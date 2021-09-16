Коронавирус: папа римский озадачен недоверием служителей церкви к прививками от Covid-19

5 минут назад

Автор фото, EPA Подпись к фото, Папа римский поделился с журналистами своими соображениями о вакцинации на борту своего самолета, летевшего из Словакии в Италию

По словам папы римского, он не может понять, почему некоторые кардиналы католической церкви не спешат сделать привику от ковида.

"Это немного странно, ведь у человечества давняя история дружбы с вакцинами", - заметил журналистам папа Франциск в своем самолете, на котором он возвращался из Словакии в Италию.

Сам понтифик уже вакцинировался и предлагал всем сделать то же самое ради общего блага.

По его словам, один из кардиналов уже оказался в реанимации с ковидом. Хотя Франциск не назвал имя священника, известно, что консервативный американский кардинал Рэймонд Берк несколько дней провел в больнице на аппарате ИВЛ после того, как заразился коронавирусом.

Хотя доподлинно не известно, делал ли кардинал Берк прививку, в прошлом он весьма критически отзывался о вакцинации.

"Даже в Коллегии кардиналов имеется несколько отрицателей, - признался папа, - и как раз один из них, бедняга, попал в больницу с вирусом. Такая вот ирония судьбы".

При этом понтифик добавил, что практически все в Ватикане уже привились от коронавируса, и сейчас изучается вопрос о том, как помочь тем, кто еще колеблется.

"В детстве нас прививали от кори и полиомиелита, всем детям делали прививки, и никто ничего не говорил", - отметил папа римский.

При этом он признал, что споры, которые ведутся вокруг вакцин, могут усилить страхи и неопределенность, поэтому, как он выразился, нужно все спокойно разъяснять.

Между тем, некоторые руководители церкви, особенно в США, полагают, что католики должны иметь право отказываться от вакцинирования по религиозным соображениям.