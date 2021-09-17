Дайджест: Выборы в Госдуму - многое впервые; Италия - на работу только по "антиковидному пропуску"

42 минуты назад

Автор фото, Getty Images

Выборы в Госдуму

В России началось голосование в Госдуму. Оно проходит в один тур по смешанной системе. Из 450 депутатов одну половину выберут по партийным спискам, другую - по одномандатным округам.

В выборах принимают участие 14 партий: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.

Некоторые кандидаты, прежде всего сторонники Алексея Навального, не были допущены до выборов на основании недавно принятого закона, который запрещает баллотироваться лицам, причастным к деятельности экстремистских организаций.

Голосование на выборах в Госдуму растянется на три дня и завершится 19 сентября - это основной день голосования.

Впервые на парламентских выборах разрешена процедура электронного голосования. По интернету могут проголосовать граждане России, зарегистрированные в Москве, Севастополе, Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областях

И впервые, начиная с 1993 году, выборы в российский парламент проходят без наблюдателей ОБСЕ. Из-за пандемии Россия предложила Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ квоту в 60 наблюдателей вместо запрошенных 500. БДИПЧ счел это число недостаточным для наблюдения за выборами.

Если в России сегодня выборы проходят, то в Японии только начинается кампания перед выборами председателя правящей партии. Их важность в том, что новый глава Либерально-демократической партии (ЛДП) станет и новым премьер-министром страны. Сами выборы намечены на 29 сентября.

Борьба за пост лидера ЛДП развернется между четырьмя кандидатами: министром, ответственным за проведение в Японии вакцинации, Таро Коно, экс-главой МИД Фумио Кисидой, бывшим министром юстиции Санаэ Такаити и бывшим министром по административным делам и коммуникациям Сэйко Нода.

Два последних кандидата - женщины. И если шансы Ноды невелики, то, по мнению наблюдателей, Такаити может рассчитывать на успех. В случае победы она станет первой женщиной-премьером Японии.

Италия: на работу только по "зеленому пропуску"

Автор фото, Getty Images

Италия стала первой страной в Европе, которая для всех работающих вводит так называемые "зеленые пропуска". С середины октября около 23 миллионов человек должны подтвердить, что они вакцинированы или имеют отрицательный результат тест на коронавирус, или же переболели ковидом.

Власти считают, что эта мера поможет убедить около четырех миллионов работающих итальянцев, которые еще не вакцинированы, пройти вакцинацию.

Тем, кто не согласится, грозит штраф до 1800 долларов и отстранение от работы. По опросам, большинство итальянцев поддерживают решение властей. Правительство Италии рассматривает также возможность введения обязательной вакцинации.

Отставка из-за брошенных в Афганистане переводчиков

Исполняющая обязанности главы МИД Нидерландов Сигрид Каг подала в отставку в связи с плохо организованной эвакуацией сотрудников посольства королевства в Афганистане и запросивших убежище местных жителей. О своем решении она объявила в четверг в ходе заседания парламента.

Палата представителей Нидерландов постановила, что "кабинет министров действовал безответственно" при проведении эвакуации и выразила вотум недоверия Каг.

Она признала, что из-за медленной реакции правительства на быстрое изменение ситуации в Афганистане некоторые афганцы, работавшие переводчиками для нидерландских военных, в итоге не были эвакуированы, когда власть захватили талибы.

Элтон Джон отложил концерты в Европе до 2023 года

Сэр Элтон Джон перенес свой тур по Великобритании и Европе на 2023 год из-за травмы бедра этим летом, когда он, по его собственному выражению, "неуклюже упал". Тур Farewell Yellow Brick Road должен был начаться в этом году.

Американским поколонникам его творчества повезло больше. Там он появится в январе следующего года.

Китай угрожает Австралии?

Австралия может стать мишенью для ядерного удара со стороны Китая, пишет британская Independent. Она ссылается на военных экспертов КНР, мнение которых приводит рупор компартии КНР - издание Global Times.

Ранее США, Британия и Австралия договорились о тесном партнерстве в сфере обороны и безопасности, в рамках которого Австралия впервые в истории построит подводные лодки с ядерными силовыми установками.

Австралия по-прежнему не будет иметь ядерного оружия.

Однако китайские военные эксперты считают, что Вашингтон и Лондон легко может помочь установить на подлодки баллистические ракеты с ядерным зарядом.

Крупнейший скандал в истории мировых финансовых институтов

Многие деловые издания, включая и российскую газету "Коммерсантъ", пишут об одном из скандалов, который может стать крупнейшим в истории мировых финансовых институтов.

С этим скандалом может быть связано решение Всемирного банка (ВБ) официально прекратить составление и публикацию рейтинга Doing Business (DB).

Дело в том, что независимое расследование показало сознательное и некорректное улучшение в 2018 году рейтинга DB Китая, в 2020 году — Саудовской Аравии и ухудшение в 2020 году оценок Азербайджана, пишет "Коммерсантъ".

Эти изменения в рейтингах сделаны под давлением экс-главы ВБ Джима Ён Кима, нвынешнего руководителя Международного валютного фонда Кристалины Георгиевой и одного из создателей рейтинга - Симеона Дянкова. Обвинений в коррупции ни в чей адрес не выдвинуто. Но репутация Doing Business, на который ориентировались при улучшении инвестклимата многие страны, в том числе Россия, уничтожена.

Карьера главы МВФ Кристалины Георгиевой, отрицающей обвинения, под вопросом.

Автор фото, Alexander Demianchuk\TASS via Getty Images

Помните историю, как персональные данные людей, которые жертвовали деньги структурам Алексея Навального, попали в интернет.

Наши корреспонденты связались с жертвами утечки и выяснили, что в базе была самая свежая информация об их местах работы. Ее нет в доступных на черном рынке базах для "пробива" - но есть у государства: