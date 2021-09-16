Коронавирус: папа римский озадачен недоверием служителей церкви к прививками от Covid-19
По словам папы римского, он не может понять, почему некоторые кардиналы католической церкви не спешат сделать привику от ковида.
"Это немного странно, ведь у человечества давняя история дружбы с вакцинами", - заметил журналистам папа Франциск в своем самолете, на котором он возвращался из Словакии в Италию.
Сам понтифик уже вакцинировался и предлагал всем сделать то же самое ради общего блага.
По его словам, один из кардиналов уже оказался в реанимации с ковидом. Хотя Франциск не назвал имя священника, известно, что консервативный американский кардинал Рэймонд Берк несколько дней провел в больнице на аппарате ИВЛ после того, как заразился коронавирусом.
Хотя доподлинно не известно, делал ли кардинал Берк прививку, в прошлом он весьма критически отзывался о вакцинации.
"Даже в Коллегии кардиналов имеется несколько отрицателей, - признался папа, - и как раз один из них, бедняга, попал в больницу с вирусом. Такая вот ирония судьбы".
При этом понтифик добавил, что практически все в Ватикане уже привились от коронавируса, и сейчас изучается вопрос о том, как помочь тем, кто еще колеблется.
"В детстве нас прививали от кори и полиомиелита, всем детям делали прививки, и никто ничего не говорил", - отметил папа римский.
При этом он признал, что споры, которые ведутся вокруг вакцин, могут усилить страхи и неопределенность, поэтому, как он выразился, нужно все спокойно разъяснять.
Между тем, некоторые руководители церкви, особенно в США, полагают, что католики должны иметь право отказываться от вакцинирования по религиозным соображениям.
Папа Франциск не согласен с такой позицией и считает, что вакцины морально приемлемы и верующие могут прививаться с чистой совестью.
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