Элтон Джон перенес тур по Великобритании и Европе на 2023 год из-за травмы бедра

11 минут назад

Автор фото, PA Media Подпись к фото, 74-летний певец неудачно упал в конце лета и с тех пор страдает от сильных болей в бедре, которые мешают ему нормально двигаться

Сэр Элтон Джон перенес свой тур по Великобритании и Европе на 2023 год из-за травмы бедра этим летом, когда он, по его собственному выражению, "неуклюже упал". Изначально тур Farewell Yellow Brick Road был намечен на 2021 год.

"С большой грустью и тяжелым сердцем я вынужден перенести дату", - написал 74-летний певец в своем объявлении.

Элтон Джон должен был выступить в Лондоне, Манчестере, Ливерпуле, Бирмингеме, Лидсе, Абердине, Глазго и Белфасте.

Как рассказывает сам сэр Элтон Джон, в конце летних каникул он упал и ударился о твердую поверхность и с тех пор страдает от сильной боли и дискомфорта в бедре.

"Несмотря на интенсивную физиотерапию и сопутствующее лечение, боль продолжает усиливаться из-за чего мне трудно двигаться. Мне посоветовали как можно скорее сделать операцию, чтобы вернуть меня в форму и убедиться, что травма не приведет к долгосрочным осложнениям", - сказал певец.

Сэр Элтон Джон при этом утешил поклонников тем, что хоть он и не сможет в ближайшее время отыграть свои полные трехчасовые сеты в Великобритании и Европе, он все равно выступит вживую на благотворительном концерте Global Citizen 25 сентября. Там он исполнит короткий сет из пяти песен, поскольку не хочет подводить организаторов мероприятия.

После этого концерта ему сделают операцию и он надеется, что сможет начать американскую часть своего грандиозного финального тура уже в января 2022 года, выступив с концертом в Новом Орлеане.

"Я знаю, насколько терпеливыми были мои невероятные фанаты с тех пор, как пандемия коронавируса остановила гастроли в прошлом году, и мне больно заставлять вас ждать дольше", - обратился сэр Элтон Джон к тем, кто купил билеты на перенесенный тур.

"Я полностью разделяю ваше разочарование после года, который у нас был. Я обещаю вам это - концерты вернутся в следующем году, и я позабочусь о том, чтобы они стоили того, чтобы их ждать", - добавил певец.