Американка пропала, путешествуя с женихом. Он вернулся один и отказывается говорить о произошедшем

58 минут назад

Автор фото, Find Gabby/Facebook Подпись к фото, Габриэль Петито не связывалась с родными с августа

В США ищут 22-летнюю жительницу штата Флорида Габриэль Петито, которая в июле отправилась в автомобильное путешествие со своим женихом и с конца августа перестала выходить на связь с родными. Ее жених, 23-летний Брайан Лондри, 1 сентября вернулся домой и отказывается говорить с полицией.

Молодая пара поехала на принадлежащем Габриэль Петито белом автодоме "Форд-Транзит" через всю Америку - в малонаселенный и знаменитый природными красотами западный штат Вайоминг, где частично расположены Скалистые горы и всемирно известный Йеллоустонский национальный парк.

По пути они размещали в соцсетях фото и видео местных достопримечательностей и самих себя - смеющихся, целующихся или бегающих по пляжу. Снятый ими ролик "Начало путешествия всей жизни" набрал в YouTube более 600 тысяч просмотров.

В середине августа в штате Юта неизвестный позвонил вечером в полицию и сказал, что в автодоме что-то происходит. Приехавшие по вызову сотрудники нашли Габриэль плачущей и жалующейся на психическое недомогание, но претензий своему спутнику она не предъявляла, и происшествие осталось без последствий.

1 сентября Брайан Лондри приехал к себе домой на той же машине - один. Спустя 10 дней родители девушки официально заявили о ее пропаже.

"Мы настоятельно просим всех, включая Брайана, поделиться информацией о ее местопребывании в последние недели. Нежелание Брайана сотрудничать тормозит расследование, но правда все равно выплывет", - заявил шеф полиции города Норт-Порт Тодд Гаррисон. Предъявить ему следствию пока нечего.

"По моему опыту, в подобных делах первым и главным подозреваемым почти всегда становится интимный партнер, причастен он к случившемуся или нет. Исходя из этого и помня о формулировке "все сказанное вами может быть использовано против вас", я посоветовал моему клиенту хранить молчание", - объяснил поведение Лондри его адвокат Стив Бертолино.

Полиция изъяла автомобиль в поисках вещественных улик.

Семья Петито потребовала от Лондри рассказать, когда и где он видел их дочь в последний раз и почему бросил Габби одну и вернулся во Флориду на ее машине.