Пожарные в Калифорнии пытаются спасти самое большое дерево в мире

12 минут назад

Автор фото, AFP Подпись к фото, С пожаром в национальном парке "Секвойя" борются с августа, но тогда он еще не угрожал самым большим деревьям

Пожарные в Калифорнии пытаются спасти самые большие деревья в мире, которым угрожают лесные пожары, бушующие несколько недель в национальном парке "Секвойя".

Парк наиболее известен своими гигантскими секвойями, включая восьмидесятиметрового гиганта Генерала Шермана - самое большое по объему древесины дерево на Земле.

Его возраст оценивается от 2300 до 2700 лет.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Генерал Шерман - самое большое дерево в мире

Пожарные используют огнестойкую алюминиевую пленку для защиты ствола Генерала Шермана и других деревьев.

Лесные пожары угрожают двум тысячам гигантских секвой. Пожары вызваны длительной засухой и жаркой погодой в Калифорнии.

Толстая кора гигантских секвой огнеустойчива, и этим деревьям низовые пожары не страшны, говорят специалисты. Но нынешние пожары к их числу не относятся, и могут уничтожить деревья.