее виновной в проведении незаконного пикета и оштрафовала на 2320 рублей (около 1 тыс. долларов).

"Я в декрете, из-за суда не вышла на работу, за это меня уволили. Денег на штраф нет, буду платить в рассрочку", - говорит девушка.

Лукашенко помиловал еще 13 человек

Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 13 человек. Об этом рассказала глава комиссии по помилованию Ольга Чуприс, имен она не назвала.

Правозащитный центр "Весна" (лишен в Беларуси регистрации) сообщил, что среди помилованных - активист Виктор Калиновский (осужден на 2,5 года за надписи на остановках), Валерий Лоза (оскорблял власть) и Максим Шавлинский (осужден за 2 года за комментарий в телеграмм-чате).

Ранее политолог Юрий Воскресенский, который сам проходит подозреваемым по делу о массовых беспорядках, передал Александру Лукашенко список из ста политзаключенных, которые заслуживают освобождения. Ольга Чуприс сказала, что в отношении примерно четверти людей из списка не вынесены приговоры, а значит они не могут претендовать на помилование. Еще 17 человек - "злостные нарушители режима отбывания наказания", которые "не встали на путь исправления".

Провластные силы активно призывают политзаключенных написать прошение о помиловании. Сообщалось, что о помиловании попросил блогер Илья Лосик, находящийся в СИЗО с мая прошлого года. Лидер оппозиции Светлана Тихановская также говорила, что подобные предложения поступали ее супругу Сергею Тихановскому.

Автор фото, Tut.by Подпись к фото, По словам брата, политзаключенная Наталья Херше отказалась просить о помиловании

Политзаключенная Наталья Херше, осужденная на 2,5 года колонии за срыв маски с силовика, трижды отказывалась писать прошение о помиловании. Об этом сообщил ее брат, который впервые за четыре месяца получил от нее письмо.

Ранее гражданка Швейцарии Наталья Херше почти 60 дней провела в штрафном изоляторе. В письме брату она сообщила, что отказалась просить о помиловании, потому что считает себя невиновной.

British American Tobacco приостановила сотрудничество с "Неманом"

British American Tobacco (BAT) приостановила сотрудничество с гродненской табачной фабрикой "Неман" из-за санкций США и Великобритании, введенных против Беларуси в июне этого года. Об этом говорится в пресс-релизе BAT.

Автор фото, supolka.net Подпись к фото, Активисты белорусской диаспоры в Лондоне месяцами добивались разрыва сотрудничества с заводом "Неман" от British American Tobacco

Белорусские диаспоры за рубежом давно развернули кампанию, призывая BAT разорвать сотрудничество с компанией "Неман" (на 100% принадлежащей государству) из-за репрессий, в том числе в отношении сотрудников предприятия.

Компания BAT - один из основных партнеров "Немана", который выпускает продукцию мировых брендов, включая Kent, Pall Mall, Lucky Strike и Vogue - для продажи в Беларуси и экспорта в другие страны. Товары "Немана" часто и в больших объемах оказываются в Европе нелегально, и главными бенефициарами табачной контрабанды СМИ называли компании и бизнесменов, связанных с Александром Лукашенко.

"Это же акцизные товары, прямой доход в бюджет. Поэтому и поляки, и литовцы, и украинцы, и россияне пытаются защитить свой рынок. Поэтому сейчас подняли вой, что мы их контрабандой завалили", - так обвинения в контрабанде комментировал сам Лукашенко.

Тренер Лукашенко Дмитрий Басков войдет в белорусский парламент

Бывший глава Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков назначен членом Совета Республики Национального собрания (верхняя палата белорусского парламента). Такое решение принял Александр Лукашенко.

Автор фото, President.gov.by Подпись к фото, Дмитрий Басков и председатель Совета Республики Наталья Кочанова на встрече с Лукашенко

На прошлой неделе Международная федерация хоккея (IIHF) на пять лет отстранила Баскова - за дискриминацию спортсменов, которые не поддерживают Александра Лукашенко.

Лукашенко в ответ назвал Баскова "патриотом" и "искренним человеком" и назначил в верхнюю палату парламента. Он там будет заниматься социальными вопросами и спортивной тематикой.

"И человек на ногах всегда - и поможет, и подскажет, и проедет. Твоя главная задача - помогать людям", - подчеркнул Лукашенко.