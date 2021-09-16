В Западной Сахаре убит один из лидеров ИГ. Операцию провели французские военные

13 минут назад

Автор фото, AFP Подпись к фото, Миссия "Бархан" - самая крупная военная контртеррористическая операция на территории Африки

Глава организации "Исламское государство в странах Сахеля", являющейся отделением "Исламского государства" (запрещено в России) на территории Западной Сахары, Аднан Абу Валид аль-Сахрави убит французскими военными, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

Свою ячейку аль-Сахрави сформировал в 2015 году. В ее руководство кроме него вошли два самых высокопоставленных руководителя основного ИГ - Абу Бакр аль-Багдади и Абу Ибрагим аль-Хашеми аль-Кураши.

Все трое возглавляли списки самых разыскиваемых лиц силами коалиции НАТО. В 2019 году Аль-Багдади, находившийся к тому времени статусе халифа ИГ, подорвал себя в сирийской провинции Идлиб в ходе спецоперации американских военных.

Менее чем через неделю после его гибели, решением Совета шуры преемником аль-Багдади был объявлен аль-Кураши, который до сих пор находится в розыске.

В мае 2020 года иракская разведка сообщила, что ей удалось задержать аль-Кураши, но позднее оказалось, что это не он.

"Большая победа"

Смерть Аднана Абу Валида аль-Сахрави президент Франции назвал очередной большой победой в борьбе с терроризмом.

Французские власти возлагают на ячейку аль-Сахрави ответственность за большинство нападений на территории Сахеля, а также за убийство сотрудников французской гуманитарной организации в регионе в 2020 году.

Сахелем называют огромную территорию в три миллиона квадратных километров, простирающуюся от Сенегала на западе Африки до Сомали на востоке через южную часть пустыни Сахара.

Как сообщила министр обороны Франции Флоранс Парли, аль-Сахрави погиб в результате операции контртеррористической миссии "Бархан", противостоящей исламистам преимущественно в Мали, Нигере, Чаде и Буркина-Фасо.

Миссию возглавляют французские военные при поддержке разведподразделений США.

По словам Парли, это был решающий удар по террористической группировке, но борьба продолжается.

Кто такой аль-Сахрави

Аль-Сахрави родился в 1973 году на территории Западной Сахары, являвшейся в тот момент спорной. В том же году был создан Фронт Полисарио - военно-политическая организация, боровшаяся за освобождение Западной Сахары от оккупировавших ее Марокко и Мавритании.

Подростком Аднан Абу Валид аль-Сахрави вступил в ряды Фронта и вел подрывную деятельность на территории Марокко.

Позднее присоединился к "Аль-Каиде" (запрещена в России) в Магрибе и стал одним из главарей малийской группировки "Муджао", ответственной за два крупных похищения людей в 2012 году - испанских сотрудников гуманитарных организаций в Алжире и группы алжирских дипломатов в Мали.

Власти Франции убеждены, что аль-Сахрави лично отдал распоряжение об убийстве шести французов и их нигерийских гидов и водителей. Все они работали в Африке в рамках благотворительной миссии.

Этому предшествовала серия масштабных нападений на военные базы в Мали и Нигерии в конце 2019 года.

Также считается, что "Муджао" стоит за нападением на военных США в Нигере в 2017, в результате которого погибли десятки человек.

В последнее время исламисты действуют все активнее и в соседней Нигерии. Отсутствие прочных границ между странами Сахеля способствует свободному обороту оружия и наркотиков в регионе, а также передвижению боевиков.

На территории Сахеля дислоцированы сразу несколько миротворческих подразделений ООН (14 тысяч военных из 56 стран) и французский контингент.